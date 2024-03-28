Официальный представитель МИД РФ: Берлин не имеет права по-разному относиться к жертвам нацистских преступлений Третьего рейха

Выплачивать компенсации жертвам нацистских зверств только одной национальности и нести историческую ответственность перед гражданами только одного государства – это повторение преступлений и ошибок 80-летней давности

А вот преступления в отношении каждой конкретной группы имеют своё название в рамках национального законодательства или традиций. Для евреев – это «Шоа», для ленинградцев – Блокада, признанная геноцидом (как и действия нацистов, например, на территории Калининградской, Ростовской, Псковской, Воронежской и других областей), цыгане говорят о трагедии «Самударипен» или «Параимос» и так далее