Официальный представитель МИД РФ: Берлин не имеет права по-разному относиться к жертвам нацистских преступлений Третьего рейха
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МВД ФРГ Нэнси Фезер, которая накануне в интервью журналу Spiegel сообщила, что Германия внесет изменения в тест для соискателей гражданства, добавив в тестовые интервью вопросы о Холокосте, иудаизме и истории Израиля. Фактически министр признала ответственность нацистской Германии только за преступления против человечности, включая Холокост, в отношении евреев, исключив другие нации. По ее словам, ФРГ несет «особую ответственность за защиту евреев и государства Израиль».
Такой выборочный подход немецкого правительства является в корне неверным и даже циничным, считает Захарова. Официальный представитель МИД РФ заявила, что Берлин не имеет морального права по-разному относиться к жертвам нацистских преступлений Третьего рейха. Российский дипломат задалась логичным вопросом: как быть с замученными, сожженными, закопанными заживо народами других национальностей и гражданской принадлежности?
— написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что в резолюции Генассамблеи ООН A/RES/60/7 о Холокосте говорится о страданиях «евреев и несчетного числе представителей других меньшинств». Аналогичная формулировка присутствует в резолюции ЮНЕСКО 34С/61, а также Берлинской декларация ОБСЕ, где в целом упоминаются «все этнические и религиозные группы», ставшие жертвами нацистской Германии в период Второй мировой войны.
— подчеркнула Захарова, призвав не дать нацизму «вновь поднять голову в Европе».
Ранее представитель МИД РФ рассказала в одном из интервью, что практически все государства так называемого коллективного Запада, включая ФРГ, в конечном итоге официально осудили теракт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Однако сделано это было лишь через несколько дней после трагедии и явно под давлением международного сообщества. Представители стран Запада поняли, что «останутся за бортом», если не изменят отношение к этому чудовищному преступлению, поэтому стали приходить в российские посольства и МИД в Москве, чтобы оставить запись в книге соболезнований, сообщила Захарова.
При этом акцию экоактивистов леворадикальной группировки «Группа Вулкан», совершивших 5 марта поджог подстанции рядом с заводом электромобилей Tesla в Бранденбурге, канцлер ФРГ Олаф Шольц уже охарактеризовал как теракт. Тогда в результате действий экоактивистов завод Tesla в Грюнхайде, город Экнер и два района Берлина лишились на некоторое время электричества, других последствий протестной акции не было.
Не последовало никакой реакции стран Запада и на позицию Украины, которая практически единственная из государств, представленных в ООН, вообще никак не отреагировала на теракт в Красногорске. Не принесли России соболезнований и страны Прибалтики, а также Южная Корея.
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