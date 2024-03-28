Официальный представитель МИД РФ: Берлин не имеет права по-разному относиться к жертвам нацистских преступлений Третьего рейха

11
Официальный представитель МИД РФ: Берлин не имеет права по-разному относиться к жертвам нацистских преступлений Третьего рейха

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МВД ФРГ Нэнси Фезер, которая накануне в интервью журналу Spiegel сообщила, что Германия внесет изменения в тест для соискателей гражданства, добавив в тестовые интервью вопросы о Холокосте, иудаизме и истории Израиля. Фактически министр признала ответственность нацистской Германии только за преступления против человечности, включая Холокост, в отношении евреев, исключив другие нации. По ее словам, ФРГ несет «особую ответственность за защиту евреев и государства Израиль».

Такой выборочный подход немецкого правительства является в корне неверным и даже циничным, считает Захарова. Официальный представитель МИД РФ заявила, что Берлин не имеет морального права по-разному относиться к жертвам нацистских преступлений Третьего рейха. Российский дипломат задалась логичным вопросом: как быть с замученными, сожженными, закопанными заживо народами других национальностей и гражданской принадлежности?



Выплачивать компенсации жертвам нацистских зверств только одной национальности и нести историческую ответственность перед гражданами только одного государства – это повторение преступлений и ошибок 80-летней давности

— написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что в резолюции Генассамблеи ООН A/RES/60/7 о Холокосте говорится о страданиях «евреев и несчетного числе представителей других меньшинств». Аналогичная формулировка присутствует в резолюции ЮНЕСКО 34С/61, а также Берлинской декларация ОБСЕ, где в целом упоминаются «все этнические и религиозные группы», ставшие жертвами нацистской Германии в период Второй мировой войны.

А вот преступления в отношении каждой конкретной группы имеют своё название в рамках национального законодательства или традиций. Для евреев – это «Шоа», для ленинградцев – Блокада, признанная геноцидом (как и действия нацистов, например, на территории Калининградской, Ростовской, Псковской, Воронежской и других областей), цыгане говорят о трагедии «Самударипен» или «Параимос» и так далее

— подчеркнула Захарова, призвав не дать нацизму «вновь поднять голову в Европе».

Ранее представитель МИД РФ рассказала в одном из интервью, что практически все государства так называемого коллективного Запада, включая ФРГ, в конечном итоге официально осудили теракт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Однако сделано это было лишь через несколько дней после трагедии и явно под давлением международного сообщества. Представители стран Запада поняли, что «останутся за бортом», если не изменят отношение к этому чудовищному преступлению, поэтому стали приходить в российские посольства и МИД в Москве, чтобы оставить запись в книге соболезнований, сообщила Захарова.

При этом акцию экоактивистов леворадикальной группировки «Группа Вулкан», совершивших 5 марта поджог подстанции рядом с заводом электромобилей Tesla в Бранденбурге, канцлер ФРГ Олаф Шольц уже охарактеризовал как теракт. Тогда в результате действий экоактивистов завод Tesla в Грюнхайде, город Экнер и два района Берлина лишились на некоторое время электричества, других последствий протестной акции не было.

Не последовало никакой реакции стран Запада и на позицию Украины, которая практически единственная из государств, представленных в ООН, вообще никак не отреагировала на теракт в Красногорске. Не принесли России соболезнований и страны Прибалтики, а также Южная Корея.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    11 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +4
      Сегодня, 12:32
      Что можно сказать? _ действуйте, граждане мидовцы, принимайте меры, контрмеры. А так то всё правильно и верно сказано Захаровой.
      1. ABC-schütze Ранг пользователя
        ABC-schütze
        0
        Сегодня, 13:24
        Увы...

        Но послевоенные боннские и постсоветские берлинские табаки Дяди Сэма берут пример именно с США. Где это отношение уже изначально, т.е. уже сразу после "Нюрнберга" было абсолютно различным...
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +3
      Сегодня, 12:35
      И немцы и евреи настаивают на своем видении истории.
      А мы что?
      С шеварнадзе и мсг за мирдружбужвачку.
      От сдачи гдр западу всё все поняли правильно-и действуют.
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 12:37
        Интересно ещё, почему раньше не торпедировали сей вопрос, с последующим решением вопроса? Ведь эта проблема висит уже более 80 лет.
        1. антивирус Ранг пользователя
          антивирус
          +2
          Сегодня, 12:39
          Сдались не только мсг и шеварнадзе +политбюро.
          Газ в обмен на дружбу все верхи признали
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            +2
            Сегодня, 12:43
            Ну да, когда взасос целовались с западом, в частности с фрицами, то не поднимался ни один неудобный для оных вопрос. Очень жаль. Хотя об этом мы говорили на ВО лет эдак с 10 назад.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 13:18
        Вспомнилось...
        Никто не слышал скрипа и скрежета зубчатых колес, когда механизм третьего этажа доходного дома Фрогмора повернул обратно на прежний ход. Починили пружину, наладили передачу - лента двинулась, и колеса снова завертелись по-старому. (с)
        О`Генри. "Маятник"

        Цитата: антивирус
        И немцы и евреи настаивают на своем видении истории.
        Касаемо немцев - они, да и не только они, всегда были такими. Вся европейская цивилизация построена на том, что есть "первый сорт", и есть все остальные, жизнь которых оправдана лишь тем, что они могут работать на благо "первого сорта".
        Тактика "расчеловечевания" противника как работала во время Крестовых походов и колониальных захватов, так работает на Западе и сейчас. Ничего нового.

        После Второй мировой, пока все остальные Победе радовались и надеялись, что "вот сейчас-то заживём по-новому", евреи подсуетились и раздули тему Холокоста. Эдакое "европейский аналог БЛМ" - все и за всё должны.
        Ничуть не умаляя жертв еврейского народа, хотелось бы спросить: "А что, они одни были такими? Никто больше не подвергся геноциду по национальному признаку?"
        Кто со мной не согласен - пусть китайцев спросит.
    3. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +2
      Сегодня, 12:38
      Германия превратилась в куколдов Израиля выписав индульгенцию за все совершаемые и будущие преступления Израиля. Даже Вашингтон критикует Израиль за непропорциональное применение силы в отношении палестинцев. Но Германия полностью поддерживает тех что бы они не творили
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 12:40
      ФРГ несет «особую ответственность за защиту евреев и государства Израиль»
      Странно почему до сих пор Бундесвер не воюет в Газе вместе с ЦАХАЛ? Выборочное отношение к преступлениям 2 МВ - здесь играем, здесь не играем, здесь я рыбу заворачивал, касается не только немцев. Сегодня в Европе постарались забыть, что воевали на стороне Вермахта и совершали военные преступления на территории СССР. Про директиву Гитлера об уничтожении славян и не вспоминают. К сожалению откровенный нацизм вновь поднимает голову в Европе.
    5. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      +1
      Сегодня, 12:42
      Все знают ,чей внучек был Шолц ..генетика
    6. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 12:45
      Такой выборочный подход немецкого правительства является в корне неверным и даже циничным, считает Захарова.
      Это закладка на будущее. Когда побегут с окраины и будут доказательства фашизма и преступлений против человечества, Германия, как бы окажется ни при чём. И не обязана задерживать и выдавать военных преступников.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»