Директор СВР провёл в Пхеньяне переговоры с министром госбезопасности КНДР

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Директор СВР провёл в Пхеньяне переговоры с министром госбезопасности КНДР

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во главе делегации ведомства посетил столицу КНДР, где провел обстоятельные переговоры с министром госбезопасности республики Ли Чхан Дэ.

Как сообщает пресс-служба СВР, в ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы развития международной обстановки, обеспечения региональной безопасности, а также углубления российско-северокорейского взаимодействия в условиях непрекращающихся попыток усиления давления со стороны внешних сил.



Переговоры проходили в теплой, дружественной атмосфере и продемонстрировали единство сторон в вопросах подходов к обсуждаемым проблемам. При этом ранее о подобных визитах руководителей российской службы внешней разведки в КНДР не сообщалось.

Ранее сообщалось, что Запад возмущен растущей активностью грузовой авиации, курсирующей между Россией и Северной Кореей. По информации западной прессы, между Пхеньяном и Владивосток ом якобы начал совершать регулярные рейсы транспортный самолет Ан-124, который в полете отключает транспондер.

В частности отмечается, что Ан-124 якобы прилетел в Пхеньян спустя всего несколько дней после успешных испытаний новой северокорейской баллистической ракеты, после чего на вооружении российской армии были замечены предположительно северокорейские БРПЛ "Хвасон-11".

Также западными изданиями отмечается наращивание морской навигации между Россией и КНДР, по предположениям журналистов, на кораблях якобы осуществляется переброска в РФ артиллерийских боеприпасов северокорейского производства.
  • kremlin.ru
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15 комментариев
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  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 12:44
    И это правильно.
    Старый друг лучше новых партнёров.
    1. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      +2
      Сегодня, 12:47
      Неспроста такие переговоры проходят и на таком уровне..Что то планируют серьезное ..
    2. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 12:51
      Уж товарищ Ын то точно финтить не станет....
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:47
    «Запад возмущён растущей активностью грузовой авиации, курсирующей между Россией и Северной Кореей» —

    ͟Н͟͟͟а͟͟͟ш͟͟͟ ͟͟͟о͟͟͟т͟͟͟в͟͟͟е͟͟͟т͟͟͟ ͟͟͟Ч͟͟͟у͟͟͟м͟͟͟б͟͟͟у͟͟͟р͟͟͟л͟͟͟е͟͟͟н͟͟͟у:
    — «Не суй свой нос, куда собака хвост не совала» ...
  3. Игнатий555 Ранг пользователя
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 12:52
    Пора бы и президенту встретится с лидером Северной Кореи. Нужно понимать, что КНДР наш надежный и практически единственный союзник. Поэтому, нужно всячески укреплять сотрудничество и отказаться от любых санкций против КНДР. Такой дружбой нужно дорожить, читать и реагировать на выпады запада, который поддерживает войну на Украине нет никакого смысла, - полный игнор.
  4. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    0
    Сегодня, 12:52
    Запад возмущен растущей активностью грузовой авиации, курсирующей между Россией и Северной Кореей.

    Потрясающая наглость - ваше-то какое собачье дело, что там летает между нашими странами? Совсем буржуи страх потеряли...
  5. Андрей Николаевич Ранг пользователя
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 12:53
    В итоге у нас только ОДИН настоящий союзник- КНДР. Да уж..
  6. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 12:53
    По информации западной прессы, между Пхеньяном и Владивосток ом якобы начал совершать регулярные рейсы транспортный самолет Ан-124, который в полете отключает транспондер.
    Хочет, и отключает. laughing Наше дело. Насчет визита - это не просто чайку попить приехали. good
  7. Ганзалес Ранг пользователя
    Ганзалес
    0
    Сегодня, 12:55
    Думаю идет прикрытие нашего ДВ от провокаций США и Японии ..Слишком там не спокойно становится ..На Китай надежды мало !
  8. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:59
    Покупать ракеты у КНДР, возить их самолетами, потом - через всю страну... Так себе логистика.
  9. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:03
    В секретариате ООН паника ,любые требования комиссариата ООН по наблюдению за выполнением санкций против КНДР ,будут витированы и возможно не только Россией.Какое отношение имеет нефть и нефтепродукты к ядерному оружию? В Гуманитарных целях в КНДР разрешено поставлять 5 млн баррелей нефти и 400 000 баррелей нефтепродуктов,а почему не больше.?.Оказывается в СБ ООН можно играть на равных!?Россия и КНР осуждают санкционную политику запада.Что привёз Руслан - культурно- просветительскую программу для населения КНДР,песни народов Севера России. good .А они нам женьшень отгружают,пусть докажут что что то иное.
  10. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 13:05
    Заши бись-заценили новость! Было бы справедливым открыть безвизовый допуск трудолюбивым парням и девушкам дружественной Корее в РФ для обмена опытом и совместного построения будущего мира.
    А также ВС КНДР для совместных учений ,как на территории РФ, так и на иной, невзирая на противоправные решения СБ ООН, унижающие честь и достоинство северокорейского народа, имеющие целью, уничтожить суверенитет КНДР по указке шса и саксо-наглов,; и предупреждения эскалации на Корейском п-ве!
    Тому есть масса предпосылок продуктивной работе и свершениям в 50-60 годы прошлого века между СССР и КНДР с отцом нынешнего лидера КНДР!
  11. PVV66 Ранг пользователя
    PVV66
    +1
    Сегодня, 13:07
    Не хорошо получилось. Кинули мы в свое время корейцев, начали дружить с "партнерами". А эти новые друзья кинули нас... Честно соблюдали все эмбарго и санкции против Кореи. А как нас обложили, опять повернулись в сторону корейцев. Гниловастая политика. Неприятно.
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 13:09
      а кто тогда у руля то был и ради партнеров на всё был готов ?? то то и оно.
  12. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 13:12
    Мы играем на равных с лже-недо-западом в рамках правового поля норм международного права,которые лже-недо-запад, не заморачиваясь, сам нарушает каждый день многократно, лишь два примера, -Бомбёжки Югославии - 25 летний юбилей без права обсуждения в СБ ООН? Ввод коалиции в Сирию, Афганистан ?
    Косово - принятие в СЕ без одобрямс Сербии?

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