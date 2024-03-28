Представитель Госдепа США: Киев должен позволить освещать в прессе в том числе неудачи ВСУ на фронте

Политика режима Зеленского по тотальной цензуре и запрете на распространение любой не устраивающей официальный Киев информации в публичном пространстве, а фактически построение тоталитарного государства, все больше раздражает даже самых ярых союзников Украины, включая Соединенные Штаты.Так спецпредставитель Государственного департамента США Джеймс Рубин в интервью американскому изданию Politico заявил, что Киев должен позволить освещать в прессе в том числе неудачи ВСУ на фронте и не препятствовать посещению передовой журналистами. Более того, американский высокопоставленный чиновник послал четкий сигнал украинскому президенту, показывающий недовольство Белого дома его политикой в отношении «свободы слова». Рубин возглавляет Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США, который освещает усилия по пропаганде и дезинформации враждебных государств и других субъектов, нацеленных на Америку и ее союзников по всему миру, уточняет Politico.Представитель Госдепа добавил, что украинские власти «сопротивляются той свободе информации, которая считается нормальной» в демократических странах, каковой пытается себя позиционировать и Украина. По его мнению, военкоры нередко доносят до читателей информацию о реальном положении дел на фронте, что «не всегда отвечает интересам Владимира Зеленского».Более всего Вашингтон раздражает то, что через этот информационный фильтр, созданный киевским режимом, правдивая информация о положении ВСУ не доходит и до Запада. В последнее время, когда дела у украинских военных идут все хуже, а российская армия наращивает успехи на фронте, украинские власти вообще запретили иностранным журналистам посещать передовую и общаться с военнослужащими.Рубин предположил, что улучшение доступа журналистов к информации о реальном положении дел на фронте укрепит настоятельные аргументы Киева в пользу дополнительной помощи со стороны ее союзников. Он добавил, что хотя Украина «движется в правильном направлении», это еще не «полноценная демократия».Вроде как кардинальная смена позиции официального Вашингтона по поводу «правдивого» освещения в прессе происходящего на Украине явно продиктована не только и не столько показательной борьбой за свободу слова. Недаром Рубин оговорился, что слишком радужные публикации о ситуации на фронте мешают активизировать и расширить военную поддержку Киеву, в первую очередь в самих Штатах. Ведь если у ВСУ и так все хорошо, скоро и контрнаступление могут вновь начать, то зачем тратить миллиарды долларов на очередные транши. Да и Зеленскому лишний раз напомнили, кто на самом деле формирует внутреннюю политику на Украине.