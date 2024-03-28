Представитель Госдепа США: Киев должен позволить освещать в прессе в том числе неудачи ВСУ на фронте

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Представитель Госдепа США: Киев должен позволить освещать в прессе в том числе неудачи ВСУ на фронте

Политика режима Зеленского по тотальной цензуре и запрете на распространение любой не устраивающей официальный Киев информации в публичном пространстве, а фактически построение тоталитарного государства, все больше раздражает даже самых ярых союзников Украины, включая Соединенные Штаты.

Так спецпредставитель Государственного департамента США Джеймс Рубин в интервью американскому изданию Politico заявил, что Киев должен позволить освещать в прессе в том числе неудачи ВСУ на фронте и не препятствовать посещению передовой журналистами. Более того, американский высокопоставленный чиновник послал четкий сигнал украинскому президенту, показывающий недовольство Белого дома его политикой в отношении «свободы слова». Рубин возглавляет Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США, который освещает усилия по пропаганде и дезинформации враждебных государств и других субъектов, нацеленных на Америку и ее союзников по всему миру, уточняет Politico.



Представитель Госдепа добавил, что украинские власти «сопротивляются той свободе информации, которая считается нормальной» в демократических странах, каковой пытается себя позиционировать и Украина. По его мнению, военкоры нередко доносят до читателей информацию о реальном положении дел на фронте, что «не всегда отвечает интересам Владимира Зеленского».

Более всего Вашингтон раздражает то, что через этот информационный фильтр, созданный киевским режимом, правдивая информация о положении ВСУ не доходит и до Запада. В последнее время, когда дела у украинских военных идут все хуже, а российская армия наращивает успехи на фронте, украинские власти вообще запретили иностранным журналистам посещать передовую и общаться с военнослужащими.

Рубин предположил, что улучшение доступа журналистов к информации о реальном положении дел на фронте укрепит настоятельные аргументы Киева в пользу дополнительной помощи со стороны ее союзников. Он добавил, что хотя Украина «движется в правильном направлении», это еще не «полноценная демократия».

Вроде как кардинальная смена позиции официального Вашингтона по поводу «правдивого» освещения в прессе происходящего на Украине явно продиктована не только и не столько показательной борьбой за свободу слова. Недаром Рубин оговорился, что слишком радужные публикации о ситуации на фронте мешают активизировать и расширить военную поддержку Киеву, в первую очередь в самих Штатах. Ведь если у ВСУ и так все хорошо, скоро и контрнаступление могут вновь начать, то зачем тратить миллиарды долларов на очередные транши. Да и Зеленскому лишний раз напомнили, кто на самом деле формирует внутреннюю политику на Украине.
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    6 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 13:03
      «Киев должен позволить освещать в прессе в том числе неудачи ВСУ на фронте » —

      — «З глузду з'їхав, чи що?»...
      1. ABC-schütze Ранг пользователя
        ABC-schütze
        +1
        Сегодня, 13:12
        "Он добавил, что хотя Украина "движется в правильном направлении", это еще не "полноценная демократия"."
        ***************
        И вполне полноценной её сделает не Госдеп и поучения Рубина, а необратимое достижение Россией главной цели СВО и необратимое решение ВС России двух главных задач СВО...

        И никак иначе...
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 13:11
      А ватников и колорадов кто сжигал? За это и харп и сусуман ждет.
      Болтать - не мешки ворочить.
      А за разжигание меж национальный ненависти и гордона ждут там. И ещё 50 тыс лом.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:22
      А представителю госдепа не хочется дать команду " свободным и независимым СМИ США " озвучивать пресконференции Коношенкова ,без этих идиотских слов - независимые источники не подтверждают.
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:22
      Зашибись- а вот здесь поподробнее прошу осветить в американских сми
      причины смерти и пытки американского журналиста Гонсало Лира вна 404?
      демократия по жидо- бандерфюреру или всё таки по- ам рикански?
      Ждём`С ваш правдивый подробный и как всегда , честный откровенный ответ?
    5. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 13:23
      Более того, американский высокопоставленный чиновник послал четкий сигнал украинскому президенту, показывающий недовольство Белого дома его политикой в отношении «свободы слова».

      Опять "сигналы" - чёткие, жесткие и т.д. Так, работа на публику. Белый дом не в курсе реальных потерь украины? Не уверен. Вот пусть этот спецпредставитель Государственного департамента США Джеймс Рубин и освещает на весь мир, с трибуны. Тоже мне борец за идею и демократию am

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