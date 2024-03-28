Ростех сообщил о разработке специального бронежилета «Оберег-С» для сапёров гуманитарного разминирования
Российские саперы, работающие на уже освобожденных территориях, в скором времени получат новую защиту. Как сообщает Ростех, создана специальная экипировка для гуманитарного разминирования.
Тульская компания "Октава", разработавшая для спецоперации бронежилет "Оберег", создала на его основе защитную экипировку для саперов гуманитарного разминирования. Новый бронежилет под названием "Оберег-С" имеет увеличенную площадь защиты, при этом весит всего 5 кг и не создает неудобств для сапера при длительной работе. Как отметили в компании, защита разработана по запросу специалистов гуманитарного разминирования, поскольку общевойсковые образцы не предназначены для долгой работы и не обеспечивают необходимую подвижность.
Как пояснили в Ростехе, в новом бронежилете керамические бронеплиты заменены на специальные баллистические пакеты класса защиты С2 и Бр 1+. Бронежилет защищает от противопехотных мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4, осколков и пистолетных пуль. Он имеет защиту паха и внутренней стороны бедер, при этом сапер в такой защите может работать с одного колена. Кроме того, установлен специальный ворот с регулировкой по вертикали и горизонтали, позволяющий применять с защитой шлем с забралом. Также в конструкцию включен поддерживающий пояс и система полуносилок для экстренной эвакуации пострадавшего в случае необходимости.
На сегодняшний день бронежилет проходит испытания, компания "Октава" готовит его к запуску в серию.
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