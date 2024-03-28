В Минтруда Киргизии заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах на территории РФ

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В Минтруда Киргизии заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах на территории РФ

Те, кто организовал и спонсировал недавний кровавый теракт в Подмосковье, похоже, не оставляют попыток посеять хаос и разлад внутри России.

Так, в сообщении Министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии, опубликованном на сайте ведомства, говорится о попытках злоумышленников осуществлять вербовку граждан страны для участия в терактах на территории РФ.



В связи с этим, представительство ведомства в РФ обратилось к своим гражданам временно находящимся или постоянно проживающим в России, призвав не поддаваться на провокации в Интернете и не соглашаться на участие в каких-либо акциях.

В сообщении говорится, что попытки вербовки осуществляются в основном через соцсети, мессенджеры и сайты знакомств. Своих жертв террористы выбирают, анализируя переписку и выискивая уязвимости, которые потом можно будет использовать для оказания психологического давления.

Кроме того, склонить к совершению преступлений нередко пытаются несовершеннолетних. Поэтому в министерстве призывают родителей осуществлять тщательный контроль за своими детьми.

Наконец, в Минтруда Киргизии призвали своих граждан, находящихся на территории России, не устраиваться на работу через соцсети и не поддаваться на провокации, напомнив, что согласно УК РФ участие в террористическом акте карается лишением свободы, вплоть до пожизненного заключения.
  • pixabay.com
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6 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 13:27
    ГРУ во главе с Будановым будут искать потенциальных террористов не только в России, но и среди наших бывших союзных, с кем у нас без визовый свободный въезд... Ну так может в связи с напряженной обстановкой сделать его не свободным... Пора отсеивать ненадежных "туристов" еще на их территории, чтобы не создавать новые "Крокус - Сити" на нашей...stop
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +4
    Сегодня, 13:28
    А что мешает среднезиатским баям к себя производство развернуть?Могли бы с нами в кооперации построить нужные нам заводы для нужд нашего ВПК. Им и рабочие места,и денежка!
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 13:45
      Цитата: Бережливый
      А что мешает среднезиатским баям к себя производство развернуть?

      Отсутствие квалифицированных инженерных кадров. Не каждый после 1991 года поедет к баям. Можно найти место поспокойнее и безопаснее.
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 14:48
      Цитата: Бережливый
      А что мешает среднезиатским баям к себя производство развернуть?

      а зачем?!!
      им торговать проще, они распродали все что можно за кардон, турция, арабы, ...
  3. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 13:29
    Когда наши спец службы будут бороться на опережение?
    Хоть и трудная служба- работа из болота тащить бегемота?
    Террор - один из страшнейших воздействий на людей!
  4. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +2
    Сегодня, 13:33
    Интересный пассаж. Министерство труда Киргизии мониторит наём граждан в ряды террористов. Похоже это у них поставлено так, обязательно надо согласовать с Мин. труда. Кем бы ты не ехал за границу, а те прям так и заявляют, в террористы хочу, там больше платят. А МВД и КГБ и дела нет, зарабатывают люди, что здесь такого. Сарказм ежели что.

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