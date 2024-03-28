В Минтруда Киргизии заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах на территории РФ

Те, кто организовал и спонсировал недавний кровавый теракт в Подмосковье, похоже, не оставляют попыток посеять хаос и разлад внутри России.Так, в сообщении Министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии, опубликованном на сайте ведомства, говорится о попытках злоумышленников осуществлять вербовку граждан страны для участия в терактах на территории РФ.В связи с этим, представительство ведомства в РФ обратилось к своим гражданам временно находящимся или постоянно проживающим в России, призвав не поддаваться на провокации в Интернете и не соглашаться на участие в каких-либо акциях.В сообщении говорится, что попытки вербовки осуществляются в основном через соцсети, мессенджеры и сайты знакомств. Своих жертв террористы выбирают, анализируя переписку и выискивая уязвимости, которые потом можно будет использовать для оказания психологического давления.Кроме того, склонить к совершению преступлений нередко пытаются несовершеннолетних. Поэтому в министерстве призывают родителей осуществлять тщательный контроль за своими детьми.Наконец, в Минтруда Киргизии призвали своих граждан, находящихся на территории России, не устраиваться на работу через соцсети и не поддаваться на провокации, напомнив, что согласно УК РФ участие в террористическом акте карается лишением свободы, вплоть до пожизненного заключения.

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