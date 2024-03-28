Показаны кадры прилёта ОДАБ-1500 по расположению ВСУ в приграничном районе Сумской области
Мощные авиационные удары были нанесены Воздушно-космическими силами Российской Федерации по местам сосредоточения украинских формирований в приграничных районах Сумской области. Как сообщают военные корреспонденты, удары наносились ОДАБ-1500.
В интернете уже появились кадры прилёта ОДАБ-1500 по расположению ВСУ в приграничном районе Сумской области. В населенном пункте Великая Писаревка украинские формирования сконцентрировали значительные силы для последующих попыток прорыва в направлении села Козинка в российской Белгородской области.
Удары ВКС РФ были нанесены как раз с целью сокращения боевого потенциала украинских войск на данном направлении. Каждый такой удар наносит значительный ущерб противнику, приводит к потерям в личном составе и военной технике.
Напомним, что украинские формирования регулярно предпринимают атаки против приграничных российских регионов, особенно против Белгородской, Брянской и Курской областей РФ. Приграничные населенные пункты обстреливаются из артиллерийских орудий и минометов, подвергаются атакам беспилотной авиации.
Кроме того, на территорию российских регионов периодически пытаются прорываться украинские диверсионно-разведывательные группы, в том числе усиленные бронетехникой. Для предотвращения подобных попыток и наносятся ракетные и авиационные удары по местам расположения войск противника в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.
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