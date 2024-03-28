Показаны кадры прилёта ОДАБ-1500 по расположению ВСУ в приграничном районе Сумской области

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Показаны кадры прилёта ОДАБ-1500 по расположению ВСУ в приграничном районе Сумской области

Мощные авиационные удары были нанесены Воздушно-космическими силами Российской Федерации по местам сосредоточения украинских формирований в приграничных районах Сумской области. Как сообщают военные корреспонденты, удары наносились ОДАБ-1500.

В интернете уже появились кадры прилёта ОДАБ-1500 по расположению ВСУ в приграничном районе Сумской области. В населенном пункте Великая Писаревка украинские формирования сконцентрировали значительные силы для последующих попыток прорыва в направлении села Козинка в российской Белгородской области.



Удары ВКС РФ были нанесены как раз с целью сокращения боевого потенциала украинских войск на данном направлении. Каждый такой удар наносит значительный ущерб противнику, приводит к потерям в личном составе и военной технике.


Напомним, что украинские формирования регулярно предпринимают атаки против приграничных российских регионов, особенно против Белгородской, Брянской и Курской областей РФ. Приграничные населенные пункты обстреливаются из артиллерийских орудий и минометов, подвергаются атакам беспилотной авиации.




Кроме того, на территорию российских регионов периодически пытаются прорываться украинские диверсионно-разведывательные группы, в том числе усиленные бронетехникой. Для предотвращения подобных попыток и наносятся ракетные и авиационные удары по местам расположения войск противника в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.
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    6 комментариев
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    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 13:14
      вот...это приятно смотреть, а не эти все " красныелинии".
      1. ABC-schütze Ранг пользователя
        ABC-schütze
        0
        Сегодня, 13:17
        И осознавать, что это лишь начало необратимого и позитивного процесса...
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 13:21
        Хорошо бабахнуло!!! Побольше бы таких бабахов!!! Причем всей номенклатурой ФАБов да по морде ВСУ и лично Зеленскому!!! am
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 13:15
      Эта штука посильнее чем Фауст Гёте...
      [media =https://www.youtube.com/watch?v=hnv_5hDtBv8]
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 13:17
      В сети есть видео взрыва такой бомбы мощностью 500кг -впечатляет сильно!Что после этого говорить о полуторотонной такой бомбе??? good
    4. Mowgli_2 Ранг пользователя
      Mowgli_2
      0
      Сегодня, 13:21
      Дымок вижу, а где летающие шобоны?

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