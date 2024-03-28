Украинский ТГ-канал: В ВСУ назревает недовольство, обещанной офисом президента демобилизации не будет
Недовольство украинских военных растет, в ВСУ проводятся чистки, на должности назначаются лояльные новому главкому Сырскому, а значит и Зеленскому офицеры. А тут еще новости про то, что обещанной офисом президента Украины демобилизации не будет. Об этом пишут украинские ресурсы.
Обещанной Зеленским демобилизации не будет ни для кого, комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне отклонил поправку, предусматривающую демобилизацию после 3-х лет службы. Как пишут ресурсы, в ВСУ и так недовольны последними событиями, а это решение может еще подлить масла в огонь. По сути, если учесть, что пока конца войны не видно, это билет в один конец. Тем более, что тех, кто принимает участие в боевых действиях с самого начала конфликта, не так уж и много. Большая часть из них уже ликвидирована российскими войсками, другая списана по ранениям.
- пишет ТГ-канал "Резидент".
Как ранее заявил внесенный в России в списки экстремистов и террористов нардеп Гончаренко*, предложенная поправка к новому законопроекту о мобилизации, предусматривающая демобилизацию отслуживших 36 месяцев отклонена. По его словам, Рада вообще не хочет включать в закон положение о демобилизации. Единственный вариант - это окончание войны.
- добавил депутат ВРУ.
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