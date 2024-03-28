Украинский ТГ-канал: В ВСУ назревает недовольство, обещанной офисом президента демобилизации не будет

Демобилизации в Украине не будет, что может стать причиной большого недовольства среди военных, которые два года защищают страну. Если учесть информацию Генштаба, что боевые действия продлятся 2027 года, то выходит нужно служить еще 3-4 года

Идею демобилизации вообще хоронят. Размышляют над вариантами, (...) но глобально, как концепт – не хотят