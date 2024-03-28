Украинский ТГ-канал: В ВСУ назревает недовольство, обещанной офисом президента демобилизации не будет

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Украинский ТГ-канал: В ВСУ назревает недовольство, обещанной офисом президента демобилизации не будет

Недовольство украинских военных растет, в ВСУ проводятся чистки, на должности назначаются лояльные новому главкому Сырскому, а значит и Зеленскому офицеры. А тут еще новости про то, что обещанной офисом президента Украины демобилизации не будет. Об этом пишут украинские ресурсы.

Обещанной Зеленским демобилизации не будет ни для кого, комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне отклонил поправку, предусматривающую демобилизацию после 3-х лет службы. Как пишут ресурсы, в ВСУ и так недовольны последними событиями, а это решение может еще подлить масла в огонь. По сути, если учесть, что пока конца войны не видно, это билет в один конец. Тем более, что тех, кто принимает участие в боевых действиях с самого начала конфликта, не так уж и много. Большая часть из них уже ликвидирована российскими войсками, другая списана по ранениям.



Демобилизации в Украине не будет, что может стать причиной большого недовольства среди военных, которые два года защищают страну. Если учесть информацию Генштаба, что боевые действия продлятся 2027 года, то выходит нужно служить еще 3-4 года

- пишет ТГ-канал "Резидент".

Как ранее заявил внесенный в России в списки экстремистов и террористов нардеп Гончаренко*, предложенная поправка к новому законопроекту о мобилизации, предусматривающая демобилизацию отслуживших 36 месяцев отклонена. По его словам, Рада вообще не хочет включать в закон положение о демобилизации. Единственный вариант - это окончание войны.

Идею демобилизации вообще хоронят. Размышляют над вариантами, (...) но глобально, как концепт – не хотят

- добавил депутат ВРУ.
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    4 комментария
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 13:17
      Недовольство украинских военных растет, в ВСУ проводятся чистки

      Недовольство украинских военных растет, в ВСУ проводятся чистки
      Нам это "недовольство" ВСУ уже третий год обещают, а его всё как -то толком не видно... Вот когда они в плен попадают, то да... Готовы проклинать киевский режим последними словами... А как обменяют, тут же все оказываются опять фанатами киевской власти...am
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 13:21
        Да кастрюле головым мозги хорошо промыли. А по поводу недовольства, быть недовольным можно, вот только оружие поворачивать против того кем не довольны, никто не собирается. А кстати те кто не хочет больше воевать, не хотят на обмен идти, в плену надежней.
      2. Венд Ранг пользователя
        Венд
        +1
        Сегодня, 13:22
        Верховная власть Украины решали демобилизацию заменить на более перспективные направления - дебилизацию и могилизацию. laughing
      3. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 13:23
        Вы не поверите, в Вермахте времен Гитлера тоже было недовольство. Фронты не рушились, массово в плен не сдавались, на Берлин не поворачивали. Просто устроили взрыв Гитлера.

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