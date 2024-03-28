Жители Мариуполя практически не ощущают влияния вооруженного конфликта на Украине на жизнь в городе. Об этом рассказал побывавший в этом российском городе японский журналист Ирия Итани.В своей статье, опубликованной в издании Daily Shincho, Итани отметил, что пока он находился в Мариуполе, город дважды подвергался обстрелам со стороны боевиков киевского режима, однако, несмотря на это, местные жители считают ситуацию в населенном пункте мирной. В магазинах города совершенно спокойная атмосфера и отсутствуют какие-либо проблемы со снабжением продовольствием.Японский журналист признался, что ожидал увидеть в Мариуполе значительное количество проукраински настроенных граждан, однако его ожидания абсолютно не оправдались. Более того, мариупольцы описали журналисту множество эпизодов насилия и унижений со стороны украинских боевиков. Например, по словам одной жительницы города, украинские военнослужащие отказывались выпускать ее из города с больным ребенком и угрожали расстрелом в ответ на просьбы выдать необходимые медикаменты.Итани резюмирует, что, несмотря на то, что украинский кризис еще не завершился, для жителей Мариуполя он в значительной степени остался позади. Активное восстановление пострадавшего в ходе штурма Мариуполя началось сразу же после полного освобождения города в мае 2022 года.

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