Японская пресса: в Мариуполе не ощущается относительная близость линии фронта

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Японская пресса: в Мариуполе не ощущается относительная близость линии фронта

Жители Мариуполя практически не ощущают влияния вооруженного конфликта на Украине на жизнь в городе. Об этом рассказал побывавший в этом российском городе японский журналист Ирия Итани.

В своей статье, опубликованной в издании Daily Shincho, Итани отметил, что пока он находился в Мариуполе, город дважды подвергался обстрелам со стороны боевиков киевского режима, однако, несмотря на это, местные жители считают ситуацию в населенном пункте мирной. В магазинах города совершенно спокойная атмосфера и отсутствуют какие-либо проблемы со снабжением продовольствием.



Японский журналист признался, что ожидал увидеть в Мариуполе значительное количество проукраински настроенных граждан, однако его ожидания абсолютно не оправдались. Более того, мариупольцы описали журналисту множество эпизодов насилия и унижений со стороны украинских боевиков. Например, по словам одной жительницы города, украинские военнослужащие отказывались выпускать ее из города с больным ребенком и угрожали расстрелом в ответ на просьбы выдать необходимые медикаменты.

Итани резюмирует, что, несмотря на то, что украинский кризис еще не завершился, для жителей Мариуполя он в значительной степени остался позади. Активное восстановление пострадавшего в ходе штурма Мариуполя началось сразу же после полного освобождения города в мае 2022 года.
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7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 13:46
    «В Мариуполе не ощущается относительная близость линии фронта» —

    — В Белгороде ощущается ...
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:23
      Японский журналист признался, что ожидал увидеть в Мариуполе значительное количество проукраински настроенных граждан, однако его ожидания абсолютно не оправдались.

      Расстроился японец... Да и его статья как бы получилась ни о чём... Ожидал что много будут стрелять по Мариуполю, а стреляли мало... Ожидал что много будет укропатриотов, орущих - "Слава Украине", а так их и не встретил... Ожидал увидеть пустые полки в магазинах и людей умоляющих дать хоть кусочек хлеба, но прилавки полны и нищих не видно... Да ещё и сам город быстро восстанавливается... В общем, не оправдал Мариуполь его и редакции Daily Shincho ожиданий... request
  2. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +2
    Сегодня, 13:50
    А он хотел, чтобы в Мариуполе кричали "Хочу в украину"? laughing
  3. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 13:50
    Японский журналист признался, что ожидал увидеть в Мариуполе значительное количество проукраински настроенных граждан, однако его ожидания абсолютно не оправдались.

    Не видел ни одного репортажа из Хиросимы и Нагасаки о проамерикански настроенных гражданах...Особенно в первые дни августа...
  4. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 13:53
    Японскому журналисту вдруг стало интересно, а что там в Мариуполе. Пусть лучше поинтересуется, что там на Фокусиме. Про Мариуполь у себя он всё равно правду не напишет.
    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 14:41
      Да такое впечатление, что японец просто хочет напомнить укропу, что можно еще и Мариуполь обстреливать, а то там нет проукропски настроенных граждан. А это рушит идею Запада о том, что Россия это оккупант и агрессор.
  5. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 15:03
    Японский журналист признался, что ожидал увидеть в Мариуполе значительное количество проукраински настроенных граждан

    Если там "ждуны" и есть, крайне сомнительно, что они зачем-то будут рассказывать об этом заезжему японцу. Для журналиста он какой-то наивный.
    пока он находился в Мариуполе, город дважды подвергался обстрелам

    Непонятно. От Мариуполя до линии фронта километров восемьдесят- сто, чем стреляли, да еще и два раза?

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