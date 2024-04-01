Целесообразность использования в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК самолётов стратегической, дальней и транспортной авиации

19
Целесообразность использования в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК самолётов стратегической, дальней и транспортной авиации
На переднем плане ФАБ-3000-М54. Изображение mil.ru


Одним из самых эффективных образцов вооружений, применяемых Вооружёнными Силами Российской Федерации (ВС РФ) в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, стали авиабомбы, оснащённые унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).



Вначале с УМПК на поле боя стали применяться фугасные авиабомбы (ФАБ) калибра 500 килограмм – ФАБ-500, затем они были дополнены изделиями меньшей размерности ФАБ-250, а также кассетными боеприпасами РБК-500 и объёмно-детонирующими боеприпасами ОДАБ-500. С недавнего времени в ход пошли наиболее мощные авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК.

Каждый боеприпас того или иного калибра обладает своими преимуществами и недостатками.

С одной стороны, уменьшение калибра позволяет носителю за один раз взять больше авиабомб с УМПК и уничтожить больше целей за один вылет, но при условии, что поражающей мощи этих боеприпасов хватит для разрушения/уничтожения заданных целей.

С другой стороны, авиабомбы большего калибра способны уничтожать более защищённые объекты, кроме того, можно предположить, что основным ограничителем в применении авиабомб с УМПК является высокотехнологичная начинка, а не сами авиабомбы, в связи с чем целесообразнее расходовать её на те авиабомбы, что нанесут противнику больше вреда – об этом мы ранее говорили в материале «Когда размер имеет значение: УМПК на ФАБ повышенного могущества».

Первым «звоночком» стало появления вышеупомянутых ФАБ-1500 с УМПК, превышающих по своей разрушительной мощи большинство управляемых боеприпасов, не только в России, но и за рубежом, способных складывать огромные здания и сооружения.


ФАБ-1500 с УМПК уже летят на позиции противника

И вот во время своего визита в Нижний Новгород министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о возобновлении выпуска фугасных авиабомб ФАБ-3000-М54 (далее – ФАБ-3000). Масса взрывчатого вещества этих авиабомб составляет примерно 1 200 килограмм, остальное приходится на массивный стальной корпус, способный пробивать высокопрочные укрепления и обеспечивать подрыв бомбы внутри уничтожаемого объекта.

Про применение ФАБ-3000 с УМПК пока ничего не было сказано, однако крайне маловероятно что ВС РФ решатся на применение ФАБ-3000 без УМПК – даже учитывая ослабление украинской противовоздушной обороны (ПВО) в последнее время, приближение к точке сброса будет для носителей ФАБ-3000 смертельно опасно – противник приложит все силы для уничтожения наших самолётов.


Воронка от ФАБ-3000

В вышеупомянутом материале мы говорили о том, что основным фактором, ограничивающим применение УМПК на авиабомбах типа ФАБ-9000, ФАБ-5000, ФАБ-3000, будет количество носителей, которые смогут их применять, а также дальность сброса, определяющая выживание самолёта-носителя в условиях противодействия ПВО противника.

Проблема поиска оптимального носителя для авиабомб с УМПК поднималась автором неоднократно, дело в том, что авиабомбы с УМПК – это оружие «массового применения», а не какая-то «серебряная пуля», соответственно, носители авиабомб с УМПК также должны быть массовыми и недорогими, как по своей стоимости, так и по стоимости эксплуатации – для этих целей не очень рационально использовать такие сложные и дорогие боевые машины, как новейшие истребители Су-57 и Су-35, поскольку имеющееся на них сложное и дорогое бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) не требуется для применения авиабомб с УМПК по целям с заранее известными координатами.

Однако с носителями ФАБ-3000 всё ещё сложнее, поскольку поднять это изделие по силам далеко не каждому самолёту, а тем, кому по силам, быть носителями этих авиабомб, даже с учётом их оснащения УМПК, может быть слишком рискованно.

Рассмотрим потенциальные носители ФАБ-3000 с УМПК поподробнее, сразу сделаем оговорку: применение ФАБ-3000 без УМПК мы не рассматриваем, поскольку это означало бы полное подавление ПВО противника, а в этом случае уже не критично, что и с чего кидать.

Ту-160(М), Ту-95МС(МСМ)


Казалось бы, наиболее логичным выглядит применение в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК самолётов стратегической авиации Ту-160(М) и Ту-95МС(МСМ) – их значительная грузоподъёмность позволит за один вылет применять до полудюжины таких боеприпасов.

Однако, во-первых, по открытым данным, все имеющиеся в настоящее время на вооружении Ту-160(М) и Ту-95МС(МСМ) адаптированы для нанесения ударов с помощью крылатых ракет (КР) большой дальности, для обеспечения возможности применения ФАБ-3000 с УМПК их придётся дорабатывать, при этом может быть временно/частично утрачена возможность применения этими самолётами КР большой дальности.

А во-вторых, этих самолётов у ВС РФ не так уж и много, чтобы рисковать ими, подлетая слишком близко к линии боевого соприкосновения (ЛБС), тем более что огромные размеры, низкая маневренность, большая заметность в тепловом и радиолокационном диапазонах длин волн делают их лёгкой мишенью для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противника, плюс к тому существует вероятность обнаружения таких самолётов спутниками разведки HBTSS и PWSA противника, с выдачей целеуказания непосредственно на ЗРК.


Ту-160 и Ту-95МС. Изображение Wikimedia Commons / В. Савицкий / Sergey Krivchikov – Russian AviaPhoto Team

Да и по критерию «стоимость-эффективность» эти самолёты не очень хорошо смотрятся в качестве носителей авиабомб с УМПК – чересчур дорого они стоят, и слишком недешево обходится лётный час этих машин.

Ту-22М3(М3М)


Сразу за «стратегами» идёт дальний бомбардировщик Ту-22М3(М3М), который подтвердил свою способность применять ФАБ-3000, сбрасывая их на укронацистов, окопавшихся на заводе «Азовсталь». Но и Ту-22М3(М3М) трудно назвать идеальным носителем ФАБ-3000 с УМПК, проблемы всё те же – большие размеры самолёта, низкая маневренность, значительная заметность в тепловом и радиолокационном диапазонах длин волн, ограниченное количество в ВС РФ, высокая стоимость самолёта и его лётного часа.

Есть ещё один важный вопрос – насколько габаритным будет УМПК для ФАБ-3000?

Существует вероятность того, что из-за больших размеров УМПК авиабомбы с ним просто не поместятся во внутренние отсеки самолётов, в этом случае Ту-22М3(М3М) потенциально может нести две такие авиабомбы с УМПК на доработанных подкрыльевых пилонах, где ранее он нёс противокорабельные ракеты (ПКР) Х-22.


Ту-22М3 с противокорабельными ракетами Х-22 массой свыше 5 600 килограмм каждая

Кстати, именно значительные габариты УМПК могут стать препятствием в части оснащения ими таких боеприпасов, как ФАБ-5000 и ФАБ-9000 – они просто не поместятся ни в один существующий носитель.

В общем, самолёты стратегической и дальней авиации хоть и могут применяться в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК, но оптимальным решением это вряд ли можно назвать.

Всё-таки Ту-160(М) и Ту-95МС(МСМ) более нужны в качестве носителей стратегических крылатых ракет большой дальности Х-555 и Х-101 (а Ту-160М потенциально может стать ещё и носителем гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал»), а Ту-22М3(М3М) необходимы в качестве носителя аэробаллистических ПКР Х-22/Х-32.

Ил-76


Казалось бы, причём здесь самолёты транспортной авиации? Ведь сбрасывать авиабомбы, пусть и с УМПК, это совсем не их назначение?

Однако в реальности имеется множество случаев применения самолётов транспортной авиации для сброса боеприпасов различного назначения, более того, существует явная тенденция к тому, что в будущем использование самолётов транспортной авиации в качестве средств доставки вооружений различного типа будет только возрастать.

Не будем говорить о применении с транспортных самолётов обычных свободнопадающих авиабомб в условиях полного или почти полного господства в воздухе, например, когда американские транспортные самолёты C-130 использовались для сброса бомб BLU-82 во Вьетнаме. Хотя тренировки экипажей транспортных самолётов по части сброса авиабомб в ВС РФ проводятся до сих пор, например, в ноябре 2021 года транспортные самолеты Ил-76 успешно отбомбились по учебным целям на полигоне Кушалино в Тверской области с высоты порядка 500 метров.

Ранее транспортные самолёты рассматривались даже в качестве платформы для запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР) воздушного базирования.


Запуск МБР воздушного базирования с борта транспортного самолёта

В США тестируется возможность применения транспортных самолётов в качестве носителей малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способных работать как в режиме «камикадзе», так и использоваться повторно после возврата на носитель. В России рассматривается возможность аналогичного использования Ил-76 в качестве носителя БПЛА «Молния».


Изображение приёма БПЛА на транспортный самолёт C-130 и испытательный полёт с транспортировкой БПЛА на приёмном устройстве

Очень активно тестируется система Rapid Dragon, предполагающая размещение в американских транспортных самолётах специальных поддонов для крылатых ракет JASSM-ER. Самолёт С-130 может нести 12 крылатых ракет JASSM-ER, тогда как более крупный C-17 может вместить 5 поддонов по 9 ракет каждый – суммарно до 45 ракет JASSM-ER.

Кроме того, рассматривается возможность применения аналогичным образом с транспортных самолётов управляемых авиабомб JDAM-ER и ложных целей ADM-160 MALD – последние два типа вооружений, кстати, применяются на Украине, и как бы нам не попасть в число «бета-тестеров» этого американского оружия, поскольку заинтересованность США в нём достаточно высока. Нечто аналогичное разрабатывают и в Японии.


Система Rapid Dragon. Изображение из презентации Lockheed Martin

К чему столь длинная преамбула?

А к тому, что из всех «больших» самолётов, возможно, именно транспортные самолёты Ил-76 могут стать наиболее эффективными носителями ФАБ-3000 с УМПК.

В чём их преимущество?

В размерах грузового отсека.

Как мы говорили ранее, ФАБ-3000 с УМПК могут быть достаточно габаритными изделиями, помимо того, ограничение габаритов не позволит установить на ФАБ-3000 УМПК с размахом крыльев, обеспечивающих большую дальность применения. В ряде источников высказывается предположение, что значительная масса и габариты ФАБ-3000 с УМПК позволят обеспечить дальность планирования не более 40 километров, что серьёзно подвергает риску самолёт-носитель.


Грузовая кабина Ил-76. Изображение Wikimedia Commons / User№101

Транспортный самолёт Ил-76 обладает грузовым отсеком с габаритами 20х3,45х3,4 метра (вообще длина грузового отсека 24,5 метра, но из неё 4,5 метра рампа), грузоподъёмность 28–60 тонн, дальность полёта с полезной нагрузкой 40 тонн – 6 500 километров.

Исходя из вышеуказанных габаритов грузового отсека, можно говорить о потенциальной возможности размещения в Ил-76 в специализированных устройствах транспортировки и сброса от 3 до 16 ед. ФАБ-3000 с УМПК (3–4 ед. в длину, 1–2 ед. в ширину в нижнем ряду, 1–2 ед. в ширину в верхнем ряду), в зависимости от габаритов УМПК с необходимым размахом крыльев.

Кстати, ранее возможность размещения планирующих боеприпасов с крылом большого удлинения (относительно корпуса боеприпаса) в грузовом отсеке транспортного самолёта Ил-76 рассматривалась автором в материале «Проект «Кондор»: смерть с небес».


Проект «Кондор». Изображение автора

Применение транспортных самолётов в качестве носителей авиабомб с УМПК снимает ограничение на применение таких сверхтяжёлых боеприпасов, как ФАБ-5000 и ФАБ-9000 с УМПК, просто в грузовом отсеке их будет размещаться меньше, например, всего 3–6 ед. ФАБ-5000 с УМПК или 1–2 ед. ФАБ-9000 с УМПК.

Обладая точностью нанесения удара, сравнимой с таковой у современной крылатой ракеты, боеприпасы ФАБ-5000 и ФАБ-9000 с УМПК не оставят никаких шансов таким капитальным сооружениям, как мосты, плотины, заводские цеха, портовые сооружения и многое другое.

Выводы


Из всех самолётов стратегической, дальней и транспортной авиации – потенциальных носителей ФАБ-3000 с УМПК, предположительно, оптимальным является использование доработанных транспортных самолётов Ил-76. Их транспортный отсек способен вместить от 3 до 16 ед. ФАБ-3000, оснащённых УМПК с крылом повышенного удлинения, обеспечивающего большую дальность планирования, минимизирующую риск поражения самолёта-носителя ЗРК противника.

Также применение транспортных самолётов для сброса авиабомб потенциально позволяет рассмотреть возможность оснащения УМПК и более мощных боеприпасов, таких как ФАБ-5000 и ФАБ-9000.


ФАБ-9000-М54

Необходимо отметить, что потенциально применять ФАБ-3000 можно и с самолётов тактической авиации, но об этом мы поговорим в следующем материале.
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +4
    Сегодня, 05:26
    Автор упустил пару нюансов насчёт применения Ил-76 как бомбардировщика. Первый - даже если считать Ил-76 полностью равным по условиям сброса бомберам вроде Ту-22, то остаются огромные размеры и полное отсутствие малозаметности. Т.е. Ил-76 будет лёгкой добычей для дальнобойных ЗУР.
    Второй - Ил-76 НЕ РАВЕН по условиям сброса! Потому что бомбы будут вытягиваться с рампы, а значит высота сброса будет 5-6 км, и что важнее будут вытягиваться парашютом, а это означает что скорость бомбы будет намного меньше и так невысокой скорости Ил -76 при десантировании (не более 400 км/ч) ну 600 км/ч при открытой рампе.
    Ни о какой безопасной дальности планирования бомб не может идти и речи...
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 05:47
      В 1943 с ПЕ-8 испытали ФАБ-5000НГ, потом кидали на фашистов !А она даже в бомболюк не входила, летали с приоткрытыми створками. Но справились. Это была царь-бомба.
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 06:36
        Осталось рассмотреть списанные пассажирские самолеты Ан-24. Ту-154 и пр, а там и до воздушных шаров дело дойдет. fellow
  2. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 05:28
    Изготовили бомбу и не знают, как ее доставлять? Ну и дела!
    1. Voronezh Ранг пользователя
      Voronezh
      +2
      Сегодня, 06:05
      Это автор не знает. До начала производства специально приготовленные люди уже провели расчёты. Думаю что и экипажи самолётов уже давно тренируются.
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +1
        Сегодня, 07:22
        Гадание на кофейной гуще..или как сдесь принято говорить "очередная митрофановщина" winked
    2. Третий район Ранг пользователя
      Третий район
      -1
      Сегодня, 06:35
      «««Изготовили бомбу и не знают, как ее доставлять? Ну и дела!»»»
      Эти бомбы изготовлены очень давно , , тогда носителей для них хватало. В те времена просто ещё не было таких совершенных систем ПВО и бомбы относительно безопасно могли сбросить туда , куда потребуется.
  3. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 05:31
    Думаю, что если бы не было возможности их применить - делать бы снова их бы не стали. Видимо уже все проработано - будем посмотреть. good
    1. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +1
      Сегодня, 05:49
      Можно предположить, что произведут небольшую серию как раз для отработки способов сброса. Кстати, возможна отработка установки пороховых ускорителей для набора высоты после сброса и повышения дальности планирования.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        -1
        Сегодня, 05:55
        Ну отработывать на линии фронта это конечно зашквар. Да и 1,2тонны ТНТ тоже не дешовое удовольствие... и на МГМ тоже не было упоминаний (с имитатором заряда). Так что сложно сказать - что для отработки recourse
    2. Сангвиний Ранг пользователя
      Сангвиний
      +1
      Сегодня, 07:07
      Скорее всего их и делают, для того, чтобы утюжить всякие заводы и бомбоубежища в крупных городах, сбрасывая непосредственно над целью, по типу Мариуполя, когда ПВО врага уже подавлено и носителям в районе цели ничего не угрожает, а город находится в окружении.
  4. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 05:33
    [проблемы всё те же – большие размеры самолёта, низкая маневренность, значительная заметность в тепловом и радиолокационном диапазонах длин волн, ограниченное количество в ВС РФ, высокая стоимость самолёта и его лётного часа.]

    Приведенные выше слова автора относятся к стратегической и дальней авиации!
    Значит получается, что все вышеприведенное не относится к транспортной авиации?
    Автор ничего не перепутал?
  5. Andy_nsk Ранг пользователя
    Andy_nsk
    0
    Сегодня, 05:38
    Т.е. Ту-22М3 низкоманёвренный, дорогой, легко станет мишенью, а ИЛ-76 недорогой, с малой ЭПР, легко совершит противоракетный манёвр... Интересно девки пляшут!
    1. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +2
      Сегодня, 05:57
      Немного не так. ТУ-22 дорог тем, что может нести ЯО. И потеря такого самолета будет прорехой в системе стратегических сил. Потеря же Ил-76, сколь ни тяжкой она будет, арсенал стратегических сил не уменьшит.
  6. иван2022 Ранг пользователя
    иван2022
    -3
    Сегодня, 05:42
    Сначала политики уничтожают свои собственные РСД СС-20 "до основания" и с утерей технологий, а затем военные должны найти способы для компенсации "высочайшей" дурости и предательства.
  7. КВУ-НСвД Ранг пользователя
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 05:50
    А как после сброса сматываться ? Ил-76 это не Су-34 , ему после сброса резкий маневр не выполнить . И вообще транспортник так близко к ленте - это уже авантюра . Короче автор жжот
  8. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 06:00
    Раз начали делать значит есть носитель и решение. Автор вводит в заблуждение гаданием.
  9. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +1
    Сегодня, 06:10
    оптимальным является использование доработанных транспортных самолётов Ил-76.
    Да ни один тип самолета не является оптимальным носителем данной авиабомбы. Применять их с этим бортов - это заранее подвергать носители высокой вероятности уничтожения. Печальные судьбы нашил Ил-76, под Белгородом и А-50, сбитых ракетами ЗРК тому пример.
    Попытаться решить проблему можно оснастив эту систему УМПК+ФАБ3000 дополнительным ракетным двигателем, чтобы резко увеличить радиус боевого применения. Но я боюсь, что и в этом случае пользы будет от неё мало, размеры и материалы делают ее уязвимой от огня зенитных средств противника
  10. Наган Ранг пользователя
    Наган
    0
    Сегодня, 06:53
    Кидать бомбы с транспортников - идея хорошая. Осталось всего ничего - вынести ПВО противника.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»