Целесообразность использования в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК самолётов стратегической, дальней и транспортной авиации
На переднем плане ФАБ-3000-М54. Изображение mil.ru
Одним из самых эффективных образцов вооружений, применяемых Вооружёнными Силами Российской Федерации (ВС РФ) в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, стали авиабомбы, оснащённые унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).
Вначале с УМПК на поле боя стали применяться фугасные авиабомбы (ФАБ) калибра 500 килограмм – ФАБ-500, затем они были дополнены изделиями меньшей размерности ФАБ-250, а также кассетными боеприпасами РБК-500 и объёмно-детонирующими боеприпасами ОДАБ-500. С недавнего времени в ход пошли наиболее мощные авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК.
Каждый боеприпас того или иного калибра обладает своими преимуществами и недостатками.
С одной стороны, уменьшение калибра позволяет носителю за один раз взять больше авиабомб с УМПК и уничтожить больше целей за один вылет, но при условии, что поражающей мощи этих боеприпасов хватит для разрушения/уничтожения заданных целей.
С другой стороны, авиабомбы большего калибра способны уничтожать более защищённые объекты, кроме того, можно предположить, что основным ограничителем в применении авиабомб с УМПК является высокотехнологичная начинка, а не сами авиабомбы, в связи с чем целесообразнее расходовать её на те авиабомбы, что нанесут противнику больше вреда – об этом мы ранее говорили в материале «Когда размер имеет значение: УМПК на ФАБ повышенного могущества».
Первым «звоночком» стало появления вышеупомянутых ФАБ-1500 с УМПК, превышающих по своей разрушительной мощи большинство управляемых боеприпасов, не только в России, но и за рубежом, способных складывать огромные здания и сооружения.
ФАБ-1500 с УМПК уже летят на позиции противника
И вот во время своего визита в Нижний Новгород министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о возобновлении выпуска фугасных авиабомб ФАБ-3000-М54 (далее – ФАБ-3000). Масса взрывчатого вещества этих авиабомб составляет примерно 1 200 килограмм, остальное приходится на массивный стальной корпус, способный пробивать высокопрочные укрепления и обеспечивать подрыв бомбы внутри уничтожаемого объекта.
Про применение ФАБ-3000 с УМПК пока ничего не было сказано, однако крайне маловероятно что ВС РФ решатся на применение ФАБ-3000 без УМПК – даже учитывая ослабление украинской противовоздушной обороны (ПВО) в последнее время, приближение к точке сброса будет для носителей ФАБ-3000 смертельно опасно – противник приложит все силы для уничтожения наших самолётов.
Воронка от ФАБ-3000
В вышеупомянутом материале мы говорили о том, что основным фактором, ограничивающим применение УМПК на авиабомбах типа ФАБ-9000, ФАБ-5000, ФАБ-3000, будет количество носителей, которые смогут их применять, а также дальность сброса, определяющая выживание самолёта-носителя в условиях противодействия ПВО противника.
Проблема поиска оптимального носителя для авиабомб с УМПК поднималась автором неоднократно, дело в том, что авиабомбы с УМПК – это оружие «массового применения», а не какая-то «серебряная пуля», соответственно, носители авиабомб с УМПК также должны быть массовыми и недорогими, как по своей стоимости, так и по стоимости эксплуатации – для этих целей не очень рационально использовать такие сложные и дорогие боевые машины, как новейшие истребители Су-57 и Су-35, поскольку имеющееся на них сложное и дорогое бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) не требуется для применения авиабомб с УМПК по целям с заранее известными координатами.
Однако с носителями ФАБ-3000 всё ещё сложнее, поскольку поднять это изделие по силам далеко не каждому самолёту, а тем, кому по силам, быть носителями этих авиабомб, даже с учётом их оснащения УМПК, может быть слишком рискованно.
Рассмотрим потенциальные носители ФАБ-3000 с УМПК поподробнее, сразу сделаем оговорку: применение ФАБ-3000 без УМПК мы не рассматриваем, поскольку это означало бы полное подавление ПВО противника, а в этом случае уже не критично, что и с чего кидать.
Ту-160(М), Ту-95МС(МСМ)
Казалось бы, наиболее логичным выглядит применение в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК самолётов стратегической авиации Ту-160(М) и Ту-95МС(МСМ) – их значительная грузоподъёмность позволит за один вылет применять до полудюжины таких боеприпасов.
Однако, во-первых, по открытым данным, все имеющиеся в настоящее время на вооружении Ту-160(М) и Ту-95МС(МСМ) адаптированы для нанесения ударов с помощью крылатых ракет (КР) большой дальности, для обеспечения возможности применения ФАБ-3000 с УМПК их придётся дорабатывать, при этом может быть временно/частично утрачена возможность применения этими самолётами КР большой дальности.
А во-вторых, этих самолётов у ВС РФ не так уж и много, чтобы рисковать ими, подлетая слишком близко к линии боевого соприкосновения (ЛБС), тем более что огромные размеры, низкая маневренность, большая заметность в тепловом и радиолокационном диапазонах длин волн делают их лёгкой мишенью для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противника, плюс к тому существует вероятность обнаружения таких самолётов спутниками разведки HBTSS и PWSA противника, с выдачей целеуказания непосредственно на ЗРК.
Ту-160 и Ту-95МС. Изображение Wikimedia Commons / В. Савицкий / Sergey Krivchikov – Russian AviaPhoto Team
Да и по критерию «стоимость-эффективность» эти самолёты не очень хорошо смотрятся в качестве носителей авиабомб с УМПК – чересчур дорого они стоят, и слишком недешево обходится лётный час этих машин.
Ту-22М3(М3М)
Сразу за «стратегами» идёт дальний бомбардировщик Ту-22М3(М3М), который подтвердил свою способность применять ФАБ-3000, сбрасывая их на укронацистов, окопавшихся на заводе «Азовсталь». Но и Ту-22М3(М3М) трудно назвать идеальным носителем ФАБ-3000 с УМПК, проблемы всё те же – большие размеры самолёта, низкая маневренность, значительная заметность в тепловом и радиолокационном диапазонах длин волн, ограниченное количество в ВС РФ, высокая стоимость самолёта и его лётного часа.
Есть ещё один важный вопрос – насколько габаритным будет УМПК для ФАБ-3000?
Существует вероятность того, что из-за больших размеров УМПК авиабомбы с ним просто не поместятся во внутренние отсеки самолётов, в этом случае Ту-22М3(М3М) потенциально может нести две такие авиабомбы с УМПК на доработанных подкрыльевых пилонах, где ранее он нёс противокорабельные ракеты (ПКР) Х-22.
Ту-22М3 с противокорабельными ракетами Х-22 массой свыше 5 600 килограмм каждая
Кстати, именно значительные габариты УМПК могут стать препятствием в части оснащения ими таких боеприпасов, как ФАБ-5000 и ФАБ-9000 – они просто не поместятся ни в один существующий носитель.
В общем, самолёты стратегической и дальней авиации хоть и могут применяться в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК, но оптимальным решением это вряд ли можно назвать.
Всё-таки Ту-160(М) и Ту-95МС(МСМ) более нужны в качестве носителей стратегических крылатых ракет большой дальности Х-555 и Х-101 (а Ту-160М потенциально может стать ещё и носителем гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал»), а Ту-22М3(М3М) необходимы в качестве носителя аэробаллистических ПКР Х-22/Х-32.
Ил-76
Казалось бы, причём здесь самолёты транспортной авиации? Ведь сбрасывать авиабомбы, пусть и с УМПК, это совсем не их назначение?
Однако в реальности имеется множество случаев применения самолётов транспортной авиации для сброса боеприпасов различного назначения, более того, существует явная тенденция к тому, что в будущем использование самолётов транспортной авиации в качестве средств доставки вооружений различного типа будет только возрастать.
Не будем говорить о применении с транспортных самолётов обычных свободнопадающих авиабомб в условиях полного или почти полного господства в воздухе, например, когда американские транспортные самолёты C-130 использовались для сброса бомб BLU-82 во Вьетнаме. Хотя тренировки экипажей транспортных самолётов по части сброса авиабомб в ВС РФ проводятся до сих пор, например, в ноябре 2021 года транспортные самолеты Ил-76 успешно отбомбились по учебным целям на полигоне Кушалино в Тверской области с высоты порядка 500 метров.
Ранее транспортные самолёты рассматривались даже в качестве платформы для запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР) воздушного базирования.
Запуск МБР воздушного базирования с борта транспортного самолёта
В США тестируется возможность применения транспортных самолётов в качестве носителей малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способных работать как в режиме «камикадзе», так и использоваться повторно после возврата на носитель. В России рассматривается возможность аналогичного использования Ил-76 в качестве носителя БПЛА «Молния».
Изображение приёма БПЛА на транспортный самолёт C-130 и испытательный полёт с транспортировкой БПЛА на приёмном устройстве
Очень активно тестируется система Rapid Dragon, предполагающая размещение в американских транспортных самолётах специальных поддонов для крылатых ракет JASSM-ER. Самолёт С-130 может нести 12 крылатых ракет JASSM-ER, тогда как более крупный C-17 может вместить 5 поддонов по 9 ракет каждый – суммарно до 45 ракет JASSM-ER.
Кроме того, рассматривается возможность применения аналогичным образом с транспортных самолётов управляемых авиабомб JDAM-ER и ложных целей ADM-160 MALD – последние два типа вооружений, кстати, применяются на Украине, и как бы нам не попасть в число «бета-тестеров» этого американского оружия, поскольку заинтересованность США в нём достаточно высока. Нечто аналогичное разрабатывают и в Японии.
Система Rapid Dragon. Изображение из презентации Lockheed Martin
К чему столь длинная преамбула?
А к тому, что из всех «больших» самолётов, возможно, именно транспортные самолёты Ил-76 могут стать наиболее эффективными носителями ФАБ-3000 с УМПК.
В чём их преимущество?
В размерах грузового отсека.
Как мы говорили ранее, ФАБ-3000 с УМПК могут быть достаточно габаритными изделиями, помимо того, ограничение габаритов не позволит установить на ФАБ-3000 УМПК с размахом крыльев, обеспечивающих большую дальность применения. В ряде источников высказывается предположение, что значительная масса и габариты ФАБ-3000 с УМПК позволят обеспечить дальность планирования не более 40 километров, что серьёзно подвергает риску самолёт-носитель.
Грузовая кабина Ил-76. Изображение Wikimedia Commons / User№101
Транспортный самолёт Ил-76 обладает грузовым отсеком с габаритами 20х3,45х3,4 метра (вообще длина грузового отсека 24,5 метра, но из неё 4,5 метра рампа), грузоподъёмность 28–60 тонн, дальность полёта с полезной нагрузкой 40 тонн – 6 500 километров.
Исходя из вышеуказанных габаритов грузового отсека, можно говорить о потенциальной возможности размещения в Ил-76 в специализированных устройствах транспортировки и сброса от 3 до 16 ед. ФАБ-3000 с УМПК (3–4 ед. в длину, 1–2 ед. в ширину в нижнем ряду, 1–2 ед. в ширину в верхнем ряду), в зависимости от габаритов УМПК с необходимым размахом крыльев.
Кстати, ранее возможность размещения планирующих боеприпасов с крылом большого удлинения (относительно корпуса боеприпаса) в грузовом отсеке транспортного самолёта Ил-76 рассматривалась автором в материале «Проект «Кондор»: смерть с небес».
Проект «Кондор». Изображение автора
Применение транспортных самолётов в качестве носителей авиабомб с УМПК снимает ограничение на применение таких сверхтяжёлых боеприпасов, как ФАБ-5000 и ФАБ-9000 с УМПК, просто в грузовом отсеке их будет размещаться меньше, например, всего 3–6 ед. ФАБ-5000 с УМПК или 1–2 ед. ФАБ-9000 с УМПК.
Обладая точностью нанесения удара, сравнимой с таковой у современной крылатой ракеты, боеприпасы ФАБ-5000 и ФАБ-9000 с УМПК не оставят никаких шансов таким капитальным сооружениям, как мосты, плотины, заводские цеха, портовые сооружения и многое другое.
Выводы
Из всех самолётов стратегической, дальней и транспортной авиации – потенциальных носителей ФАБ-3000 с УМПК, предположительно, оптимальным является использование доработанных транспортных самолётов Ил-76. Их транспортный отсек способен вместить от 3 до 16 ед. ФАБ-3000, оснащённых УМПК с крылом повышенного удлинения, обеспечивающего большую дальность планирования, минимизирующую риск поражения самолёта-носителя ЗРК противника.
Также применение транспортных самолётов для сброса авиабомб потенциально позволяет рассмотреть возможность оснащения УМПК и более мощных боеприпасов, таких как ФАБ-5000 и ФАБ-9000.
ФАБ-9000-М54
Необходимо отметить, что потенциально применять ФАБ-3000 можно и с самолётов тактической авиации, но об этом мы поговорим в следующем материале.
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