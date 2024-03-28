«Война разогнала оборонку»: в прессе США заявляется о росте военного производства на Украине

Война разогнала оборонку. Огромная часть оружия теперь закупается на частных заводах. Они распространяются по всей стране и быстро захватывают отрасль, в которой ранее доминировали государственные компании

Они тщательно упаковываются в деревянные ящики для отправки в Румынию или Болгарию, где загружаются взрывчаткой. Через несколько недель их переправляют обратно и отправляют на фронт

Но самой большой проблемой является нехватка рабочей силы. Управляющий одного из украинских бронетанковых заводов, говорит, что ему трудно нанимать и удерживать квалифицированных рабочих, не в последнюю очередь потому, что многие из них были мобилизованы для участия в боевых действиях