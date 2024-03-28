«Война разогнала оборонку»: в прессе США заявляется о росте военного производства на Украине

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«Война разогнала оборонку»: в прессе США заявляется о росте военного производства на Украине

Как заявляют представители киевского режима, в текущем году на закупку вооружений и развитие собственного оборонного производства выделено почти $1,4 млрд, что в 20 раз больше, чем до начала войны с Россией. Сверх этого правительство направило $1 млрд на приобретение беспилотников: в создающей их отрасли наблюдается «бум стартапов».

Война разогнала оборонку. Огромная часть оружия теперь закупается на частных заводах. Они распространяются по всей стране и быстро захватывают отрасль, в которой ранее доминировали государственные компании

- отмечается в издании AP News.



Как указывается, в прошлом году на западе Украины открылся частный завод, который производит около 20 тыс. корпусов минометных мин.

Они тщательно упаковываются в деревянные ящики для отправки в Румынию или Болгарию, где загружаются взрывчаткой. Через несколько недель их переправляют обратно и отправляют на фронт

- поясняют в издании.



Киевские власти заявляют, что по сравнению с прошлым годом производство минометных снарядов на Украине увеличилось примерно в 40 раз, а изготовление боеприпасов для артиллерии выросло почти в три раза. Около 200 компаний занимаются выпуском дронов, объемы которого резко возросли: в декабре поставки в 50 раз превысили прошлогодние показатели.

Как заявил майор из 28-й механизированной бригады ВСУ, находящейся под Артемовском, задержки с поставками иностранного вооружения пока не создают проблем для войск, поскольку «мы в состоянии покрыть свои потребности за счет собственного производства».

Тем не менее, украинские оружейные заводы сталкиваются с целым рядом препятствий. Так, полевые командиры могут изменить свои требования к продукции, а удары российских ракет повредить мощности.



Но самой большой проблемой является нехватка рабочей силы. Управляющий одного из украинских бронетанковых заводов, говорит, что ему трудно нанимать и удерживать квалифицированных рабочих, не в последнюю очередь потому, что многие из них были мобилизованы для участия в боевых действиях

- заявляется в прессе США.

Со своей стороны отметим, что данный материал в большей мере выдаёт желаемое за действительное. Если верить озвученным цифрам, то закупка киевским режимом местной военной продукции на $2,4 млрд (с учетом беспилотников) – это существенный объем вложений в украинскую оборонку и одновременно показатель развертывания её работы. Однако дальнейшее развитие ВПК в первую очередь упирается в основные фонды, требуя массового импорта станочного парка.



В этом плане ключевую угрозу для российских интересов представляют не местные производители, а европейские оборонные концерны, которые уже объявили о планах создания мощностей по сборке и ремонту техники и прочих изделий на территории Украины. Они намерены использовать имеющийся задел в отрасли для собственных нужд, перепрофилируя её на обслуживание западных изделий.

В любом случае военное производство на подконтрольной Киеву территории не несет ничего хорошего для российской армии. Но, возможно, что даже не оно должно являться приоритетной целью при нанесении ракетных ударов, а питающая ВПК энергетическая инфраструктура.
  • AP News
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17 комментариев
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  1. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 13:48
    Бред сивой кабылы. Где производство-то? Показывают кустарные сборочные цеха - производство.
    1. Венд Ранг пользователя
      Венд
      +2
      Сегодня, 14:12
      Цитата: Serhio250381
      Бред сивой кабылы. Где производство-то? Показывают кустарные сборочные цеха - производство.

      Да где бы на Украине не производили, надо обнулять.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        -1
        Сегодня, 14:19
        Обнуление стоит дороже обнуляющихся. Там в гараже или подвале сидят 3-5 человек и клепают снаряды для гранатометов в небольшом количестве. И тут правильно написали, таких подвалов сотни. Одну конторку раздолбаешь, она откроется в соседнем гараже. Партизанская кустарщина
        1. Венд Ранг пользователя
          Венд
          0
          Сегодня, 14:22
          Цитата: Serhio250381
          Обнуление стоит дороже обнуляющихся. Там в гараже или подвале сидят 3-5 человек и клепают снаряды для гранатометов в небольшом количестве. И тут правильно написали, таких подвалов сотни. Одну конторку раздолбаешь, она откроется в соседнем гараже. Партизанская кустарщина

          Эта партизанская кустарщина может много наших парней погубить. И нет ничего дороже жизни наших ребят на СВО.
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            -1
            Сегодня, 14:25
            Может. А еще больше наших ребят погибнет, если мы бросимся бороться с тараканами, вместо поддержки фронта. У вас есть рецепты борьбы с партизанщиной? Никто в мире не смог, а вы можете? А давайте их Кинжалами мочить, точно поможет. Главное никакого ущерба для нашего ВПК и фронта, да?
            1. Венд Ранг пользователя
              Венд
              0
              Сегодня, 14:41
              Цитата: Serhio250381
              Может. А еще больше наших ребят погибнет, если мы бросимся бороться с тараканами, вместо поддержки фронта. У вас есть рецепты борьбы с партизанщиной? Никто в мире не смог, а вы можете? А давайте их Кинжалами мочить, точно поможет. Главное никакого ущерба для нашего ВПК и фронта, да?

              Надо будет, будут и Кинжалами мочить и ФАБами. А гаражные кустарки прекрасно ликвидируются дронами.
              1. Serhio250381 Ранг пользователя
                Serhio250381
                -2
                Сегодня, 14:43
                Ну-ну, ликвидируй гаражи в глубоком тылу, дроном, который под землей. А что бы туда долететь, надо сквозь ПВО пройти. Кинжал по гаражу, прекрасно. Вы вообще не понимаете о чем пишите
                1. Венд Ранг пользователя
                  Венд
                  0
                  Сегодня, 15:18
                  Цитата: Serhio250381
                  Ну-ну, ликвидируй гаражи в глубоком тылу, дроном, который под землей. А что бы туда долететь, надо сквозь ПВО пройти. Кинжал по гаражу, прекрасно. Вы вообще не понимаете о чем пишите

                  Прекрасно понимаю.
  2. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 13:49
    Значит недостаточно разведка работает. Не уничтожаются предприятия.
  3. Тополь Ранг пользователя
    Тополь
    +1
    Сегодня, 13:51
    Да уж, у нашей разведки дел невпроворот: помимо боевых действий надо ещё и выявлять эти производства.
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:51
    «Война разогнала оборонку»: в прессе США заявляется о росте военного производства на Украине

    Не знаю, что там разогнала война, а контейнеровоз в Балтиморе удачно разогнали...
  5. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +1
    Сегодня, 13:54
    Они тщательно упаковываются в деревянные ящики для отправки в Румынию или Болгарию, где загружаются взрывчаткой. Через несколько недель их переправляют обратно и отправляют на фронт

    А деньги куда платят? Или между собой пилят?
  6. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +3
    Сегодня, 13:57
    Изготовить табуретку ,надо взять инструмент ,руки и бревно.
    Изготовить 1000 табуретов ,надо построить завод с тройку гектар .Вот и все. Отверточную сборку , не возможно называть производством .В подвалах танки и снаряды не выпускают
  7. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:59
    За каждым гаражом, ангаром, не следишь... назвать это пром производством, весьма условно. Сборочные компашка, это понятно, но все комплектующие надо подвозить со стороны...
    Можно и так, но перспективы, так себе.
  8. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 14:04
    Ну, что тут сказать, перефразируя нашего великого вил: Даёшь план ГОЭЛРО по Г.М. Кржижановскому для вна 404 ., как электрификацию всей вна 404 со знаком минус!
  9. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    0
    Сегодня, 14:37
    Я слышал про одну страну, которая сделала ставку на многочисленные кустарные производства, которые потом решили выносить вместе с городами. Ну ничего, может и Украина так станет не то второй, не то третьей экономикой в мире лет через восемьдесят. Ну или не станет
  10. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 14:51
    Как заявляют представители киевского режима, в текущем году на закупку вооружений и развитие собственного оборонного производства выделено почти $1,4 млрд, что в 20 раз больше, чем до начала войны с Россией.

    Вот такая она, демилитаризация:((
    Судя по всему, на Украине пошли по пути децентрализации производства, отдельные элементы производства работают в разных местах и не афишируются. В тех случаях, когда децентрализация невозможна по условиям технологических требований, как-то наполнение боеприпасов взрывчаткой- используют европейски мощности.
    В принципе, с учетом этого становится понятно, почему ситуация на фронте практически несмотря на то, что у американцев затормозилось выделение денег на закупки.

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