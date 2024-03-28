Российский ТГ-канал: В ночь на четверг ВС России нанесли удар по воинскому эшелону в Запорожье

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Российский ТГ-канал: В ночь на четверг ВС России нанесли удар по воинскому эшелону в Запорожье

ВС России снова провели ночную атаку на объекты военного назначения на территории Украины, удары наносились как ракетами, так и дронами-камикадзе типа "Герань-2". На утро результатов ударов не было, но в течение дня начала появляться информация по пораженным целям, в частности, по Запорожью.

В ночь со среды на четверг ВС России атаковали временно оккупированный город Запорожье, удар наносился с помощью дронов-камикадзе "Герань-2". Целью атаки стала железнодорожная станция "Запорожье", а вернее железнодорожный состав, находящийся на ней. Как сообщается, атака была произведена несколькими "Геранями", точного количества нет. Удар был нанесен в момент разгрузки эшелона.



Ударом нескольких дронов-камикадзе поражен железнодорожный состав с грузами военного предназначения, который в момент налёта производил выгрузку средств материального обеспечения на станции "Запорожье"

- сообщает ТГ-канал "Донбасский партизан".


По имеющимся данным, в ходе удара были поражены два вагона, что привело к возгоранию и дальнейшему пожару. Характер пораженного груза неизвестен, местные жители сообщали о звуках вторичной детонации в районе станции, а также пожаре, видном издалека.

Как ранее уже сообщало "Военное обозрение", Генштаб ВСУ снова заявил о якобы уничтожении почти всех российских дронов. Судя по взрывам в Запорожье, украинская ПВО сильна только на бумаге.
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    12 комментариев
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    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +10
      Сегодня, 13:48
      Удар был нанесен в момент разгрузки эшелона.
      Редко приходят сообщения об атаках на эшелоны. Надо вообще разрушить транспортную инфраструктуру.
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        +3
        Сегодня, 13:55
        Цитата: ВАМ
        Удар был нанесен в момент разгрузки эшелона.
        Редко приходят сообщения об атаках на эшелоны. Надо вообще разрушить транспортную инфраструктуру.

        Разведка заработала ,ну и партизаны тоже ..Эшелон раздолбать военный это круто ..
        Еще бы за фурами так жестко устроить охоту, ими новейшее западное вооружение поставляют на хунту ..А вообще хорошая новость Молодцы !
        1. guest Ранг пользователя
          guest
          0
          Сегодня, 14:30
          Цитата: Ганзалес
          Эшелон раздолбать военный это круто ..

          А ещё круче сделать так, что бы никакие эшелоны могли ездить там.
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +2
            Сегодня, 14:41
            А ещё круче сделать так, что бы никакие эшелоны могли ездить там
            Долбануть по тоннелям и развязкам!
    2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +6
      Сегодня, 13:49
      В Харькове ВКС РФ хорошо и результатно попали по институту военной авиации им.Кожедуба , местные источники сообщают , что уничтожено порядка 20 чел. летного инструкторского состава НАТО. good
      1. Дедок Ранг пользователя
        Дедок
        +4
        Сегодня, 14:01
        как можно догадаться - западные инструктора приехали вместе со своими тренажерами?
        иначе откуда столько пилотов?
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 14:03
          кто их знает , скорее всего со своими "тренажерами" , ну теперь то по факту -"отлетались" wink
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 13:55
      За партизан! За нашу общую Победу! Гитлеры приходят и уходят, а народы остаются!
    4. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 13:56
      В 12.09 по Киевскому времени объявлена тревога. Отбоя пока нет. Ждем новых результатов.
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        0
        Сегодня, 14:28
        В все предосторожности своего трафика соблюдаете?А то запишут вас сами знаете в кого.
    5. Комментарий был удален.
    6. Semovente7534 Ранг пользователя
      Semovente7534
      +2
      Сегодня, 14:00
      Ежедневно железнодорожные станции, расположенные вблизи линии, должны подвергаться массированным атакам.
    7. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    8. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 14:14
      «Удар был нанесён в момент разгрузки эшелона» —

      — На ходу бы под откос ...

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