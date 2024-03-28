Российский ТГ-канал: В ночь на четверг ВС России нанесли удар по воинскому эшелону в Запорожье
ВС России снова провели ночную атаку на объекты военного назначения на территории Украины, удары наносились как ракетами, так и дронами-камикадзе типа "Герань-2". На утро результатов ударов не было, но в течение дня начала появляться информация по пораженным целям, в частности, по Запорожью.
В ночь со среды на четверг ВС России атаковали временно оккупированный город Запорожье, удар наносился с помощью дронов-камикадзе "Герань-2". Целью атаки стала железнодорожная станция "Запорожье", а вернее железнодорожный состав, находящийся на ней. Как сообщается, атака была произведена несколькими "Геранями", точного количества нет. Удар был нанесен в момент разгрузки эшелона.
- сообщает ТГ-канал "Донбасский партизан".
По имеющимся данным, в ходе удара были поражены два вагона, что привело к возгоранию и дальнейшему пожару. Характер пораженного груза неизвестен, местные жители сообщали о звуках вторичной детонации в районе станции, а также пожаре, видном издалека.
Как ранее уже сообщало "Военное обозрение", Генштаб ВСУ снова заявил о якобы уничтожении почти всех российских дронов. Судя по взрывам в Запорожье, украинская ПВО сильна только на бумаге.
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