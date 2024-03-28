ТГ-канал: террористы, напавшие на «Крокус», находились под воздействием психотропных веществ
Теракт, произошедший в Подмосковье 22 марта, поверг в шок не только граждан нашей страны, но и все мировое сообщество. При этом хладнокровие, с которым террористы расстреливали людей в ТРЦ «Крокус Сити Холл», поражает даже тех, кто по роду своей профессиональной деятельности вынужден нередко сталкиваться с человеческой жестокостью.
В свою очередь, информация, опубликованная ТГ-каналом «База», в некотором роде, объясняет поведение боевиков.
В материале со ссылкой на неназванный источник говорится, что задержанные в Брянской области террористы в момент нападения на «Крокус» находились под воздействием психотропного вещества, которое «отключает» страх. Об этом свидетельствуют анализы крови всех четверых стрелков.
Какое именно вещество применяли террористы, источник «Базы» не сообщил.
Стоит напомнить, что доказательства применения аналогичных по действию веществ неоднократно находили и военнослужащие ВС РФ на позициях ВСУ.
Также в материале говорится, что до совершения нападения на подмосковный ТРЦ, террористы несколько раз посещали здание, о чем свидетельствуют случайные фото, а также показания таксиста. Кроме того, «рено», на которой пытались совершить побег боевики, вместе со своими владельцами за день до теракта засветилась на заправке «Газпромнефти» в районе Строгино и МКАД.
- Артем Геодакян/ТАСС
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