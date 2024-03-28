ТГ-канал: террористы, напавшие на «Крокус», находились под воздействием психотропных веществ

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ТГ-канал: террористы, напавшие на «Крокус», находились под воздействием психотропных веществ

Теракт, произошедший в Подмосковье 22 марта, поверг в шок не только граждан нашей страны, но и все мировое сообщество. При этом хладнокровие, с которым террористы расстреливали людей в ТРЦ «Крокус Сити Холл», поражает даже тех, кто по роду своей профессиональной деятельности вынужден нередко сталкиваться с человеческой жестокостью.

В свою очередь, информация, опубликованная ТГ-каналом «База», в некотором роде, объясняет поведение боевиков.



В материале со ссылкой на неназванный источник говорится, что задержанные в Брянской области террористы в момент нападения на «Крокус» находились под воздействием психотропного вещества, которое «отключает» страх. Об этом свидетельствуют анализы крови всех четверых стрелков.

Какое именно вещество применяли террористы, источник «Базы» не сообщил.

Стоит напомнить, что доказательства применения аналогичных по действию веществ неоднократно находили и военнослужащие ВС РФ на позициях ВСУ.

Также в материале говорится, что до совершения нападения на подмосковный ТРЦ, террористы несколько раз посещали здание, о чем свидетельствуют случайные фото, а также показания таксиста. Кроме того, «рено», на которой пытались совершить побег боевики, вместе со своими владельцами за день до теракта засветилась на заправке «Газпромнефти» в районе Строгино и МКАД.
  • Артем Геодакян/ТАСС
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11 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ANB Ранг пользователя
    ANB
    -1
    Сегодня, 14:30
    Теперь срочно экспертизу веществ в крови мертвых/пленных украинцев и террористов. Заключение, что вещества совпадают и изготовлены в одном месте.
    Заключение предьявить в сб оон. И пробирки с веществами. На основании заключения делается вывод, что теракт организован украиной.
  2. osp Ранг пользователя
    osp
    0
    Сегодня, 14:30
    Ничего удивительно.
    Едут сюда целыми аулами из Таджикистана за гражданством.
    Чтобы жить на детские пособия , получать Материнский капитал и другие льготы.
    Едут в том числе и наркозависимые и даже с ВИЧ-инфекцией.

    Те кто работает неофициально на стройках и овощных базах постоянно жуют какую-то траву.
    Никаких налогов и взносов в ПФР они не платят.
    Но есть и те (у кого 3-4 детей в семье) кто вообще не работает!
    Живут на детские пособия которые будут под 50 тысяч рублей в месяц или больше.
    Которых российские семьи работающие официально не видят и в помине.

    Вот такая она Россия щедрая душа.
    1. Тима Ранг пользователя
      Тима
      0
      Сегодня, 14:40
      Насвáй (насыбáй, нас, нос, нáсик, нац, айс, шпак) — вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии и Афганистана. Исторически традиционно производился и употреблялся узбеками, таджиками, уйгурами, туркменами, киргизами, казахами, каракалпаками, пуштунами, хазарейцами, чараймаками и якутами

      Основными составляющими насвая являются табак и щёлочь (гашёная известь). Также в состав продукта могут входить растительное масло и другие компоненты. Для улучшения вкуса могут добавляться приправы. При кустарном изготовлении насвая в качестве щёлочи вместо гашёной извести может применяться зола растений.

      Гашёная известь или зола изменяют кислотность среды (в щелочную сторону) и увеличивают всасывание никотина в кровь через слизистую оболочку ротовой полости. Другие компоненты смеси призваны выполнять формообразующую функцию при гранулировании молотого табака. Существует популярный миф о том, что в числе ингредиентов насвая присутствует куриный помёт.

      В продажу насвай поступает в виде маленьких «шариков» или «палочек», пластичной массы или порошка. Цвет продукта грязно-зелёный.

      Употребление насвая вызывает никотиновую зависимость. Частое употребление вызывает также психическую зависимость.
      На территории России насвай не является традиционным продуктом, но приобрёл в последние годы популярность, прежде всего у подростков. Насвай продается на рынках Москвы[3] и Санкт-Петербурга, городов Поволжья, и Урала, Сибири, в других регионах страны. Обычно торговля ведётся на лотках со специями, причём насвай позиционируется в качестве средства от никотиновой зависимости.

      23 февраля 2013 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», устанавливающий запрет на торговлю насваем[4]. Запрещается как оптовая, так и розничная торговля насваем (часть 8 статьи 19 данного ФЗ). Насвай обычно поставляется в Россию контрабандным путём из Средней Азии, чаще всего из юга Киргизии, в меньшей степени из Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.
    2. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      -3
      Сегодня, 14:51
      Вам-то кто мешает, нарожайте и живите на пособие!
  3. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -2
    Сегодня, 14:35
    В чём соль статьи с психотропией или без, это не отменяет уже более 140 варварски и цинично убитых мирных людей, справедливо решившихся на отдых и релаксинг на концерте в Крокус Сити Холл?
    Вопрос к спецслужбам и руководителям: уже более 1 тысячи лет лже-недо-запад
    ведёт неприкрытую борьбу с нашей российской цивилизацией!
    Где превентивные меры и политика чиновников, привёдшая к этому?
  4. osp Ранг пользователя
    osp
    -1
    Сегодня, 14:37
    Цитата: ANB
    Теперь срочно экспертизу веществ в крови мертвых/пленных украинцев и террористов. Заключение, что вещества совпадают и изготовлены в одном месте.
    Заключение предьявить в сб оон. И пробирки с веществами. На основании заключения делается вывод, что теракт организован украиной.

    Это глупо.
    В Афганистане после своего бегства страны Коалиции оставили огромное количество имущества.
    Наверняка какие-то медикаменты и психотропные вещества там остались.
    И все это попало в руки кому не попади - в том числе филиалам запрещенного ИГ которые действуют в Афганистане.
    А оттуда то Таджикистана рукой подать.
    И свое ваххабитское подполье в этой республике тоже есть.

    Возможно что на Украину страны Запада такие же медикаменты и психотропные вещества поставляют.
    И они будут идентичные с теми что бросили в Афганистане которые в последствии попали в Таджикистан.
  5. Гео73 Ранг пользователя
    Гео73
    0
    Сегодня, 14:43
    Мировая общественность скорбит? Это вряд ли, и где она мировая общественность? К чему эти словаслова А?

    Теперь вот фраза про нечеловеческую жестокость, вместо этой фразы можно было бы вспомнить о том, что суд/прокуратура отпустили в Челябинске бойца ММА убившего ветерана сво. Вот они добрые, эти челябинские, да?

    Одним словом в статье многое заезженных фраз и стереотипов
  6. Гео73 Ранг пользователя
    Гео73
    0
    Сегодня, 14:45
    И к чему , по сути, оправдывать террористов? Они мол были просто невменяемые. Нет они сознавали и желали убивать
  7. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 14:50
    Скажите на милость; это было видно на видео, когда он сидит и ждёт суда или чего там ещё: у него была ломка.
  8. Knell Wardenheart Ранг пользователя
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 14:52
    В материале со ссылкой на неназванный источник говорится, что задержанные в Брянской области террористы в момент нападения на «Крокус» находились под воздействием психотропного вещества, которое «отключает» страх. Об этом свидетельствуют анализы крови всех четверых стрелков

    Думаю это лютая чепуха. Хотя под какими-нибудь веществами могли быть, допускаю.
    Зачем этим нелюдям было отключать страх ? Они шли убивать туда,где у охраны толком оружия на руках не было - то ,что сейчас пишут ,дескать, имелось у ЧОПа или имелось на объекте - не значит что оно было у гвардов. Терроры разведали объект ,увидели это -так зачем им было глушить страх ? Это не было суицид-миссией и противодействие планировалось минимальное.
    Далее если следует логике - допустим они обдолбались и "отключили страх" . Подобные колесики это жесткая химия на несколько часов ,как и любые гормональные или рецепторные блокаторы. Это не кнопочка на пузе.
    18 минут стрельбы -потом они в тачке и едут спасать свои шкуры, к моменту как их начинают задерживать в БО эффект от блокаторов должен был иметь место еще. Вместо этого что мы наблюдаем ? Я думаю многие видели физиономии этих нелюдей после задержания. Им до чёрта страшно. Они не выглядят как "бессмертные" под химией ,и не выглядят как пост-химозные торчи.

    Если средства и были использованы, то,вероятно, кратковременно-стимулирующие для концентрации на эти 18 минут . Может алкоголь, может торчу какую-нибудь. Но не что-то серьезное.
  9. Романенко Ранг пользователя
    Романенко
    0
    Сегодня, 15:14
    террористы, напавшие на «Крокус», находились под воздействием психотропных веществ
    Какое именно вещество применяли террористы, источник «Базы» не сообщил.

    А какая, простите разница? Курили они, ширялись или жрали таблетки?
    Теракт состоялся - вот что хуже всего.
    А этим уже все равно, им больше ничего не "поднесут".

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