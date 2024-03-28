NYT: США «предупреждали» Москву о теракте в Подмосковье без конкретики из-за опасений раскрыть разведданные

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NYT: США «предупреждали» Москву о теракте в Подмосковье без конкретики из-за опасений раскрыть разведданные

Вашингтон из всех сил старается дистанцироваться от причастности к масштабному теракту в ТРЦ «Крокус Сити Холл» подмосковного города Красногорск, выдвигая при этом почти абсурдные версии. При этом еще 7 марта посольство США в Москве предупредило своих граждан в России о возможных террористических актах в столице и регионе как раз в концертных залах и других местах большого скопления людей. Выходит, в Штатах не просто догадывались, но наверняка имели достоверную информацию о готовящихся терактах.

Возникает логичный вопрос, почему тогда соответствующие американские ведомства и спецслужбы открыто не предупредили Москву об этом. И вот в Вашингтоне начали утверждать, что якобы предупреждали, но как-то не конкретно, просто из-за опасений раскрыть свои методы разведки. Американская газета The New York Times (NYT) сообщает, что соответствующие сигналы со стороны США были, но разведслужбы опасались, что сообщив излишние подробности раскроют своих информаторов. Вот так, невзначай, Штаты заодно признались в ведение разведывательной работы в нашей стране.



Более того, NYT утверждает, что накануне теракта предупреждение о нем якобы дошло даже до руководства «Крокус Сити», о чем рассказал почему-то сотрудник гардероба торгово-развлекательного центра. После этого персонал ТРЦ проинструктировали, что делать в случае нападения. Еще более нелепая «отмазка». В России, как и в большинстве других стран, включая США, даже на анонимное сообщение о готовящемся теракте в общественном месте, да где угодно, незамедлительно следует масштабная жесткая реакции соответствующих силовых служб.

В «предупреждении» от американцев также говорилось, что теракт готовит именно исламистская группировка ИГИЛ-К*, за которой несколько месяцев якобы следила американская разведка, продолжает гнуть свою, а вернее продиктованную сверху, линию NYT. Через них удалось получить «довольно конкретную информацию» о подготовке теракта в Москве.

После этого 6 марта ЦРУ направила РФ частное предупреждение о подготовке исламистами террористической акции. На следующий день в ФСБ России сообщили о ликвидации в ходе задержания в Калужской области двух граждан Казахстана, которые готовили нападение на синагогу в Москве. Предположительно, они имели отношение как раз к ИГИЛ-К*. Официальные лица США посчитали это возможным признаком, что российские власти приступили к действиям по предотвращению терактов в столичном регионе, пишет NYT.

Однако через несколько дней президент РФ Владимир Путин «пренебрежительно» отнесся к этим предупреждениям, назвав их «откровенным шантажом» и попытками «запугать и дестабилизировать общество», завершает автор статьи в американской газете.

Ну что сказать, и здесь американцы остались верны себе, перевернув все с ног на голову. Ведь если верить чиновникам, на которых ссылается NYT, то выходит, что это российское руководство и спецслужбы сами виновны в том, что не приняли предупреждения ЦРУ всерьез. Ладно хоть издание, являющееся своего рода рупором демпартии США, не пошло уж до конца и не объявило, по примеру лживой киевской пропаганды, что это, мол, российские спецслужбы сами и организовали это чудовищное кровавое преступление.

* Запрещенная в РФ террористическая организация
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    13 комментариев
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    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 14:54
      У нас 380кг лунного грунта... но мы не дадим!
      1. Читателль 2013 Ранг пользователя
        Читателль 2013
        0
        Сегодня, 15:07
        Да, во докатилось до на луну никто не летал в 68 и плоскоземельщиков
        Лет 10 назад, комментарий был интересней статьи, а теперь конечно тупизм полный
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 15:12
          Земля уж точно круглая, по крайне мере с высоты 15,5км сам видел. И вообще есть объективные доказательства. А вот по поводу луны... что спорить с человеком, у которого американцы в 98 высадились, а не в 69 lol
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 14:58
      «О чём рассказал почему-то сотрудник гардероба торгово-развлекательного центра» —

      — Слишком конкретно поняли выражение :"Театр начинается с вешалки" ...
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 15:18
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «О чём рассказал почему-то сотрудник гардероба торгово-развлекательного центра» —

        — Слишком конкретно поняли выражение :"Театр начинается с вешалки" ...

        Дворник-таджик знал все подробности теракта ещё 6-го числа, ему родственники из Таджикистана по телефону сказали. Но ничего никому не сказал, потому что не умеет говорить по-русски...

        Щаз Америка насочиняет "подробностей" - одна чудесатее другой.

        Кстати, о выражениях.
        Там, из самых известных, ещё про ружьё, висящее на стене, было. Интересно послушать американское толкование. lol
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 14:58
      Верьте мне на слово ! Все что надо знать о доказательной базе США
      1. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        +3
        Сегодня, 15:03
        Цитата: APASUS
        Верьте мне на слово

        "Подробностей не будет дабы не выйти на самих себя". Это тоже стиль англосаксов.
        1. Комментарий был удален.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:07
      Песков уже культурно ответил : К таким публикациям сейчас надо относится крайне осторожно.Переводим на Русский Народный : Гудок,ни кто ничего не передовал Гудок. bully
    5. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      +2
      Сегодня, 15:07
      Меня умиляет то, что в нашей логической парадигме наш главный декларируемый враг нам еще что-то должен. Господа,какая-то странная вражда получается,не находите ? Страна, наш открытый противник , с минимальным дип.представлением посылает нам некое предупреждение о возможном теракте - должны-ли они были это делать ? Определенно нет , ведь мы не знаем что они знают - они могли скрыть и это.
      Но они нас предупредили ,окей. Что мы говорим сейчас - надо было предупредить лучше ?
      Звучит это черртовски стрёмно , я еще раз напоминаю - америка нам НЕ друг и вообще не была обязана нам что-либо. И в подобной ситуации как-либо качать права это абсурд.
      Потому что мы сейчас создаем прецедент ,когда в будущем они будут иметь какую-то инфу , но скроют и ее - зачем с нами связываться ? Кто нас знает -может снова попрет шиза и мы вывернем эти данные задом-наперед так,что давшая их сторона будет еще и виновата.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 15:17
        Они своих уже предупредили.И это было даже в масс медиа.А наши спецслудбы где?Прессу не читаем?Хотя бы это
      2. Южноукраинец Ранг пользователя
        Южноукраинец
        0
        Сегодня, 15:19
        . америка нам НЕ друг и вообще не была обязана нам что-либо

        Мы просто всех меряем по по себе и зная что в штатах готовится теракт, из-за которого пострадают мирные люди, мы бы обязательно сообщили им во всех подробностях.
    6. Denis812 Ранг пользователя
      Denis812
      0
      Сегодня, 15:11
      Штаты заодно признались в ведение разведывательной работы в нашей стране.

      Ничего себе. США шпионят в России. У меня закрадывается сомнения в адекватности автора статьи. Возможно он считает, что и другие страны ведут развед.деятельность в РФ? Более того, возможно и РФ ведёт развед.деятельность в других странах? "Неверо-неверо-невероятно." :)
    7. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 15:12
      Ну да,,байден пытался лично послать Путину тайный телепатический сигнал, wassat но мысль о необходимости срочно сходить в туалет вообще то не имеет никакого отношения к терроризму wassat

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