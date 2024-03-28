NYT: США «предупреждали» Москву о теракте в Подмосковье без конкретики из-за опасений раскрыть разведданные

Вашингтон из всех сил старается дистанцироваться от причастности к масштабному теракту в ТРЦ «Крокус Сити Холл» подмосковного города Красногорск, выдвигая при этом почти абсурдные версии. При этом еще 7 марта посольство США в Москве предупредило своих граждан в России о возможных террористических актах в столице и регионе как раз в концертных залах и других местах большого скопления людей. Выходит, в Штатах не просто догадывались, но наверняка имели достоверную информацию о готовящихся терактах.Возникает логичный вопрос, почему тогда соответствующие американские ведомства и спецслужбы открыто не предупредили Москву об этом. И вот в Вашингтоне начали утверждать, что якобы предупреждали, но как-то не конкретно, просто из-за опасений раскрыть свои методы разведки. Американская газета The New York Times (NYT) сообщает, что соответствующие сигналы со стороны США были, но разведслужбы опасались, что сообщив излишние подробности раскроют своих информаторов. Вот так, невзначай, Штаты заодно признались в ведение разведывательной работы в нашей стране.Более того, NYT утверждает, что накануне теракта предупреждение о нем якобы дошло даже до руководства «Крокус Сити», о чем рассказал почему-то сотрудник гардероба торгово-развлекательного центра. После этого персонал ТРЦ проинструктировали, что делать в случае нападения. Еще более нелепая «отмазка». В России, как и в большинстве других стран, включая США, даже на анонимное сообщение о готовящемся теракте в общественном месте, да где угодно, незамедлительно следует масштабная жесткая реакции соответствующих силовых служб.В «предупреждении» от американцев также говорилось, что теракт готовит именно исламистская группировка ИГИЛ-К*, за которой несколько месяцев якобы следила американская разведка, продолжает гнуть свою, а вернее продиктованную сверху, линию NYT. Через них удалось получить «довольно конкретную информацию» о подготовке теракта в Москве.После этого 6 марта ЦРУ направила РФ частное предупреждение о подготовке исламистами террористической акции. На следующий день в ФСБ России сообщили о ликвидации в ходе задержания в Калужской области двух граждан Казахстана, которые готовили нападение на синагогу в Москве. Предположительно, они имели отношение как раз к ИГИЛ-К*. Официальные лица США посчитали это возможным признаком, что российские власти приступили к действиям по предотвращению терактов в столичном регионе, пишет NYT.Однако через несколько дней президент РФ Владимир Путин «пренебрежительно» отнесся к этим предупреждениям, назвав их «откровенным шантажом» и попытками «запугать и дестабилизировать общество», завершает автор статьи в американской газете.Ну что сказать, и здесь американцы остались верны себе, перевернув все с ног на голову. Ведь если верить чиновникам, на которых ссылается NYT, то выходит, что это российское руководство и спецслужбы сами виновны в том, что не приняли предупреждения ЦРУ всерьез. Ладно хоть издание, являющееся своего рода рупором демпартии США, не пошло уж до конца и не объявило, по примеру лживой киевской пропаганды, что это, мол, российские спецслужбы сами и организовали это чудовищное кровавое преступление.* Запрещенная в РФ террористическая организация