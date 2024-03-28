Эстония приняла решение направить одного человека для защиты судов от хуситов в Красном море
Эстония приняла решение присоединится к европейской военной операции EUNAVFOR Aspides, проводимой в Красном море и Аденском заливе против хуситов. Об этом сообщают эстонские медиа со ссылкой на Минобороны республики.
Эстония присоединяется к операции Евросоюза против хуситов, военное ведомство республики направит в Красное море одного военного, который должен присоединится к миссии ЕС. Разрешение на отправку одного военнослужащего Минобороны Эстонии запросило у парламента, другие подробности отсутствуют. Судя по тому, как это подают в Эстонии, теперь Евросоюз точно одержит победу.
Подчеркивается, что EUNAVFOR Aspides является собственной операцией Евросоюза и не имеет ничего общего с американской. К тому же, она чисто оборонительная, силы ЕС не имеют намерений наносить удары по хуситам, тогда как США и Британия участвуют в атаках на Йемен. Решение о создании собственной военно-морской миссии ЕС принял в конце января этого года.
Между тем, как пишет западная пресса, США и их союзники ничего не могут сделать с "ребятами в тапках", хуситы продолжают наносить удары по грузовым судам, следующим через Красное море и Аденский залив. Американская коалиция потратила боеприпасов на сотни миллионов долларов, но никакого эффекта не добилась, удары только нарастают. При этом США воюют себе в убыток.
- добавляет агентство Bloomberg.
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