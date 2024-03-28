Эстония приняла решение направить одного человека для защиты судов от хуситов в Красном море

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Эстония приняла решение направить одного человека для защиты судов от хуситов в Красном море

Эстония приняла решение присоединится к европейской военной операции EUNAVFOR Aspides, проводимой в Красном море и Аденском заливе против хуситов. Об этом сообщают эстонские медиа со ссылкой на Минобороны республики.

Эстония присоединяется к операции Евросоюза против хуситов, военное ведомство республики направит в Красное море одного военного, который должен присоединится к миссии ЕС. Разрешение на отправку одного военнослужащего Минобороны Эстонии запросило у парламента, другие подробности отсутствуют. Судя по тому, как это подают в Эстонии, теперь Евросоюз точно одержит победу.



Подчеркивается, что EUNAVFOR Aspides является собственной операцией Евросоюза и не имеет ничего общего с американской. К тому же, она чисто оборонительная, силы ЕС не имеют намерений наносить удары по хуситам, тогда как США и Британия участвуют в атаках на Йемен. Решение о создании собственной военно-морской миссии ЕС принял в конце января этого года.

Между тем, как пишет западная пресса, США и их союзники ничего не могут сделать с "ребятами в тапках", хуситы продолжают наносить удары по грузовым судам, следующим через Красное море и Аденский залив. Американская коалиция потратила боеприпасов на сотни миллионов долларов, но никакого эффекта не добилась, удары только нарастают. При этом США воюют себе в убыток.

Несмотря на всю дорогостоящее вооружение, которое США и их союзники бросают против исламистской группировки с северо-запада Йемена, им не удается остановить атаки на гражданские грузовые суда и военные корабли

- добавляет агентство Bloomberg.
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    38 комментариев
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    1. Невский_ЗУ Ранг пользователя
      Невский_ЗУ
      +1
      Сегодня, 14:23
      Бережёт силы для России laughing
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 14:29
        Как всегда Эстония очень лихо к чему то присоединяется... Главное это обозначить, что я своя - буржуинская...У меня была рюмочная собака (помещается в большом фужере)... Махонькая но страшно злая... Никого не пропустит, чтобы не облаять... как же мне Эстония (да и остальные прибалтийские клопы) её напоминает... lol
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          +2
          Сегодня, 14:36
          Совершенно точно. Звучит очень смешно, если не знать всей подноготной. Отправить одного военного, это абсолютно безопасно. Потерь нет. Затрат нет. Население не возмущается. Зато будет стоять галочка участия. И под эту галочку Эстония будет получать финансовые плюшки-ватрушки от ЕС и США.
          1. Vugigugi Ранг пользователя
            Vugigugi
            +1
            Сегодня, 14:58
            1 человека? А ЧЁ ТАК МНОГО? Всё...............кранты ХУСИТАМ!
            1. НИКНН Ранг пользователя
              НИКНН
              +2
              Сегодня, 15:12
              Цитата: Vugigugi
              1 человека? А ЧЁ ТАК МНОГО? Всё...............кранты ХУСИТАМ!

              Ну не разорвать же его пополам? Половину на Украину отправить инструктором, половину хуситов громить....
              1. Vugigugi Ранг пользователя
                Vugigugi
                +1
                Сегодня, 15:13
                Цитата: НИКНН
                Ну не разорвать же его пополам?

                я уже беспокоюсь за Хуситов. 1 эстонец равен 100 натовцам))))
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +1
      Сегодня, 14:23
      Дайте угадаю...Рэмбо?......капитан Америка?.... laughing....неужели сама Кайя Каллас...не иначе как после ухожда с премьерства, будет обслуживать моряков британского флота laughing
      1. Stanley Smith Ранг пользователя
        Stanley Smith
        +1
        Сегодня, 14:27
        Дайте угадаю...Рэмбо?......капитан Америка?
        Реинкарнированого Ка́левипоэга
      2. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        -1
        Сегодня, 14:32
        Ну всё.... Теперь хуситам точно хана))))

        Идёт Эстонский богатырь))) пешком)
        1. rs777 Ранг пользователя
          rs777
          -1
          Сегодня, 14:39
          Эстонцы, наверное, надеются, что с такой новости хуситы помрут от смеха. wink
      3. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        -1
        Сегодня, 14:37
        Капитан Эстония(короткий коммент)
      4. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 14:44
        Цитата: Чёрный
        Дайте угадаю...Рэмбо?......капитан Америка?.... laughing....неужели сама Кайя Каллас...не иначе как после ухожда с премьерства, будет обслуживать моряков британского флота laughing

        Моряки британского флота сами неплохо обслуживают себя. Как говаривал старина Черчилль ром, плеть и содомия - в этом весь британский флот...
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 14:23
      «Эстония приняла решение направить одного человека для защиты судов от хуситов» —

      — Хуситы в ужасе ...
    4. Олеся Леся Ранг пользователя
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 14:25
      Ух ты, какая честь для военно-морской ЕС - к ним ЦЕЛЫЙ эээстОнец присоединился. Держитесь хуситы, легко вам не будет.
    5. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 14:26
      Ах эта гордая и сильная Эстония. Уже амеры чешут репу, а что нам делать. Бабла вбухано а толку особого нет. А мужественный Эстонский рембо всё исправит. А кстати он туда на чём добираться будет??? На гребной резиновой лодке, или экологичный электро мотор дадут. wassat
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 14:36
        Цитата: ВАМ
        или экологичный электро мотор дадут.
        Грэту с веслами! good lol
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          0
          Сегодня, 14:41
          А чё толерантненько, экологично, экономично.
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 14:46
        Цитата: ВАМ
        А кстати он туда на чём добираться будет??? На гребной резиновой лодке, или экологичный электро мотор дадут.

        Пока он доберётся в Америке уже выборы пройдут, надо будет обратно семенить...
    6. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 14:28
      Наверное выбрали самооого быыстроого эстоонца... wink
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 14:47
        Цитата: Лешак
        Наверное выбрали самооого быыстроого эстоонца... wink

        yes К Новому году доскачет, вот только какого года?
    7. belovvladimir Ранг пользователя
      belovvladimir
      +1
      Сегодня, 14:29
      Всё и усе, все хуситы от вида эстонского солдата разбегутся, вот она сила какая, страшнее Халка и Тора, и остальных вместе взятых
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 14:31
      Эстония направила в Красное море одного человека ,а утром отряд ТОФ зашёл в Красное море в составе ракетного крейсера Варяг и БПК Маршал Шапошников делать селфи на фоне Эйзенхауэра.
    9. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 14:33
      Цитата: Чёрный
      неужели сама Кайя Каллас

      скорее Клоакс...судя по деяниям
    10. Normann Ранг пользователя
      Normann
      +1
      Сегодня, 14:33
      Подорвали боеспособность своей страны, осталось двое, один на больничном, второй в отпуске.
    11. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +1
      Сегодня, 14:34
      Хуситы дрожжот и переживают. Кончилась сладкая жизнь, теперь все будет по правилам!
    12. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 14:36
      Цитата: Лешак
      самооого быыстроого эстоонца.

      Цитата: Лешак
      самооого быыстроого эстоонца.

      ага, бегун Поойду Наахер
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 14:46
        Цитата: rosomaha
        ага, бегун Поойду Наахер

        И вот из-за поворота появляется последний японский бегун Аднака Херовата....
        Да... бежит неважно...
    13. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 14:39
      Эстония приняла решение направить одного человека для защиты судов от хуситов в Красном море

      Тушите свет меняйте тапки! Чухна решила навести порядок в Красном море! lol
    14. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 14:39
      Пожадничали...Могли бы и двух.)
    15. sifgame Ранг пользователя
      sifgame
      0
      Сегодня, 14:43
      У меня несколько вопросов. Когда они его отправят. На чем он туда будет добираться. И знает ли он дорогу.
    16. Tenebrosi Ранг пользователя
      Tenebrosi
      +1
      Сегодня, 14:47
      Резиновая лодка, автомат и банка шпрот. Хусит не пройдёт.
    17. newtc7 Ранг пользователя
      newtc7
      0
      Сегодня, 14:49
      Серьезное усиление для серьезной страны! ))
      Ну хуситы, берегитесь, снимайте тапки и мойте ноги!
      Запад превращается постепенно в посмешище. Это уже не трагедия, это уже комедия.
    18. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 14:49
      И вот тут мне интересно, а сколько солдат Эстония хотела послать на Украину? Двух?
    19. RoninO Ранг пользователя
      RoninO
      0
      Сегодня, 14:51
      "Ай , эстония , знать она сильна ... "
      Одним махом пол армии послать за тридевять земель , это знаете ли отвага и дерзость ...
    20. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:56
      Эстонская медлительность будет хуситам на руку wink
    21. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      0
      Сегодня, 15:09
      От одного только вида эстоооонца все хуситы разбегутся в ужасе.
      Второй эстооонец в это время поедет бороться с сомалийскими пиратами.
    22. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:16
      Эстонский Рэмбо Кальюлайд сейчас загасит всех хуситов
    23. Старый_геолог Ранг пользователя
      Старый_геолог
      0
      Сегодня, 15:19
      Цитата: ВАМ
      Уже амеры чешут репу, а что нам делать. Бабла вбухано а толку особого нет.

      Так это до амеров начинает доходить, а до эстонцев только дошло, что в Красном море какая-то заварушка. Ну и - "все побежали и я побежал". Ну только ооочень медленно. И не надо смеяться, Эстония выделила можно сказать все наличные вооруженные силы и весь морской флот...

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