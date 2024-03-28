Несмотря на всю дорогостоящее вооружение, которое США и их союзники бросают против исламистской группировки с северо-запада Йемена, им не удается остановить атаки на гражданские грузовые суда и военные корабли

Эстония приняла решение присоединится к европейской военной операции EUNAVFOR Aspides, проводимой в Красном море и Аденском заливе против хуситов. Об этом сообщают эстонские медиа со ссылкой на Минобороны республики.Эстония присоединяется к операции Евросоюза против хуситов, военное ведомство республики направит в Красное море одного военного, который должен присоединится к миссии ЕС. Разрешение на отправку одного военнослужащего Минобороны Эстонии запросило у парламента, другие подробности отсутствуют. Судя по тому, как это подают в Эстонии, теперь Евросоюз точно одержит победу.Подчеркивается, что EUNAVFOR Aspides является собственной операцией Евросоюза и не имеет ничего общего с американской. К тому же, она чисто оборонительная, силы ЕС не имеют намерений наносить удары по хуситам, тогда как США и Британия участвуют в атаках на Йемен. Решение о создании собственной военно-морской миссии ЕС принял в конце января этого года.Между тем, как пишет западная пресса, США и их союзники ничего не могут сделать с "ребятами в тапках", хуситы продолжают наносить удары по грузовым судам, следующим через Красное море и Аденский залив. Американская коалиция потратила боеприпасов на сотни миллионов долларов, но никакого эффекта не добилась, удары только нарастают. При этом США воюют себе в убыток.- добавляет агентство Bloomberg.