В Киеве продали радиоактивную древесину из Чернобыля на сумму в 60 млн грн

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В Киеве продали радиоактивную древесину из Чернобыля на сумму в 60 млн грн

На Украине раскрыта очередная схема по незаконному обогащению. На этот раз она никак не связана с мобилизацией или продажей западного вооружения в третьи страны, а построена на сбыте радиоактивной древесины.

Как сообщают украинские СМИ, ГБР подозревает и. о. руководителя государственного предприятия «Северная Пуща», относящегося к чернобыльскому заповеднику, в незаконной вырубке в зоне повышенной радиации вековых дубов и дальнейшей продаже краденной древесины по поддельным документам.



В материале говорится, что сбыт происходил в Киеве. При этом по данным следствия, помимо директора вышеупомянутого предприятия и его сообщников, участие в преступной схеме мог принимать правоохранитель. Последний, вероятно, сопровождал транспорт с краденной древесиной до места ее сбыта.

В общей сложности, по данным сотрудников украинского Государственного бюро расследований, злоумышленниками было вырублено порядка 200 дубов. Ущерб государству составил около 60 млн грн (примерно 1,5 млн долларов по текущему курсу).

В то же время ничего не сообщается о том, кто стал «счастливым владельцем» радиоактивной древесины, а также знали ли он о ее происхождении. Не исключено, что изделия из «чернобыльского дуба» могут скоро попасть на рынок, и далеко не факт, что только на украинский.
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    10 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 14:31
      «Злоумышленниками было вырублено порядка 200 дубов» —

      — "Порубили те дубы на гробы" ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 14:40
        Ну так страны ЕС (особенно финны, шведы и норвежцы) и радиоактивную украинскую возьмут за неимением российской... Свою то они тоже в основном вырубили... Пусть Европа к радиоактивности привыкает... В малых дозах говорят она безвредна... Может и организм жителей Европы к ней устойчивей станет... А то судя по их воинственности (особенно Франции) как бы и к большим дозам привыкать не пришлось... am
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          0
          Сегодня, 14:48
          ...и будет какой нить пан или бюргер париться в радиоактивной баньке laughing
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 14:34
      Даже не удивительно. А раскрыли потому, что видимо с кем надо не поделился. Или наоборот, ведь дерево не нашли. request
    3. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 14:38
      В Киеве продали радиоактивную древесину из Чернобыля на сумму в 60 млн грн

      Там уже давно эти схемы работают:
      2020-04-23 23:05:01 Из зоны отчуждения в Чернобыле на протяжении нескольких лет вывозили скопленный радиоактивный металл. Спецтехника находилась на полигоне «Рассоха». По самым скромным подсчетам, в зоне отчуждения было более 77 тысяч тонн металла. Однако опубликованные еще в 2016 году снимки с беспилотников показали, что сотни единиц техники в «Рассохе» просто исчезли. В результате расследования правоохранительных органов стало известно, что в переработке металлолома из Чернобыля участвовали несколько коммерческих фирм, учредителем одной из них оказался отец бывшего президента Петра Порошенко - Алексей Порошенко.
      Помимо радиоактивного металла с территории вокруг ЧАЭС вывозят и радиоактивный лес. По информации издания «Украина.ру», в Зоне отчуждения были зафиксированы и случаи нелегальной добычи янтаря, который затем продают в страны Евросоюза.
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:55
      А кто-то из юзеров этого сайта бочки для рома покупает
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 14:56
      На гробы поди, их новым жильцам будет по фиг на радиацию, а кладбище по любому надо будет заровнять, чтобы и духа бандеровского не осталось.)
    6. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      0
      Сегодня, 15:07
      Шикарная мебель получится, в полной темноте можно найти стулья-диваны-табуретки по легкому свечению, любо пользуясь щетчиком Гейгера.
      Или например сделать "костер" не поджигая дрова, что может быть увлекательнее?
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:13
      В то же время ничего не сообщается о том, кто стал «счастливым владельцем» радиоактивной древесины,

      Дуб повезли не в Россию.Цена его сейчас в ЕС запредельная .И скандал от туда ,внутри страны замяли бы легко
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:14
      Дуб очень хорошо идёт на вип- гробы,а в радиоктивных будут лежать десятилетиями, как живые.

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