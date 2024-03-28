В Киеве продали радиоактивную древесину из Чернобыля на сумму в 60 млн грн
На Украине раскрыта очередная схема по незаконному обогащению. На этот раз она никак не связана с мобилизацией или продажей западного вооружения в третьи страны, а построена на сбыте радиоактивной древесины.
Как сообщают украинские СМИ, ГБР подозревает и. о. руководителя государственного предприятия «Северная Пуща», относящегося к чернобыльскому заповеднику, в незаконной вырубке в зоне повышенной радиации вековых дубов и дальнейшей продаже краденной древесины по поддельным документам.
В материале говорится, что сбыт происходил в Киеве. При этом по данным следствия, помимо директора вышеупомянутого предприятия и его сообщников, участие в преступной схеме мог принимать правоохранитель. Последний, вероятно, сопровождал транспорт с краденной древесиной до места ее сбыта.
В общей сложности, по данным сотрудников украинского Государственного бюро расследований, злоумышленниками было вырублено порядка 200 дубов. Ущерб государству составил около 60 млн грн (примерно 1,5 млн долларов по текущему курсу).
В то же время ничего не сообщается о том, кто стал «счастливым владельцем» радиоактивной древесины, а также знали ли он о ее происхождении. Не исключено, что изделия из «чернобыльского дуба» могут скоро попасть на рынок, и далеко не факт, что только на украинский.
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