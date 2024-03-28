В Киеве продали радиоактивную древесину из Чернобыля на сумму в 60 млн грн

На Украине раскрыта очередная схема по незаконному обогащению. На этот раз она никак не связана с мобилизацией или продажей западного вооружения в третьи страны, а построена на сбыте радиоактивной древесины.Как сообщают украинские СМИ, ГБР подозревает и. о. руководителя государственного предприятия «Северная Пуща», относящегося к чернобыльскому заповеднику, в незаконной вырубке в зоне повышенной радиации вековых дубов и дальнейшей продаже краденной древесины по поддельным документам.В материале говорится, что сбыт происходил в Киеве. При этом по данным следствия, помимо директора вышеупомянутого предприятия и его сообщников, участие в преступной схеме мог принимать правоохранитель. Последний, вероятно, сопровождал транспорт с краденной древесиной до места ее сбыта.В общей сложности, по данным сотрудников украинского Государственного бюро расследований, злоумышленниками было вырублено порядка 200 дубов. Ущерб государству составил около 60 млн грн (примерно 1,5 млн долларов по текущему курсу).В то же время ничего не сообщается о том, кто стал «счастливым владельцем» радиоактивной древесины, а также знали ли он о ее происхождении. Не исключено, что изделия из «чернобыльского дуба» могут скоро попасть на рынок, и далеко не факт, что только на украинский.

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