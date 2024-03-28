Американский аналитик предупредил о высоком риске обвала фондового рынка США

Сначала один крупный фонд начнет сбрасывать часть позиций, за ним последует другой, третий окажется не готов к этому - и вы получите нарастающий обвал момента

Фондовый рынок США в скором времени может обвалиться. С таким предупреждением выступил старший стратег финансовой компании и крупнейшего банка страны JPMorgan по мировым акциям Дубравко Лакос-Буяс, сообщает информационное агентство Bloomberg.По утверждению финансового аналитика, слишком большая концентрация инвесторов в наиболее успешных акциях чревата внезапной коррекцией на фондовом рынке. Поэтому, отметил Лакос-Буяс, инвесторам необходимо прийти к пониманию целесообразности диверсификации своих портфелей ценных бумаг, а также просчитывать все существующие риски.- цитирует агентство слова финансового аналитика.То, что сейчас происходит в американской экономике, не внушает большого оптимизма аналитикам, изучающим сферу финансов. Едва ли не единственным позитивным трендом является дальнейшее развитие технологий искусственного интеллекта.Другой аналитик, Маррко Коланович, также считает, что есть высокий риск обвала на Уолл-стрит уже в текущем году. И это на фоне рекордов фондовых индексов. Ранее рейтинговое агентство Fitch убрало США с наивысшего места в кредитном рейтинге AAA.Огромный государственный долг Вашингтона также не способствует стабилизации американской экономики в целом и финансовой сферы в частности. Об этом, кстати, говорят не только финансисты, но и политические деятели, в том числе американские конгрессмены.