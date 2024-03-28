Американский аналитик предупредил о высоком риске обвала фондового рынка США

5
Американский аналитик предупредил о высоком риске обвала фондового рынка США

Фондовый рынок США в скором времени может обвалиться. С таким предупреждением выступил старший стратег финансовой компании и крупнейшего банка страны JPMorgan по мировым акциям Дубравко Лакос-Буяс, сообщает информационное агентство Bloomberg.

По утверждению финансового аналитика, слишком большая концентрация инвесторов в наиболее успешных акциях чревата внезапной коррекцией на фондовом рынке. Поэтому, отметил Лакос-Буяс, инвесторам необходимо прийти к пониманию целесообразности диверсификации своих портфелей ценных бумаг, а также просчитывать все существующие риски.

Сначала один крупный фонд начнет сбрасывать часть позиций, за ним последует другой, третий окажется не готов к этому - и вы получите нарастающий обвал момента

- цитирует агентство слова финансового аналитика.

То, что сейчас происходит в американской экономике, не внушает большого оптимизма аналитикам, изучающим сферу финансов. Едва ли не единственным позитивным трендом является дальнейшее развитие технологий искусственного интеллекта.

Другой аналитик, Маррко Коланович, также считает, что есть высокий риск обвала на Уолл-стрит уже в текущем году. И это на фоне рекордов фондовых индексов. Ранее рейтинговое агентство Fitch убрало США с наивысшего места в кредитном рейтинге AAA.

Огромный государственный долг Вашингтона также не способствует стабилизации американской экономики в целом и финансовой сферы в частности. Об этом, кстати, говорят не только финансисты, но и политические деятели, в том числе американские конгрессмены.
  • https://ru.freepik.com/
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 14:42
    Зашибись- заценили новость! По нашему, по - колхозному,хорошо завалить врага, много лет мешающего всему человечеству жить счастливо и справедливо, а не по понятиям!?
    С другой стороны,и чешется и колется, для нас стабильность важнее?
    Начнутся разборки, богатые опять плачут или радуются, сразу не поймёшь, коль начнётся такой хаос!?
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +3
      Сегодня, 14:45
      Обрушение предрекается уже который год. А он всё не рушится.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 14:49
        Предрекается всё что угодно... Предсказателей слишком много развелось... Не было ещё никакого обрушения... Были колебания по разным причинам... Фондовые рынки это финансовые бомбы, заложенные под государство... При взрыве такой бомбы (кризисе) любое государство беднеет прямо на глазах... Капитализация предприятий (корпораций) падает вместе с ценой на акции этого предприятия (корпораций)... Главное вовремя отползти, скинув акции по приличной цене, не дожидаясь пока они станут дешевой бумагой... am
    2. Комментарий был удален.
  2. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    -1
    Сегодня, 15:06
    Ранее рейтинговое агентство Fitch убрало США с наивысшего места в кредитном рейтинге AAA.

    США по сути банкрот и тут же имеет наивысший рейтинг ААА, простите АА+.Но сути это не меняет Это будет как с Lehman Brothers Holdings, Inc,у которого наивысший рейтинг ААА ,был до последней минуты существования
  3. Галеон Ранг пользователя
    Галеон
    0
    Сегодня, 15:19
    Что характерно для такого рода статей - они всегда без подписей. Никто не хочет отвечать за свои "прогнозы". Но, дражайшие борзописцы, приходило ли вам в голову, что этими традиционными юморными статьями вы унижаете себя? Вы могли бы быть способны на нечто большее, не думали?..

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»