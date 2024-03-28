США ведут переговоры с Турцией об увеличении закупок артиллерийских снарядов, в том числе для Украины
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Соединенные Штаты не имеют достаточных производственных мощностей для выпуска артиллерийских снарядов в необходимых для Украины и собственной армии объемах. На этом фоне палочкой-выручалочкой может стать Турция, которая не прочь восстановить военные связи с США. Об этом сообщает Bloomberg.
Соединенные Штаты видят в Турции потенциального поставщика как взрывчатых веществ для производства снарядов, так и готовых боеприпасов калибра 155 мм, соответствующие переговоры уже ведутся. По данным издания, также США закупают в Турции производственные линии для производства артиллерийских боеприпасов, в первую очередь, для Украины. Вашингтон хочет увеличить закупки, поскольку союзники по НАТО не в состоянии обеспечить Киев снарядами.
Турецкие поставки тринитротолуола, известного как тротил, и нитрогуанидина [пикрита], который используется для метательных зарядов, будут иметь решающее значение для производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм стандартов НАТО
- сообщает блог BMPD.
Все идет к тому, что Турция станет самым крупнейшим продавцом снарядов американцам, а производство снарядов в США может утроиться. Часть боеприпасов пойдет Украине, часть - самим США и союзникам, которые также остались без снарядов благодаря помощи Зеленскому. Говорить о том, что Турция является союзником России здесь неуместно, Анкара преследует свои собственные цели. К тому же Турция является членом НАТО, а Эрдоган очень хочет восстановить военные связи с США, потерянные после закупки российской системы ПВО С-400.
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