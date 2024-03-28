США ведут переговоры с Турцией об увеличении закупок артиллерийских снарядов, в том числе для Украины

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США ведут переговоры с Турцией об увеличении закупок артиллерийских снарядов, в том числе для Украины

Соединенные Штаты не имеют достаточных производственных мощностей для выпуска артиллерийских снарядов в необходимых для Украины и собственной армии объемах. На этом фоне палочкой-выручалочкой может стать Турция, которая не прочь восстановить военные связи с США. Об этом сообщает Bloomberg.

Соединенные Штаты видят в Турции потенциального поставщика как взрывчатых веществ для производства снарядов, так и готовых боеприпасов калибра 155 мм, соответствующие переговоры уже ведутся. По данным издания, также США закупают в Турции производственные линии для производства артиллерийских боеприпасов, в первую очередь, для Украины. Вашингтон хочет увеличить закупки, поскольку союзники по НАТО не в состоянии обеспечить Киев снарядами.



Турецкие поставки тринитротолуола, известного как тротил, и нитрогуанидина [пикрита], который используется для метательных зарядов, будут иметь решающее значение для производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм стандартов НАТО

- сообщает блог BMPD.

Все идет к тому, что Турция станет самым крупнейшим продавцом снарядов американцам, а производство снарядов в США может утроиться. Часть боеприпасов пойдет Украине, часть - самим США и союзникам, которые также остались без снарядов благодаря помощи Зеленскому. Говорить о том, что Турция является союзником России здесь неуместно, Анкара преследует свои собственные цели. К тому же Турция является членом НАТО, а Эрдоган очень хочет восстановить военные связи с США, потерянные после закупки российской системы ПВО С-400.
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    8 комментариев
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    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +2
      Сегодня, 14:54
      США ведут переговоры с Турцией об увеличении закупок артиллерийских снарядов, в том числе для Украины

      Не пора ли отозвать из отпуска муху-горбатку?! Судя по Эквадору она враз мозги на место ставит, поставки техники и вооружений прекращает.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 14:59
        Не пора ли отозвать из отпуска муху-горбатку?!

        Эти что угодно и кому угодно всё продадут... Их и уговаривать не нужно... А на Турции помнится мы уже что-то похожее проверяли, включая запрет на закупку их фруктов и овощей и посещение Турции нашими туристами... Тогда это помогло... А скоро новый туристический сезон в Турции начинается... stop
    2. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +2
      Сегодня, 14:55
      Вот тут будет интересно, когда США будет направлять турецкие снаряды Израилю. И даже не важно, если снаряды будут американского производства, ведь в самой Америке их будут замещать турецкие снаряды. Тут мы вопим про плохой Израиль и геноцид, а тут мы помогаем снабжать Израиль снарядами и производить геноцид.
      Что касаемо России и разговоров про "нож в спину", то Турция член НАТО, а значит наш враг и всегда им была
    3. Невский_ЗУ Ранг пользователя
      Невский_ЗУ
      0
      Сегодня, 14:56
      Все пишут про снаряды. А кто на Западе и в каких количествах производит арт.стволы? Или у них другая физика и нет износа ствола?
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 15:01
        Цитата: Невский_ЗУ
        Все пишут про снаряды. А кто на Западе и в каких количествах производит арт.стволы? Или у них другая физика и нет износа ствола?

        Сначала нужно продать то, что идёт на пике спроса, на сегодня это снаряды. Дядя Сэм нагнул всех шестёрок помогать Залежалой снарядами, и не важно как она будет рассчитываться с ними, главное что они рассчитались с Дядей...
    4. Евгений68 Ранг пользователя
      Евгений68
      0
      Сегодня, 14:58
      Германия поставляет ракеты то какие плохие а как Турция то ну что поделать бизнес есть бизнес
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:02
      Кто бы сомневался, Украине поставляли БПЛА Bayraktar TB2 на прямую ,а тут предложение от США, заработать на снарядах. Да шутя
    6. Eug Ранг пользователя
      Eug
      0
      Сегодня, 15:17
      Я давненько ванговал, что на российском газе и украинской руде "партнер" будет выпускать снаряды для Украины..было бы кому за них платить..

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