Новым начальником Службы внешней разведки Украины назначен генерал-лейтенант Олег Иващенко. Его представил глава киевского режима Владимир Зеленский. Предыдущий руководитель внешней разведки Александр Литвиненко, возглавлявший службу в 2021-2024 гг., был назначен ранее новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.Генерал-лейтенант Олег Иващенко – выходец из военной разведки. На должность начальника Службы внешней разведки Украины он пришел из Главного управления разведки Минобороны, где занимал должность заместителя начальника ГУР и одновременно – помощника главнокомандующего вооруженными силами Украины.Примечательно, что высокую должность в военной разведке Иващенко сохранял на протяжении последних семи лет, несмотря на то, что за это время успело смениться и руководство ГУР, и даже президент Украины. Это свидетельствует о сильных позициях генерала в украинской элите, либо характеризует его как «незаменимого» профессионала своего дела.Сам Зеленский, проводя назначение, отметил, что внешняя разведка должна защищать интересы Украины по всему миру. Напомним, что Служба внешней разведки Украины отвечает за политическую, военно-техническую и экономическую разведку, ее штатная численность определена в 4350 человек, в том числе до 4010 военнослужащих.С чем связаны кадровые перестановки в украинском руководстве, не сообщается. Но отставка с поста секретаря СНБО Алексея Данилова, считающегося одним из наиболее одиозных украинских политиков и неоднократно выступавшего с самыми резкими русофобскими высказываниями, действительно стала очень масштабным для украинской политической сцены событием.По некоторым данным, Данилова могли снять с занимаемой должности из-за его непотребного поведения. Во-первых, чиновник оскорбил специального представителя Китая Ли Хуэя, нецензурно исказив его фамилию, а во-вторых, в медиапространстве ходят слухи, что он зарабатывал на исключении компаний из украинских санкционных списков.

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