Бывший канцлер ФРГ Шрёдер полагает, что его дружба с президентом РФ может поспособствовать разрешению украинского кризиса

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Бывший канцлер ФРГ Шрёдер полагает, что его дружба с президентом РФ может поспособствовать разрешению украинского кризиса

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер считает, что его давние дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным могут поспособствовать завершению вооруженного конфликта на Украине.

В ходе интервью информационному агентству dpa Шредер заявил, что, по его мнению, многолетнее продуктивное сотрудничество с Путиным может поспособствовать переговорному процессу. По мнению бывшего немецкого канцлера, переговоры являются единственным способом разрешения украинского кризиса.



На вопрос, почему он сохранил дружеские отношения с Путиным, несмотря на вооруженный конфликт на Украине, в начале которого Запад обвиняет Россию, Шредер ответил, что его контакты с российским лидером могут помочь завершить войну и он считает ошибочным возможное предание забвению позитивных моментов, которые были в прошлом.

Агентство dpa при этом отмечает, что Шредер, вероятно, имел в виду свою посредническую деятельность во время начальных этапов украинского кризиса, когда он встретился в Стамбуле с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, после чего поехал в Москву для встречи с Путиным. Однако тогда попытка переговоров не привела к каким-либо результатам.

Шредер также призывает к возобновлению попыток посредничества на правительственном уровне по разрешению вооруженного конфликта на Украине. На этот раз, по мнению экс-главы немецкого правительства, инициативу должны проявить власти Франции и Германии, как это было при заключении так называемых Минских договоренностей.
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9 комментариев
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  1. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -1
    Сегодня, 15:20
    Зашибись- личность в истории мировой цивилизации всегда играла важную роль!Несомненно важно убедить несуверенных колбасных и лягушатников и всех других в гей-еуропии, а затем и саксо-наглов и за океанской лужей в фашингтонев незыблемости законов мировой цивилизации в интересах всего человечества, а не жалкой
    кучки элитного золотого лярда, назначенного к жизни и всем прелестям мира
    от теневого государства саксо-наглов и янкес- рии!
    Вопрос в том. согласится ли лже-недо-запад вести переговоры через Шрёдера?
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 15:29
      Да уж какая прям там дружба... Дали в своё время Шрёдеру к РосНефти присосаться, да бабло на старость заработать... Вот и помогал договора заключать... Друзья бесплатно помогают...
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:20
    Шрёдер сможет склонить к капитуляции Германию и Францию,до выборов Президента США?
  3. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +3
    Сегодня, 15:22
    Шредера загнали под лавку и он еще что то предложил . Единственный раз ,когда чиновника такого ранга лишили гос охраны ,это как раз со Шредером. Если он и сидит на скамейке запасных ,то на последнем ряду рядом с Клоуном
  4. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 15:22
    После того что немцы активно и массово вооружают всук,готовят им личный состав,и даже дают возможность проводить антироссийские митинги,личные знакомства и хорошие в прошлом отношения сейчас уже несущественны!Немецкое руководство похерило всё хорошее что было между нашими странами,Шредер может думать что угодно,но где он был когда к власти пришёл ливероканцлеришка?
  5. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 15:26
    Щта!!!! А помимо хотелок он ничего не хочет добавить? Много чего добавить, но это уже не его компитенции и вообще, это тело чтото решает, юр ответственность например.
  6. Хорон Ранг пользователя
    Хорон
    +2
    Сегодня, 15:40
    Бывший канцлер ФРГ Шрёдер полагает, что его дружба с президентом РФ может поспособствовать разрешению украинского кризиса

    У обманутого ещё остались друзья? Таких друзей гнать надо взашей.
  7. aksleks Ранг пользователя
    aksleks
    0
    Сегодня, 16:36
    Агентство dpa при этом отмечает, что Шредер, вероятно, имел в виду свою посредническую деятельность во время начальных этапов украинского кризиса, когда он встретился в Стамбуле с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, после чего поехал в Москву для встречи с Путиным. Однако тогда попытка переговоров не привела к каким-либо результатам.
    Не совсем понятно - где тогда был Рустем Умеров? Может я чего-то не знаю?
  8. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 16:40
    Ты, милок, сначала потоки восстанови, которые тебе стеречь доверили, а потом, может, и порадуешься... когда "все цели будут достигнуты".
    Там решать уже нечего. Там только достигать осталось.

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