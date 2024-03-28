Бывший канцлер ФРГ Шрёдер полагает, что его дружба с президентом РФ может поспособствовать разрешению украинского кризиса

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер считает, что его давние дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным могут поспособствовать завершению вооруженного конфликта на Украине.В ходе интервью информационному агентству dpa Шредер заявил, что, по его мнению, многолетнее продуктивное сотрудничество с Путиным может поспособствовать переговорному процессу. По мнению бывшего немецкого канцлера, переговоры являются единственным способом разрешения украинского кризиса.На вопрос, почему он сохранил дружеские отношения с Путиным, несмотря на вооруженный конфликт на Украине, в начале которого Запад обвиняет Россию, Шредер ответил, что его контакты с российским лидером могут помочь завершить войну и он считает ошибочным возможное предание забвению позитивных моментов, которые были в прошлом.Агентство dpa при этом отмечает, что Шредер, вероятно, имел в виду свою посредническую деятельность во время начальных этапов украинского кризиса, когда он встретился в Стамбуле с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, после чего поехал в Москву для встречи с Путиным. Однако тогда попытка переговоров не привела к каким-либо результатам.Шредер также призывает к возобновлению попыток посредничества на правительственном уровне по разрешению вооруженного конфликта на Украине. На этот раз, по мнению экс-главы немецкого правительства, инициативу должны проявить власти Франции и Германии, как это было при заключении так называемых Минских договоренностей.

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