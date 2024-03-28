Передана тысяча гранатометов РПГ-75: чешская общественность профинансировала помощь ВСУ

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Передана тысяча гранатометов РПГ-75: чешская общественность профинансировала помощь ВСУ

Чехия является одним из наиболее рьяных государств, ратующих за всестороннюю поддержку киевского режима. Здесь была запущена инициатива «Подарок Путину», в рамках которой местная общественность профинансировала приобретение тысячи гранатометов РПГ-75 для ВСУ.

Хотя вполне возможно, что за «общественностью» могут стоять чешские оборонные предприятия, пытающиеся таким путем создать себе рекламу.



Как утверждается организаторами, вся партия стоимостью около €1 млн уже передана 41-й механизированной бригаде украинской армии. После этого они запустили новую акцию – приобретение 10 тонн взрывчатки для FPV-дронов ВСУ.

РПГ-75 – это одноразовое однозарядное противотанковое оружие, производимое в Чехии. Оно было разработано в Чехословакии, будучи вдохновленным советским гранатометом РПГ-18, который в свою очередь являлся ответом на американскую 66-мм ручную противотанковую систему M72.

РПГ-75 способна пробивать примерно 300 мм катаной гомогенной брони, что являлось достаточным для поражения танков эпохи холодной войны. Эффективная дальность стрельбы ограничена 300 метрами при ведении огня по неподвижным объектам и 200 метрами – по движущимся целям.

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    13 комментариев
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +6
      Сегодня, 15:20
      Еще одни миротворцы.Помогают миру на Украине
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 15:51
        Цитата: APASUS
        Еще одни миротворцы.Помогают миру на Украине

        Во времена ВМВ гитлеровским нацистам помогали, теперь нацистам Зеленского.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +11
      Сегодня, 15:22
      «Чехия является одним из наиболее рьяных государств, ратующих за всестороннюю поддержку киевского режима» —

      — «... По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому - не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными!
      ---
      Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают...»
      ---
      Ф.М.Достоевский
      1. barclay Ранг пользователя
        barclay
        +3
        Сегодня, 15:27
        Этот концерт пока русофобский. И на подпевках в нем офигевшие наши ближние соседи. Повыгонять надо их послов для начала.
        1. Мой адрес Ранг пользователя
          Мой адрес
          +1
          Сегодня, 15:46
          hi Андрей. Я уже как-то писал на ВО о словах моей мамы, 1908 года рождения,жившей под Ялуторовском, Тюменская область, в старообрядческой деревне. Она рассказывала, что к крестьянам неплохо относились красные, похуже белые, а белочехи очень плохо. И белочехам am было не важно, за красных ты, или за белых. Она их называла бандитами. Оказалась совершенно права. Мерзота западнославянская.
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            0
            Сегодня, 16:01
            Цитата: Мой адрес
            И белочехам было не важно, за красных ты, или за белых.

            Это не белочехи, а подданные австрийской империи с 1526 года, после гибели последнего из Ягеллонов. За 400 лет они превратились в немцев. И попав в плен к русским, они не стали белочехами, а как были, так и остались немцами.
    3. Хорон Ранг пользователя
      Хорон
      -1
      Сегодня, 15:27
      Здесь была запущена инициатива «Подарок Путину», в рамках которой местная общественность профинансировала приобретение тысячи гранатометов РПГ-75 для ВСУ.

      Пора бы в россии запустить день бесплатного посещения общественных туалетов под слоганом "передай привет двойному "п" в чехии".
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 15:28
      Это только подтверждает правило что в спину больнее всего бьёт тот,кого ты наивно считаешь другом!Это я к словам Путина о"братских народах европы "!
      1. Ghost1 Ранг пользователя
        Ghost1
        +4
        Сегодня, 15:35
        Это как с 14 года говорили что нельзя санкции вводить против экономики Украины или уводить оттуда наши банки, и т.п, там же живёт братский народ, обосновывали.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 16:05
          Цитата: Ghost1
          там же живёт братский народ, обосновывали.

          Братушки, братья, а в итоге враги России и ее народам. И так уже 500 с лишним лет.
    5. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 15:36
      чешская общественность профинансировала помощь
      в свое время, эта "чешская общественность" клепала танки для гитлера, сейчас скидываются для зели
      главное что бы не повторять старую ошибку и не называть их после братьями и союзниками по коалиции
    6. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      0
      Сегодня, 16:27
      да чтоб каждого русофоба разорвало с этим РПГ, а кто скидывался на него - Господь покарал его и его род до 7 колена.
    7. Старый мореходЪ Ранг пользователя
      Старый мореходЪ
      0
      Сегодня, 16:34
      Чехи казну Российской империи у Колчака умыкнули и его сдали ррелюцинерам. А иск им так и не вчинили.

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