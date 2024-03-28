Британский колумнист: Ситуация на поле боя заставляет Запад готовиться к «катастрофическому поражению» ВСУ

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Британский колумнист: Ситуация на поле боя заставляет Запад готовиться к «катастрофическому поражению» ВСУ

В западной прессе растает количество публикаций, предвещающих поражение украинских формирований в военном противостоянии с российской армией. Такой исход неминуемо приведет к краху нынешнего киевского режима со всеми вытекающими последствиями. Некоторые авторы предвещают и цепную реакцию проблем для Запада, вложившего огромные ресурсы в Украину ради «победы» над Россией, которая уже точно не случится.

Впрочем, большинство подобных статей явно выходят с прежней целью — пугая Запад крахом украинской военщины и режима Зеленского, как можно скорее вновь нарастить оказание военно-финансовой помощи Киеву. Примерно в этом ключе высказался на страницах британской ежедневной газеты The Times колумнист этого издания Иан Мартин. Журналист считает, что ситуация на поле боя все больше заставляет Запад готовиться к «катастрофическому поражению» Вооруженных сил Украины.



События заставляют военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе составлять план катастрофического краха украинских сил, которым отказали в необходимым им вооружении и боеприпасах

— пишет британский колумнист.

Он не согласен с тем, что конфликт на Украине перешел в стадию заморозки, когда ни одна из сторон в ближайшей перспективе не может добиться стратегического успеха. По мнению Мартина, с которым сложно не согласиться, российская армия на поле боя добивается все новых успехов и теснит укранскую.

При этом всего год назад ситуация была совершенно другой, констатирует автор статьи. Он напомнил, что весной прошлого года ВСУ во всю готовились к контрнаступлению, в неминуемый успех которого с подачи Киевской пропаганды верили и на Западе. Причем тогда украинские военные не испытывали проблем с наличием западных вооружений, военной техники, боеприпасов, а главное, укомплектованием частей на передовой достаточно мотивированным личным составом. Однако и это не помогло Украине в ходе летне-осенней кампании добиться хоть каких-то значимых успехов.

Теперь ситуация во всем, включая поставки Запада и пополнение рядов ВСУ, намного хуже. В связи с этим, продолжает Мартин, даже западные правительства, наиболее сильно поддерживающие Украину, «явно обеспокоены и рассматривают худшие сценарии». Одним из них может стать повторение событий начала военных действий на Украине весной 2022 года, когда ВС РФ «прорвали линии на юге и востоке», вплотную приблизившись к Киеву. Очередное продвижение российских войск вглубь Украины стало бы катастрофическим для Киева и поставило бы Запад перед непростыми вызовами, считает автор.

В конце статьи британский колумнист вновь заявляет, что выступает за максимальную военную поддержку Украине, и задается вопросом, когда на Западе поймут, что мир в Европе может быть «гарантирован только силой». В принципе, Мартин прав, так и случится, только мир будет гарантирован силой российской армии.
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    9 комментариев
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    1. ian Ранг пользователя
      ian
      0
      Сегодня, 15:35
      На третий день в тюрьме Соколиный глаз заметил, что нет задней стены.....
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 15:37
        На третий день в тюрьме Соколиный глаз заметил, что нет задней стены...

        И подумал, а на хрена я в неё зашёл...???
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 15:38
      одно ясно, по факту окончания войны будет новый миропорядок
    3. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 15:38
      События заставляют военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе составлять план катастрофического краха украинских сил, которым отказали в необходимым им вооружении и боеприпасах
      — пишет британский колумнист.
      Ничего удивительного в том когда деменция развивается в США начиная с 1975-го года, а ведь в Европе любят копировать американский образ жизни особенно и политический со своей системой продвижения маргиналов.
    4. Dekabrist Ранг пользователя
      Dekabrist
      +4
      Сегодня, 15:48
      Британский колумнист: Ситуация на поле боя заставляет Запад готовиться к «катастрофическому поражению» ВСУ

      В который раз сайтовские ньюсмейкеры тянут сову на глобус. Ian Martin предупреждает Запад не о подготовке к "катастрофическому поражению", а к "подготовке к катастрофическому поражению в случае прекращения поддержки Украины Западом. Это, как говорят в Одессе - две большие разницы.
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 15:59
      Имею сказать, таки лже-недо-западу и саксо-наглам в частности: Поднимай планку выше, скоро придётся отдать награбленное и нажитое непосильным трудом за много веков разграбления Индии, Южной Америки, Гей-еуропии в лице Греции и много других стран Ближнего Востока!
      Бал вампиров близится к завершению, пора надевать белые тапочки и бежать в известном направлении!
      Многополярный Мир с новыми Центрами Силы не видит места саксо-наглов в нынешнем стоянии-нестоянии без перевоспитания!
      Как и одного из союзников и партнёров- за атлантической лужей!
      Готовьтесь, ки земли человеческой!
    6. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +2
      Сегодня, 16:00
      Британский колумнист: Ситуация на поле боя заставляет Запад готовиться к «катастрофическому поражению» ВСУ


      сколько можно выпускать кликбейты на ВО?
      что и как на ЛБС, мы видим, знаем
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 16:16
      Британский колумнист: Ситуация на поле боя заставляет Запад готовиться к «катастрофическому поражению» ВСУ

      Что за бред. Еще есть у Украины девки,дети ,мужиков из ЕС можно выслать . Оружие и деньги получат и вперед
    8. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 16:28
      Хорошая штука - Интернет!
      Там всегда можно найти что-то такое... что подтвердит твои фантазии...
      А главное, ты убеждаешься: "Я не один такой!" и сразу становится теплее.
      Это был сарказм, если шо...

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