События заставляют военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе составлять план катастрофического краха украинских сил, которым отказали в необходимым им вооружении и боеприпасах

В западной прессе растает количество публикаций, предвещающих поражение украинских формирований в военном противостоянии с российской армией. Такой исход неминуемо приведет к краху нынешнего киевского режима со всеми вытекающими последствиями. Некоторые авторы предвещают и цепную реакцию проблем для Запада, вложившего огромные ресурсы в Украину ради «победы» над Россией, которая уже точно не случится.Впрочем, большинство подобных статей явно выходят с прежней целью — пугая Запад крахом украинской военщины и режима Зеленского, как можно скорее вновь нарастить оказание военно-финансовой помощи Киеву. Примерно в этом ключе высказался на страницах британской ежедневной газеты The Times колумнист этого издания Иан Мартин. Журналист считает, что ситуация на поле боя все больше заставляет Запад готовиться к «катастрофическому поражению» Вооруженных сил Украины.— пишет британский колумнист.Он не согласен с тем, что конфликт на Украине перешел в стадию заморозки, когда ни одна из сторон в ближайшей перспективе не может добиться стратегического успеха. По мнению Мартина, с которым сложно не согласиться, российская армия на поле боя добивается все новых успехов и теснит укранскую.При этом всего год назад ситуация была совершенно другой, констатирует автор статьи. Он напомнил, что весной прошлого года ВСУ во всю готовились к контрнаступлению, в неминуемый успех которого с подачи Киевской пропаганды верили и на Западе. Причем тогда украинские военные не испытывали проблем с наличием западных вооружений, военной техники, боеприпасов, а главное, укомплектованием частей на передовой достаточно мотивированным личным составом. Однако и это не помогло Украине в ходе летне-осенней кампании добиться хоть каких-то значимых успехов.Теперь ситуация во всем, включая поставки Запада и пополнение рядов ВСУ, намного хуже. В связи с этим, продолжает Мартин, даже западные правительства, наиболее сильно поддерживающие Украину, «явно обеспокоены и рассматривают худшие сценарии». Одним из них может стать повторение событий начала военных действий на Украине весной 2022 года, когда ВС РФ «прорвали линии на юге и востоке», вплотную приблизившись к Киеву. Очередное продвижение российских войск вглубь Украины стало бы катастрофическим для Киева и поставило бы Запад перед непростыми вызовами, считает автор.В конце статьи британский колумнист вновь заявляет, что выступает за максимальную военную поддержку Украине, и задается вопросом, когда на Западе поймут, что мир в Европе может быть «гарантирован только силой». В принципе, Мартин прав, так и случится, только мир будет гарантирован силой российской армии.