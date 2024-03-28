Немецкое издание обвинило Россию в подводном шпионаже посредством работ на дне Балтийского моря

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Немецкое издание обвинило Россию в подводном шпионаже посредством работ на дне Балтийского моря

Российская Федерация якобы занимается подводным шпионажем в акватории Балтийского моря. С такой информацией выступило одно из немецких изданий, рассуждая о газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» и их якобы имеющейся связью с российской разведывательной деятельностью в Балтийском регионе.

По утверждению немецкой прессы, европейские страны были уверены в том, что российские специалисты проводят оценку дна Балтийского моря для последующих работ по прокладке газопроводов.

Однако в действительности россияне якобы занимались разведывательной деятельностью, в том числе собирали секретную информацию о полигонах для подводных лодок военно-морских сил стран НАТО и о маршрутах специальных кабелей для безопасной связи стран Североатлантического альянса.

Немецкие эксперты считают, что датчики, установленные российскими специалистами на трубопроводах, в действительности нужны не для их обслуживания, а для ведения разведывательной деятельности. С их помощью российские военные могут отслеживать перемещения подводных лодок НАТО, утверждает немецкое издание.

Между тем, не очень понятно, а почему Россия не должна вести разведывательную деятельность против стран, открыто занимающих враждебную позицию, помогающих оружием нашим врагам, проводящих военные учения с открыто декларируемым сценарием отработки боевых действий против российской армии? Те же страны НАТО открыто ведут разведку в акватории Черного моря и передают полученную информацию украинской стороне, которая затем использует эти данные для диверсионных атак на российские объекты.
  • U.S. Navy photo
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16 комментариев
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  1. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 15:30
    Ээээ,а на фото в начале статьи разве наша субмарина???
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 15:35
      Одним обвинением больше или меньше нам как бы всё равно... Будем как и Штаты их просто игнорировать... Следующее обвинение в Студию!!! laughing
      1. marchcat Ранг пользователя
        marchcat
        +1
        Сегодня, 16:14
        Странно слышать от стран, так или иначе причастных к взрывам на СП, вопли про шпионаж. fool
  2. termos Ранг пользователя
    termos
    +3
    Сегодня, 15:33
    Все в нейтральных водах, так что пусть нюхают бебру))))
    1. blackcat Ранг пользователя
      blackcat
      +3
      Сегодня, 15:37
      По моему они и так её уже перенюхали, с такими то заявлениями , забористая оказалась am
  3. Хорон Ранг пользователя
    Хорон
    +2
    Сегодня, 15:36
    Немецкое издание обвинило Россию в подводном шпионаже посредством работ на дне Балтийского моря

    Взрыватели труб ничего лучше не придумали как обвинять в шпионаже. Террорист обвиняет в шпионаже, это мерзко, даже если немцы и не взрывали сами, но при этом из кожи лезут чтобы прикрыть того кто это сделал. Более того, эти недобитки сами строят планы по террористической деятельности против крымского моста, который уже давно имеет минимальное значение для военных после февраля 22го года. Да после всего этого шпионаж это меньшее что должно им всем грозить.
    1. termos Ранг пользователя
      termos
      +2
      Сегодня, 15:43
      Мне кажется, что нашим пора отвечать в духе "ичо?")))
  4. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 15:37
    Правильно и делают. Как будто это что-то плохое заниматься шпионажем против потенциального противника.
  5. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 15:37
    Российская Федерация якобы занимается подводным шпионажем в акватории Балтийского моря.
    даже если занимается, то это наше дело
  6. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:37
    — После диверсии на "Северных потоках" немцам лучше бы помолчать ...
  7. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 15:37
    Чья бы шавка мычала, а наша замечала? Колбасники пытаются вести двойную и даже многоплановую игру перед своим сюзереном, соседями и Победителем в ВОВ, много простившим фрицам, даже инициировав воссоединение одного народа, вследствие чего горбатому присвоили все мыслимые и немыслимые награды Германии, а семья сейчас там и проживает, а ВС РФ в СВО и народ РФ нынче продолжает отстаивать право на свой незыблемый суверенитет!
  8. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 15:38
    О да, а если вспомнить что еще поморы по балтике веками в европу ходили то такая сенсэйшн выйдет!!- Русские тайно веками свозили взрывчатку к трубам северного потока! Тайна раскрыта, запад непричем!!!!))))
  9. VladimirNET Ранг пользователя
    VladimirNET
    0
    Сегодня, 15:48
    Чья бы корова молчала (c Шольцем - ливерной колбасой).
  10. Simon_Dellsen Ранг пользователя
    Simon_Dellsen
    +2
    Сегодня, 16:14
    Como decimos por estos lares.... Eso es calentura....
    Los nazis la tienen bien adentro (Maradona Dixit))

    Alguien tiene pañuelos para estos llorones???

    Pd : Técnicamente, según las convenciones interenacionales, las sanciones a RUSIA son un acto de guerra, a buen entendedor, pocas palabras

    Как мы говорим из-за этих мест.... Это тепло....
    Нацисты держат его глубоко внутри (Диксит Марадона).

    У кого-нибудь есть носовые платки для этих нытиков???

    Ps: Технически, согласно межнациональным соглашениям, санкции в отношении РОССИИ - это акт войны, если разобраться, в двух словах
  11. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 16:18
    Разведывательную деятельность русских на газопроводе европейцы заметили ,а кто грузил два дня взрывчатку на трубы не заметили .Во как !
  12. обыватель Ранг пользователя
    обыватель
    0
    Сегодня, 17:06
    А Balticconnector вообще филиал штатовской SOSUS. Законная цель для ПЛО.

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