Немецкое издание обвинило Россию в подводном шпионаже посредством работ на дне Балтийского моря
Российская Федерация якобы занимается подводным шпионажем в акватории Балтийского моря. С такой информацией выступило одно из немецких изданий, рассуждая о газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» и их якобы имеющейся связью с российской разведывательной деятельностью в Балтийском регионе.
По утверждению немецкой прессы, европейские страны были уверены в том, что российские специалисты проводят оценку дна Балтийского моря для последующих работ по прокладке газопроводов.
Однако в действительности россияне якобы занимались разведывательной деятельностью, в том числе собирали секретную информацию о полигонах для подводных лодок военно-морских сил стран НАТО и о маршрутах специальных кабелей для безопасной связи стран Североатлантического альянса.
Немецкие эксперты считают, что датчики, установленные российскими специалистами на трубопроводах, в действительности нужны не для их обслуживания, а для ведения разведывательной деятельности. С их помощью российские военные могут отслеживать перемещения подводных лодок НАТО, утверждает немецкое издание.
Между тем, не очень понятно, а почему Россия не должна вести разведывательную деятельность против стран, открыто занимающих враждебную позицию, помогающих оружием нашим врагам, проводящих военные учения с открыто декларируемым сценарием отработки боевых действий против российской армии? Те же страны НАТО открыто ведут разведку в акватории Черного моря и передают полученную информацию украинской стороне, которая затем использует эти данные для диверсионных атак на российские объекты.
- U.S. Navy photo
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