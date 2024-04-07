Особенности финансирования военной помощи США для Украины
Украинский солдат с ПТРК Javelin. Фото Минобороны Украины
С 2021-22 гг. руководство США осуществляло крупную и дорогую программу помощи киевскому режиму. Регулярно выделялись различные пакеты помощи в виде материальной части, предоставлялось финансирование и т.д. К настоящему времени США потратили на Украину десятки миллиардов долларов, и в Вашингтоне хотят продолжать такую помощь. Причины такого желания просты – основную выгоду от таких программ помощи получают США в лице различных структур и организаций.
Объемы помощи
Активное сотрудничество Вашингтона и Киева началось после государственного переворота в 2014 г. и старта «антитеррористической операции» в Донбассе. Весной новый киевский режим начал агрессию против двух самопровозглашенных республик и вскоре запросил у США поддержку. В конце года в Вашингтоне приняли и утвердили соответствующее решение.
Начиная с 2015 ф.г., США регулярно предоставляли Украине различную помощь. Выделялись средства для проведения реформ, отправлялась гуманитарная помощь и т.д., но главное место в таком сотрудничестве занимало содействие в военной сфере. С 2015 г. на Украину регулярно отправляли продукцию военного назначения. Сначала это были только нелетальные средства, а в 2017-м номенклатуру поставок резко расширили.
По известным данным, с 2015 по 2021 г. США потратили на помощь киевскому режиму в общей сложности 4,9 млрд долл. Из них 2,7 миллиарда пришлось на помощь в военной сфере, в т.ч. на поставку вооружений и другой продукции.
В начале 2022 г., после начала российской Спецоперации, американская сторона резко и значительно увеличила темпы и объемы предоставления помощи. В рамках нескольких программ и процедур регулярно предоставлялись различные готовые изделия, заключались контракты на производство необходимой продукции и выделялись деньги. Подобная практика продолжалась до конца 2023 календарного года, после чего остановилась из-за отсутствия нового федерального бюджета и споров в Конгрессе.
Одна из первых партий ПТРК NLAW для украинских формирований, начало 2022 г. Фото Минобороны Украины
В течение 2022 и 2023 гг. США предоставили Украине ок. 60 пакетов военной, экономической и иной помощи. На это в общей сложности потратили ок. 75 млрд долл. Порядка 44-46 млрд долл. ушло на военную помощь. Также Украине передали более 26 миллиардов по линии экономического содействия.
Бюджет и проблемы
В проект федерального бюджета на 2024 ф.г. Белый дом включил т.н. кризисный пакет стоимостью 106 млрд долл., направленный на содействие Украине и Израилю. В рамках этого пакета на киевский режим предлагалось потратить свыше 61 миллиарда. Однако такая инициатива не нашла понимания в Конгрессе и затормозила принятие годового бюджета. Уже прошла половина 2024 ф.г., но ситуация не меняется и грозит новыми проблемами.
В условиях споров вокруг бюджета Пентагон и Белый дом нашли способы продолжать поддержку киевского режима. Так, в середине марта был утвержден первый после длительного перерыва пакет стоимостью 300 млн долл. Как оказалось, средства на него нашлись по результатам проверки и переоценки предыдущей помощи. Впрочем, вскоре выяснилось, что деньги на этот пакет были истрачены еще в ноябре прошлого года, и речь идет о символическом жесте поддержки.
Таким образом, общие объемы американской помощи для киевского режима превысили 75 млрд долл. и пока не увеличиваются. Продолжение такой помощи и рост общих расходов пока не представляются возможными из-за внутренних проблем США.
Структура расходов
Большой интерес представляют не только общие объемы американской помощи и темпы ее предоставления. Следует обратить внимание и на организацию этого процесса. Вашингтон оказывает поддержку Киеву в рамках нескольких разных программ, каждая из которых имеет свои особенности. Рассмотрев их, можно заметить характерные тенденции и определить основные цели американской стороны.
Гаубицы M777, включенные в один из первых пакетов помощи. Фото Минобороны США
Основная часть военной и финансовой помощи осуществляется в рамках полномочий президента США Presidential Drawdown of Security Assistance (PDA). Программа PDA предусматривает быструю (насколько возможно) поставку необходимого вооружения и имущества из наличия вооруженных сил США. Именно по линии PDA в 2021-23 гг. прошло 60 пакетов военной и финансовой помощи.
Также работает инициатива содействия безопасности Украины – Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Она предусматривает размещение заказов на производство новых изделий для последующей отправки киевскому режиму. По очевидным причинам, контракты на выпуск продукции для Украины получают только американские подрядчики.
Наконец, предоставляется и непосредственная финансовая помощь. На счета киевского режима переводят деньги для реализации военных и гражданских программ, на содержание различных структур, решение некоторых специфических задач и т.д.
По известным данным, в 2022 г. по линии PDA и USAI американское руководство потратило на Украину ок. 19,23 млрд долл. В 2023-м расходы такого рода увеличились до 27,1 млрд долл. Прямая финансовая помощь в 2022 г. не превышала 8,5 млрд долл., а в прошлом году едва не достигла 18 миллиардов.
Известна структура расходов на помощь, предусмотренная в «кризисном пакете» из бюджета на 2024 ф.г. Белый дом предлагает потратить по линии PDA 7,8 млрд долл. При этом на новую продукцию в рамках USAI хотят выделить 13,5 млрд долл. Прямая финансовая помощь должна оказаться на уровне 11,8 млрд долл.
Украинский истребитель МиГ-29 с ракетой AGM-88. Фото Telegram / BMPD
Нетрудно заметить, что план Вашингтона на текущий финансовый год значительно меньше прошлогоднего. Он предусматривает уменьшение трат по всем основным программам – с соответствующим сокращением поступления матчасти и денег на Украину. Такие изменения можно трактовать разным образом, но киевскому режиму будет хуже вне зависимости от предложенных объяснений и истинных причин сокращения бюджета.
Получатели выгоды
Основная масса военной помощи осуществлялась по линии президентских полномочий и за счет запасов Пентагона. Для ускорения поставок, необходимые вооружения, технику и боеприпасы брали на складах и в парках вооруженных сил США. Жертвуя собственными запасами и резервами, американская армия предоставляла украинским коллегам стрелковое оружие и ПТРК, разного рода артиллерию и бронетехнику, включая танки.
Для сохранения требуемого уровня боеспособности армии требуется вновь заполнить склады и восстановить парки техники. На закупку новых изделий взамен отправленных на Украину руководство США выделяет дополнительное финансирование по линии PDA. За счет этих денег Пентагон получает возможность разместить новые заказы на производство требуемой ему продукции.
Кроме того, выдаются контракты по линии USAI. Руководство США заказывало у промышленности различные боеприпасы, БПЛА и иные системы. Часть таких заказов давно выполнена, и готовые изделия отправились на Украину. Другие контракты только предстоит выполнить, и поставки продукции ожидаются в обозримом будущем. В 2022-23 гг. по двум программам потратили более 46 млрд долл.
«Кризисный пакет» из проекта бюджета на 2024 ф.г. предусматривает продолжение оказания помощи за счет программ PDA и USAI. Иными словами, в нем предлагается вновь выдавать промышленности контракты на производство необходимой продукции разного рода для замены в войсках списанных и переданных киевскому режиму образцов. В 2024 ф.г. на такие цели предлагается выделить 21,3 миллиарда.
Американский ЗРК HAWK на Украине. Фото Telegram / BMPD
Заказы на производство новой продукции получают американские компании или локальные филиалы международных организаций. И в сложившейся ситуации именно они являются главными выгодоприобретателями. Контракторы Пентагона и Белого дома получают стабильный поток заказов на продукцию разного рода и могут хорошо на ней заработать.
При этом наблюдаемые негативные процессы не являются помехой для подрядчиков и поставщиков. Так, усложнение производства и повышение стоимости продукции не повлияет на заработок – государство купит изделия едва ли не по любой цене. Продолжение текущих боевых действий на Украине и необходимость предоставления новой помощи тоже помогут американской военной промышленности получить дополнительную прибыль.
Следует отметить, что относительные объемы «украинских» заказов невелики. В прошлом году США экспортировали продукцию военного назначения почти на 240 млрд долл., тогда как контракты по PDA и USAI стоили не более 27,1 миллиарда. На заказы, связанные с Украиной, пришлось ок. 11,3% от всего портфеля.
Практичный подход
Вполне понятно, для чего Белый дом разжигал кризис на Украине и доводил ситуацию до вооруженного конфликта. За счет этого планировалось решить ряд политических задач, а также получить определенные выгоды. К помощи киевскому режиму тоже подошли максимально практично. Главной ее целью фактически является освоение бюджетов и выдача выгодных контрактов лояльным подрядчикам.
При всем этом, о выгодах киевского режима заботиться не стали. Программы помощи сформированы таким образом, чтобы на Украину уходил минимум денег, и основная их масса оставалась в США. Так, из 75 млрд долл. общих расходов непосредственно Киеву передали ок. 26 миллиардов. Около двух третей выделенных средств в том или ином виде осталось в экономике США – и обеспечило доходы нужных структур и людей.
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