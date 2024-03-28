Премьер-министр Италии заявила, что высказала Макрону несогласие с предложением отправить войска на Украину

Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала. Я с ними не согласна и убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие тона мы используем. И нужно быть осторожным с тем, как "продаются" определенные вещи, в кавычках

Европейские политики продолжают комментировать недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он допускает вероятность отправки французских войск на Украину. Если Макрон действительно рассчитывал консолидировать страны Евросоюза и НАТО для помощи Киеву, то он явно просчитался и добился прямо противоположного эффекта.Практически сразу после высказываний французского лидера, европейские политики первого эшелона один за другим стали опровергать возможность отправки на Украину подразделений армий стран ЕС и НАТО. Канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически отверг вероятность отправки в зону украинского конфликта военнослужащих бундесвера.Затем с таким же заявлением выступил и министр иностранных дел Испании Хосе Альбарес, а теперь очередь дошла до премьер-министра Италии Джорджи Мелони.Как утверждает глава итальянского правительства, она высказала Макрону несогласие с предложением отправить войска на Украину. Мелони подчеркнула, что лично сказала французскому президенту о том, что европейские политики должны обращать внимание на свои слова.- заявила премьер-министр Италии.Таким образом, своими заявлениями Макрон скорее продемонстрировал полное отсутствие единства в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе по вопросу более масштабной поддержки Украины, в том числе и посредством отправки в зону конфликта европейских войск.Не случайно ряд аналитиков уже заявили о том, что Макрон фактически оказал крупную услугу России, показав наличие глубоких противоречий в рядах Евросоюза и НАТО. Заодно и Украина получила лишнее подтверждение тому, что страны Европы воевать за киевский режим не собираются.