Премьер-министр Италии заявила, что высказала Макрону несогласие с предложением отправить войска на Украину

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Премьер-министр Италии заявила, что высказала Макрону несогласие с предложением отправить войска на Украину

Европейские политики продолжают комментировать недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он допускает вероятность отправки французских войск на Украину. Если Макрон действительно рассчитывал консолидировать страны Евросоюза и НАТО для помощи Киеву, то он явно просчитался и добился прямо противоположного эффекта.

Практически сразу после высказываний французского лидера, европейские политики первого эшелона один за другим стали опровергать возможность отправки на Украину подразделений армий стран ЕС и НАТО. Канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически отверг вероятность отправки в зону украинского конфликта военнослужащих бундесвера.



Затем с таким же заявлением выступил и министр иностранных дел Испании Хосе Альбарес, а теперь очередь дошла до премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Как утверждает глава итальянского правительства, она высказала Макрону несогласие с предложением отправить войска на Украину. Мелони подчеркнула, что лично сказала французскому президенту о том, что европейские политики должны обращать внимание на свои слова.

Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала. Я с ними не согласна и убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие тона мы используем. И нужно быть осторожным с тем, как "продаются" определенные вещи, в кавычках

- заявила премьер-министр Италии.

Таким образом, своими заявлениями Макрон скорее продемонстрировал полное отсутствие единства в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе по вопросу более масштабной поддержки Украины, в том числе и посредством отправки в зону конфликта европейских войск.

Не случайно ряд аналитиков уже заявили о том, что Макрон фактически оказал крупную услугу России, показав наличие глубоких противоречий в рядах Евросоюза и НАТО. Заодно и Украина получила лишнее подтверждение тому, что страны Европы воевать за киевский режим не собираются.
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    13 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 15:41
      Премьер-министр Италии заявила, что высказала Макрону несогласие с предложением отправить войска на Украину

      А чего так...??? А как помогать Укрорейху оружием так в первых рядах...
    2. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 15:42
      Они все много что говорят. Но все готовятся к одному - к вводу войск на Украину и к прямому конфликту . Никакой ядерной войны не будет , будет конвекционная война России и нато на территории Украины . Мощь СЯО всем прекрасно известна , и ни одна из сторон применить его не решится . Но война будет обязательно и они к ней усиленно готовятся
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        -2
        Сегодня, 16:07
        Цитата: FoBoss_VM
        Они все много что говорят. Но все готовятся к одному - к вводу войск на Украину и к прямому конфликту .
        Можно подумать, от их мнения что-то зависит... Скажет Хозяин: "Фас!" - и пойдут.
        Только французы-итальянцы могут пока булки расслабить. Нескоро будет. Там ещё "европейцев" более низкого сорта до фига - поляки, трибалты и прочие румыны.
    3. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 15:43
      Насколько я понял, макарона предложила всем странам ес отправить какую то часть своих войск, не все естественно. Насколько предпологаю, войска таким макаром они введут при разделе, но больше изза страха, один за всех и тд по 5 статье, Расчет на то что если и погибнет кто то немного от каждого а не вся польша, за это и торгуются.
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:45
      Зашибись- пионерская линейка отчётности перед главным фюрером за атлантической лужей и Ландоном продолжается, освежая публику новыми цветными картинками!
      То ли ещё будет к 9 мая 2024 года, когда все они - враги наши запросятся для участия в нашем Параде Победы!
    5. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 15:46
      Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала. Я с ними не согласна и убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие тона мы используем. И нужно быть осторожным с тем, как "продаются" определенные вещи, в кавычках
      - заявила премьер-министр Италии.
      Мелони давно пора было перекрасить. Торговец из Мелони отменный учитвая то по какой цене куплены украинские души после поставок оружия и боеприпасов в(на)Украину под предлогом гумманитарной помощи угнетённому народу Украины в виду агрессии на неё страшной России (как гласит новая национальная идея стран ЕС). Но прививки от Covid19 и мытьё улиц силами РХБЗ МО РФ в Российской Федерации не забыты.
    6. Юра Ранг пользователя
      Юра
      +2
      Сегодня, 15:48
      Как утверждает глава итальянского правительства, она высказала Макрону несогласие с предложением отправить войска на Украину. Мелони подчеркнула, что лично сказала французскому президенту о том, что европейские политики должны обращать внимание на свои слова.
      Кстати о Мелони, просто немного смешной случай -
      Премьер-министр Ливана Наджиб Микати решил лично встретить премьер-министра Италии Мелони. Увидев женщину, вышедшую из самолета, ливанский премьер ринулся расцеловывать её в обе щёки, в знак приветствия.
      Довольный проделанной работой Микати вернулся к группе встречающих. Они ему и подсказали, что, оказывается - это была "не та женщина".
      Ну, а Наджб Микати не растерялся и снова пошёл к трапу, где расцеловал уже Мелони, дамский угодник однако. ))) https://dzen.ru/b/ZgVRHJhh928IsWRa?share_to=link
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        +3
        Сегодня, 15:52
        Лучше бы верблюда расцеловал в копыта, ну или лошадь с осликом. laughing
    7. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 15:54
      Генетическая память ещё сильна у итальянцев,помнят Сталинград,и Советский плен! wassat
    8. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 16:07
      Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала. Я с ними не согласна и убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие тона мы используем. И нужно быть осторожным с тем, как "продаются" определенные вещи, в кавычках

      - заявила премьер-министр Италии.
      Хотя скорее речь Мелони более банальна и касается неудачей со своим очередным бойфрендом с которым делит имущество. Вот и отыгрывается на ком может
    9. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 16:12
      Почему ещё не помчались вперёд войска Шпротии? Чего медлят?
    10. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 16:14
      Премьер-министр Италии Мелони по примеру Зеленского ,явно затаривается колумбийским товаром.
      https://colonelcassad.livejournal.com/8633746.html
    11. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:50
      Вот эта мочалка-премьер Италии?-бедные макаронники tongue

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