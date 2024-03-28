Минобороны подтвердило уничтожение очередного танка Abrams ВСУ на Авдеевском направлении

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Минобороны подтвердило уничтожение очередного танка Abrams ВСУ на Авдеевском направлении

Прошедшие сутки значительных изменений в линию боевого соприкосновения не внесли, основными направлениями, где продолжается наступление ВС России, являются Авдеевское и Артемовское. На остальных наши также давят, вынуждая противника перейти в оборону. Одновременно с этим, противник усилил удары по гражданской инфраструктуре приграничных областей России. Наши в долгу не остаются, удары ракетами и беспилотниками по военным объектам ВСУ не прекращаются. Еще их хороших вестей: российские планирующие бомбы долетели до Харькова, а это значит, что их дальность увеличилась. Под Авдеевкой уничтожили очередной американский Abrams ВСУ, наши бойцы говорят, что данная техника ничего хорошего из себя не представляет.

На Купянском направлении сейчас основное внимание к Тернам, там российские войска продолжают продвигаться к населенному пункту. Бои в районе Синьковки, там противник не прекращает попыток контратаковать. На Донецком продвижение войск в районах Красногоровка, Часов Яр, Клещеевка и Спорное. Бои в районе Белогоровки на Северском направлении. Имеется информация, что командование ВСУ вынуждено было бросить под Часов Яр личные резервы.



На Авдеевском направлении наши штурмовые группы атакуют ВСУ в Бердычах и Семеновке, противник отчаянно сопротивляется. Отмечается продвижение наших войск по всему направлению. Противник контратаковал семь раз в районах Тоненькое, Бердычи и Первомайское.

На Южно-Донецком наши улучшили положение по переднему краю в районах Урожайное и Старомайорское. ВС России начали возвращать позиции на Времевском выступе, наступление идет юго-западнее Старомайорского. На Херсонском направлении продолжаются бои с переменным успехом на линии Работино - Вербовое.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 690 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - пять танков, в том числе один Abrams, семь бронированных машин, три БМП и один бронетранспортер М113, 43 автомобиля; по артиллерии - две гаубицы М777, четыре Д-30, две САУ "Гвоздика". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ Krab, две гаубицы Д-30 и два орудия М119. Средствами ПВО уничтожен 131 украинский беспилотник, сбито 26 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.
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    6 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 15:49
      Зашибись! Здоровья и только Побед нашим ВС РФ в СВО! О сколько нам видений чудных готовит просвещенья дух!
    2. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
      Лт. запаса ВВС
      0
      Сегодня, 15:50
      До СВО постоянно сравнивали наши танки с абрамсом, и почему то всегда сценарий был один, танковая дуэль БОПСами, как видно на СВО если и есть танковые боестолкновения то используют ПТРК запускаемые из ствола пушки.
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 15:51
      Какие ещё" личные резервы"-собрали всех раввинов со всего израиля на помощь к раввинам ук-роинским по личному приказу зеленского? fool Там на границе с Белоруссией больше 100000 всук вооруженных находится,им есть кому воевать!
    4. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 16:01
      По информации профильных ресурсов, в результате утреннего удара по целям в Одессе поражен подземный бункер Воздушного командования "Юг" (ПВК "Південь") ВС Украины. Будем ждать очередных некрологов "внезапноумерших" офицеров НАТО.
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +2
        Сегодня, 16:08
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Будем ждать очередных некрологов "внезапноумерших" офицеров НАТО

        Американцы как правило бьются на вертолетах в пустыне Невада ,поляки выпадают из окна ,французы умирают вне рабочее время .Ни один не скользнул к Бандере на Украине,все где то
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 16:26
          Недавно один польский бригадный генерал "внезапно умер" на рабочем месте , правда , думаю, умер он от удивления ( увидеть "Искандер" и умереть) , а рабочее место находилось в углубленном ПУ в районе Часов Яра.

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