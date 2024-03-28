Командование призвало американских морпехов на базе в Калифорнии самостоятельно ремонтировать свои казармы

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Командование призвало американских морпехов на базе в Калифорнии самостоятельно ремонтировать свои казармы

Морские пехотинцы США, дислоцирующиеся на базе Кэмп-Пендлтоне, штат Калифорния, должны научиться самостоятельно проводить мелкий ремонт в своих казарменных помещениях. С таким призывом к военнослужащим выступает вышестоящее командование, сообщает американская пресса.

По информации СМИ, морских пехотинцев призывают красить комнаты, заделывать трещины в стенах, бороться с плесенью своими силами. Навыки мелкого домашнего ремонта командование считает полезными и пытается прививать их личному составу.



В опубликованной программе командования рассказывается, что морпехи могут запрашивать разрешение у комендантов казарм на устранение проблем, после чего самостоятельно делать ремонт. В то же время, сами морские пехотинцы оценивают подобные предложения скептически. Ведь те же инструменты для ремонта выдаются военнослужащим в порядке очереди.

Солдаты корпуса морской пехоты США недовольны и тем, что подобные призывы, по их мнению, свидетельствуют о стремлении вышестоящего командования переложить бремя содержания казарменных помещений на самих военнослужащих, хотя именно государство должно гарантировать им приемлемые условия размещения и проживания.

Наконец, не очень понятно, какой ремонт будут признавать удовлетворительным, а какой нет. В конце концов, у разных людей – разные навыки проведения ремонтных работ и разные способности к подобным видам деятельности.

Командование, в свою очередь, заверяет, что реализация программы по самостоятельному ремонту казарм позволяет делать работы быстрее, поскольку гражданские подрядчики часто затягивают проведение ремонтов в казармах. Кроме того, офицеры корпуса утверждают, что самостоятельное проведение ремонта позволит военнослужащим проявлять инициативу по улучшению качества собственного проживания в казармах.

Ранее Счетная палата администрации США пришла к выводу, что тысячи американских военнослужащих, проживающих в казармах, находятся в неприемлемых для нормальной жизни условиях. Хуже всего приходится морским пехотинцам – более 17 тысяч морпехов США живут в плохих условиях. В военно-морских силах численность проживающих в плохих условиях значительно ниже – около 5 тысяч человек.
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    20 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:52
      Бывают в жизни огорченья, на то и есть они армейские весёлые злоключенья!
      Враг за лужей пытается понять российскую душу, осваивая советские методы армейской закалки и воспитания, видя на поле боя вна 404 успехи самой сильной армии в мире!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 15:55
        Ну а зачем...??? Укров бы пригласили, они вам все казармы быстро бы вылизали... Что-что, а лизать у них здорово получается...???
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +4
          Сегодня, 16:03
          Цитата: Lev_Russia
          Укров бы пригласили, они вам все казармы быстро вылизали... Что-что, а лизать у них здорово получается...
          Таджиков в морскую пехоту США набрать - они им в казармах "евроремонт" сделают...

          А укры у нас во второй половине 90-х понаехали, начали нашим каменщикам цены на частных стройках сбивать (тогда пик коттеджного строительства у частников был). Раз сказали, два сказали... А потом собрались, дали по шее - всё прекратилось. В начале 2000-х сами куда-то пропали. Наверное, в Польшу уехали клубнику да яблоки собирать.
          1. Gomunkul Ранг пользователя
            Gomunkul
            +3
            Сегодня, 16:12
            Таджиков в морскую пехоту США набрать - они им в казармах "евроремонт" сделают...
            У них своих таджиков хватает. laughing Через мексиканскую границу ежедневно прибывают.
          2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
            Андрей Николаевич
            +1
            Сегодня, 16:16
            Да не. Море копать побежали. Украинское.)
      2. andrewkor Ранг пользователя
        andrewkor
        +1
        Сегодня, 16:10
        Надо бы ихних морпехов ознакомить с практикой " дембельского аккорда" времен Советской Армии и посмотреть на результат!¿
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 15:52
      А за повреждённый макияж на ногтях компенсация будет? wassat
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 15:56
        Компенсировать будут бесплатными билетами на гей парады и вечеринки.
    3. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +5
      Сегодня, 15:53
      Российских военнослужащих к этому и призывать не надо. Они и так ремонтв казармах свми делают.
    4. Старый_войн Ранг пользователя
      Старый_войн
      +3
      Сегодня, 15:54
      Следующий этап чистка плаца!
    5. Комментарий был удален.
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +3
      Сегодня, 16:05
      Стройбат морпехов США ? Так это мелочи ,вам бы познакомиться с БСЛ 2 , кубинским ведром ,вот где самый цимус
      1. saygon66 Ранг пользователя
        saygon66
        0
        Сегодня, 16:24
        -Есть у них такие, как не странно... Си-Би, или "Морские пчёлы"!
    7. saygon66 Ранг пользователя
      saygon66
      +2
      Сегодня, 16:08
      - Сейчас организуют на каждой базе "хозбанду" из "залетчиков" - и дело пойдёт...
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 16:13
        Там и искать не надо. Наркоманов и педиков- в хозбанду.
    8. владимир 290 Ранг пользователя
      владимир 290
      +3
      Сегодня, 16:12
      Не знаю как сейчас, а ВС СССР солдаты сами мелкий ремонт в казарменных помещениях делали, так что ничего необычного я в этом не вижу, сам занимался.
    9. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 16:12
      Кисточки в руки и вперед,с песней,ы! Дембельский аккорд,полосатики.))
    10. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 16:15
      Тааак! Берём ломы, и идём подметать плац!
      Трищщ старшина, так ведь метлой то лучше будет.
      А мне не надо, что бы лучше, мне надо, что бы вы......, ну, устали, в общем.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 17:06
        ооо ..военный юмор...зачётно
        -так...взвод, сейчас идём изучать ядрённую монбу
        -товарищ старшина, не ядрённую а ядерную, не бонба а бомба
        -а рядовые которые сильно грамотные идут разгружать чугуний
    11. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 16:32
      За самовольный ремонт дома (или сосед отремонтировал) в Германии можно нарваться на большие финансовые неприятности,да и штатах не лучше.......налоги за ремонт морпехи тоже платить будут?
      Этож сколько зелёных тугриков уйдёт от налоговой в карманы генералов!
    12. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:49
      Забавно-а чего не шить себе форму и оружие самим не производить? laughing

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