Командование призвало американских морпехов на базе в Калифорнии самостоятельно ремонтировать свои казармы
Морские пехотинцы США, дислоцирующиеся на базе Кэмп-Пендлтоне, штат Калифорния, должны научиться самостоятельно проводить мелкий ремонт в своих казарменных помещениях. С таким призывом к военнослужащим выступает вышестоящее командование, сообщает американская пресса.
По информации СМИ, морских пехотинцев призывают красить комнаты, заделывать трещины в стенах, бороться с плесенью своими силами. Навыки мелкого домашнего ремонта командование считает полезными и пытается прививать их личному составу.
В опубликованной программе командования рассказывается, что морпехи могут запрашивать разрешение у комендантов казарм на устранение проблем, после чего самостоятельно делать ремонт. В то же время, сами морские пехотинцы оценивают подобные предложения скептически. Ведь те же инструменты для ремонта выдаются военнослужащим в порядке очереди.
Солдаты корпуса морской пехоты США недовольны и тем, что подобные призывы, по их мнению, свидетельствуют о стремлении вышестоящего командования переложить бремя содержания казарменных помещений на самих военнослужащих, хотя именно государство должно гарантировать им приемлемые условия размещения и проживания.
Наконец, не очень понятно, какой ремонт будут признавать удовлетворительным, а какой нет. В конце концов, у разных людей – разные навыки проведения ремонтных работ и разные способности к подобным видам деятельности.
Командование, в свою очередь, заверяет, что реализация программы по самостоятельному ремонту казарм позволяет делать работы быстрее, поскольку гражданские подрядчики часто затягивают проведение ремонтов в казармах. Кроме того, офицеры корпуса утверждают, что самостоятельное проведение ремонта позволит военнослужащим проявлять инициативу по улучшению качества собственного проживания в казармах.
Ранее Счетная палата администрации США пришла к выводу, что тысячи американских военнослужащих, проживающих в казармах, находятся в неприемлемых для нормальной жизни условиях. Хуже всего приходится морским пехотинцам – более 17 тысяч морпехов США живут в плохих условиях. В военно-морских силах численность проживающих в плохих условиях значительно ниже – около 5 тысяч человек.
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