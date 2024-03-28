Reuters: убытки иностранных компаний от ухода с рынка РФ превысили 107 млрд долларов

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Reuters: убытки иностранных компаний от ухода с рынка РФ превысили 107 млрд долларов

О колоссальных финансовых потерях, которые несут западные компании, вынужденные покинуть российский рынок, говорилось неоднократно. При этом сегодня уже всем очевидно, что санкции, введенные против России, принесли больше вреда тем, кто их поддержал.

Согласно недавней публикации агентства Reuters, иностранные компании, покинувшие РФ, на данный момент в совокупности понесли 107 млрд долларов убытков в виде упущенной выгоды и списаний.



В частности, в статье приводится информация о компании Danone, которая на прошлой неделе продала свои активы в РФ. При этом убытки от сделки составили 1,3 млрд долларов.

Сегодня с российского рынка ушла компания Wienerberger – производитель кирпича из Австрии. О финансовых потерях в данной сделке ничего не говорится. Однако авторы статьи пишут, что российские власти постоянно ужесточают требования к выходу иностранного бизнеса, на данный момент требуя «скидки» порядка 50% при продаже активов.

В итоге, в материале говорится, что сотни зарубежных компаний все еще не торопятся уходить из России. Часть из них продолжают работать, вопреки санкциям, а другие приостановили деятельность «до лучших времен».

В свою очередь, наша страна перестраивает торговые цепочки, находя партнеров в дружественных странах, а также развивает собственное производство необходимой продукции. Таким образом, покинувшие Россию компании рискуют лишиться нашего рынка уже навсегда.
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    20 комментариев
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    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +1
      Сегодня, 16:15
      Ничего!Эти империалисты не обеднеют wink
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 16:17
        Reuters: убытки иностранных компаний от ухода с рынка РФ превысили 107 млрд долларов

        Ушли...??? Ну туда им и дорога... Свято место пусто не бывает... Если не наши компании, то компании лояльных к нам стран это место займут... Убытки...??? Ну так им и надо...??? Меньше денег УкроРейху перечислят...
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +1
          Сегодня, 16:50
          Лояльные страны это кто?
          https://lenta.ru/news/2024/03/21/kitayskie-banki-perestali-prinimat-platezhi-iz-rossii-v-yuanyah/
          Два китайских банка, Ping An Bank и Bank of Ningbo, входящие в топ-15 крупнейших финансовых организаций страны, перестали принимать платежи из России в юанях с середины января 2024 года. Как сообщают источники в банковском секторе, причиной такого шага могли стать опасения вторичных санкций и давление со стороны США.
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 17:00
            Лояльные страны это кто?

            Тот кто откроет свой бизнес в России, не побоявшись вторичных санкций, тот и лояльный... А если страна чей бизнесмен открыл у нас бизнес, не наказывает за это, то и страна по отношению к нам лояльная... А то что два китайских банка, Ping An Bank и Bank of Ningbo, входящие в топ-15 крупнейших финансовых организаций страны, перестали принимать платежи из России, ещё ни о чём не говорит... Появятся банки прокладки, которые будут именно этим заниматься и которым не страшны будут американские санкции... Китайцы большие мастера обходить всякие санкции...
      2. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 16:45
        Эдик .Есть весёлый пунктик при продаже иностранцем из недружественной страны,своего бизнеса в России.Он должен добровольно( паяльник если что уже включен) перечислить в бюджет РФ ( на СВО lol ) 10 % от сделки.Вот почему западу так нехочется уходить из России.
      3. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +1
        Сегодня, 16:47
        Для крупных западных компаний это семечки.
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          +1
          Сегодня, 16:50
          Согласен, у империалистов денег куры не клюют, всё наживаются на бедном западном пролетариате!
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 16:51
            На Западе давным - давно уже нет пролетариата.
            1. Эдик Ранг пользователя
              Эдик
              0
              Сегодня, 16:52
              Справка.
              Пролетариат (от лат. proletarius — «производящий потомство») — социальный класс, для которого работа по найму (продажа собственной рабочей силы) является по существу единственным источником средств к существованию.

              Ну а то, что он бедный, согласны?
              1. Aken Ранг пользователя
                Aken
                0
                Сегодня, 16:58
                Эта справка давным-давно не актуальна.
                Со времён Капитала Маркса много воды утекло.
                Так что не знаю, кто там бедный.
    2. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Сегодня, 16:16
      Можно поглумиться, но глобальные монополии связаны с главарями банды и хозяевами денег и согласны на убытки в одном случае - если им их покроют, а то, что покроют сомнений нет. В итоге за всё платят покупатели.
    3. Hoc vince Ранг пользователя
      Hoc vince
      0
      Сегодня, 16:17
      Вот, наверное, от куда громкое утверждение президента Турции Реджепа Эрдогана, что якобы канцлер Германии Олаф Шольц изменил своё мнение по вопросу переговоров с Россией и "готов дружить"?
      "Торговали веселились. Посчитали, прослезились".
    4. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +3
      Сегодня, 16:20
      Как всегда есть плюс и минус. Минус запчасти и кое какое сырьё трудно заменимы. Но уже есть преценденты, компании начинают производить зап. части для импортного оборудования, главное что бы за этим началось производство собственного оборудования. Но ежели что то тех кто решит вернуться или новеньких надо пускать только на условиях развития здесь производства, с передачей технологий, или идите лесом.
    5. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 16:21
      Сейчас диаспоры вкладывают деньги в недвижимость, которая была в залоге у иностранных банков, после этого Москва станет еще более....
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 16:22
      Американская демократия ,очень интересная Они рекомендуют бизнесу покинуть Россию и бизнес идет на это. Но компенсировать никто не будет ,это ваше решение.
    7. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      0
      Сегодня, 16:22
      а также развивает собственное производство необходимой продукции.
       Вообщем-то жизнь-то налаживается.. smile
      1. stelltok Ранг пользователя
        stelltok
        +1
        Сегодня, 16:35
        Вообщем-то жизнь-то налаживается

        Вы про автомобиль москвич ? smile
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 16:30
      санкции, введенные против России, принесли больше вреда тем, кто их поддержал.
      . Да ладно "поддержали", выполнили указание/приказ хозяина и всё.
      Ничего более там нет, за редким исключением... т. е. полезных дурней не так много, на самом деле.
    9. lisikat2 Ранг пользователя
      lisikat2
      0
      Сегодня, 16:51
      Мой муж рассказывает:в электронике , процентов на 55 своя разработка, а остальное. С помощью: Китая и...
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 16:53
      Особо упоротые получают рублями на счёт С.Как Шелл например.А могли бы не выпендриваться и получить от Новатека 1 млрд $ за Сахалин 1 и2.А у Газпрома только рубли в почёте сейчас. laughing

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