Reuters: убытки иностранных компаний от ухода с рынка РФ превысили 107 млрд долларов
О колоссальных финансовых потерях, которые несут западные компании, вынужденные покинуть российский рынок, говорилось неоднократно. При этом сегодня уже всем очевидно, что санкции, введенные против России, принесли больше вреда тем, кто их поддержал.
Согласно недавней публикации агентства Reuters, иностранные компании, покинувшие РФ, на данный момент в совокупности понесли 107 млрд долларов убытков в виде упущенной выгоды и списаний.
В частности, в статье приводится информация о компании Danone, которая на прошлой неделе продала свои активы в РФ. При этом убытки от сделки составили 1,3 млрд долларов.
Сегодня с российского рынка ушла компания Wienerberger – производитель кирпича из Австрии. О финансовых потерях в данной сделке ничего не говорится. Однако авторы статьи пишут, что российские власти постоянно ужесточают требования к выходу иностранного бизнеса, на данный момент требуя «скидки» порядка 50% при продаже активов.
В итоге, в материале говорится, что сотни зарубежных компаний все еще не торопятся уходить из России. Часть из них продолжают работать, вопреки санкциям, а другие приостановили деятельность «до лучших времен».
В свою очередь, наша страна перестраивает торговые цепочки, находя партнеров в дружественных странах, а также развивает собственное производство необходимой продукции. Таким образом, покинувшие Россию компании рискуют лишиться нашего рынка уже навсегда.
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