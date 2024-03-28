Ходаковский: Сербия подвергается атакам с целью сломить её внутреннее сопротивление

Заместитель начальника Главного Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский напомнил, что совсем недавно жители прогрессивных стран скорбели по поводу годовщины начала НАТОвских бомбардировок Югославии, устроенных Западом, чтобы продемонстрировать свой обретенный после развала Советского Союза статус гегемона.Ходаковский подчеркнул, что раздел Югославии, последовавший за вооруженной агрессией НАТО, не только не привел к гармонизации отношений в этом непростом регионе, однако, напротив, лишь усугубил многие из существовавших противоречий, исторически присущих этому многострадальному региону. При этом все негативные последствия не стали итогом неконтролируемых действий, а напротив - дестабилизация на Балканах усилилась вследствие осознанной деятельности Запада. Все разрушительные последствия были желательными, более того: остаются желательными. В пользу этого красноречиво свидетельствует то, что ПАСЕ решила, вопреки протестам Белграда, принять самопровозглашенную республику Косово в состав Совета Европы.По мнению Ходаковского, этот процесс обладает не только политической, но и духовной стороной. Сербия, несмотря на свое сложное положение, духовно близка России, а ее народ имеет тесную ментальную связь с русским народом. При этом можно смело заявить, что духовно ближе сербов у нас, пожалуй, нет никого в Европе. Атаки, направленные против Сербии, имеют целью сломить ее внутреннее сопротивление и заставить смириться с насаждаемыми Западом общеевропейскими "трендами". Этот процесс является прямым свидетельством того, что ведущаяся против Сербии война менее всего имеет политическую или экономическую подоплеку. Главной целью удара является сама основа нашего существования, фундаментом которой, вопреки попыткам отрицания этой мысли современным секулярным обществом, является наша вера.

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