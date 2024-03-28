Ходаковский: Сербия подвергается атакам с целью сломить её внутреннее сопротивление

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Ходаковский: Сербия подвергается атакам с целью сломить её внутреннее сопротивление

Заместитель начальника Главного Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский напомнил, что совсем недавно жители прогрессивных стран скорбели по поводу годовщины начала НАТОвских бомбардировок Югославии, устроенных Западом, чтобы продемонстрировать свой обретенный после развала Советского Союза статус гегемона.

Ходаковский подчеркнул, что раздел Югославии, последовавший за вооруженной агрессией НАТО, не только не привел к гармонизации отношений в этом непростом регионе, однако, напротив, лишь усугубил многие из существовавших противоречий, исторически присущих этому многострадальному региону. При этом все негативные последствия не стали итогом неконтролируемых действий, а напротив - дестабилизация на Балканах усилилась вследствие осознанной деятельности Запада. Все разрушительные последствия были желательными, более того: остаются желательными. В пользу этого красноречиво свидетельствует то, что ПАСЕ решила, вопреки протестам Белграда, принять самопровозглашенную республику Косово в состав Совета Европы.



По мнению Ходаковского, этот процесс обладает не только политической, но и духовной стороной. Сербия, несмотря на свое сложное положение, духовно близка России, а ее народ имеет тесную ментальную связь с русским народом. При этом можно смело заявить, что духовно ближе сербов у нас, пожалуй, нет никого в Европе. Атаки, направленные против Сербии, имеют целью сломить ее внутреннее сопротивление и заставить смириться с насаждаемыми Западом общеевропейскими "трендами". Этот процесс является прямым свидетельством того, что ведущаяся против Сербии война менее всего имеет политическую или экономическую подоплеку. Главной целью удара является сама основа нашего существования, фундаментом которой, вопреки попыткам отрицания этой мысли современным секулярным обществом, является наша вера.
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4 комментария
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  1. wanna Ранг пользователя
    wanna
    +2
    Сегодня, 16:15
    Нападение на китайское посольство в Белграде заставило Китай осознать, что Запад не может играть по правилам. С тех пор он вкладывает огромные средства в оборону. Сегодняшние военные достижения Китая - это плод семян, посеянных Западом в тот раз.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 16:41
      Возможно, если бы не война на Украине, мы могли оказать сербам вполне реальную помощь и в военном плане, ну а пока им приходиться просто приспосабливаться, чтобы выжить в окружении недружественных стран...
  2. Эдик Ранг пользователя
    Эдик
    +1
    Сегодня, 16:37
    Главной целью удара является сама основа нашего существования, фундаментом которой, вопреки попыткам отрицания этой мысли современным секулярным обществом, является наша вера.

    Да наша православная вера!А что на это ответят наши коммунисты?
    1. Simon_Dellsen Ранг пользователя
      Simon_Dellsen
      0
      Сегодня, 17:06
      Como marxista "marciano", te respondo, que aunque no tengo nada que ver con la Fe Ortodoxa, o sea sería un "Incrédulo", respeto profundamente a la "FE" de las personas.

      Me gusta conocer iglesias, y tengo pendiente entrar a una Iglesia Ortodoxa.

      Y por sobre todas las cosas, si el "Papaíto" José Stalin, cuidó algo de la Iglesia, quien soy yo para negarla?

      El otro día, vi en RT un documental, en el que aparece el autor de esta nota, pero que estaba dirigido a un "párroco" de la "Santa Iglesia Ortodoxa Rusa" en Ucrania y que vaticinó años atras (el falleció en el 2013) lo que vendría.

      Si la Santa Iglesia Ortodoxa Rusa, es el alma del pueblo y sociedad Rusa, no queda otra opción que respaldarla, como ella, respaldó a la Unión Soviética en la gran guerra patria...

      Más claro, tirele agua...

      --------

      Как "марсианский" марксист, я отвечаю вам, что, хотя я не имею ничего общего с Православной Верой, то есть я был бы "Неверующим", я глубоко уважаю "ВЕРУ" людей.

      Мне нравится посещать церкви, и я собираюсь посетить Православную церковь.

      И прежде всего, если "Маленький папа" Иосиф Сталин что-то заботился о Церкви, кто я такой, чтобы отрицать это?

      На днях я посмотрел на RT документальный фильм, в котором фигурирует автор этой заметки, но который был адресован "приходскому священнику" "Святой Русской Православной Церкви" в Украине и который много лет назад (он скончался в 2013 году) предсказал, что будет дальше.

      Если Святая Русская Православная Церковь-это душа русского народа и общества, то не остается другого выбора, кроме как поддержать ее, как она поддержала Советский Союз в Великой Отечественной войне...

      Яснее ясного, плесните в него воды...

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