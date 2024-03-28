FT рассказало о локаторах украинской системы ZVOOK, позволяющих ВСУ определять тип летящей ракеты или дрона

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FT рассказало о локаторах украинской системы ZVOOK, позволяющих ВСУ определять тип летящей ракеты или дрона

Несколько дней назад главнокомандующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер в ходе своего интервью рассказал, как украинским военным удается вычислять местоположение и направление полета российских БПЛА-камикадзе «Герань-2».

С его слов, на вышках связи по всей территории Украины расположены сотни телефонов с микрофонами, которые улавливают звук работы ДВС, установленных на дрон, а «специально обученный» человек фиксирует данные сигналы и сообщает о местоположении беспилотника силам ПВО.



Впрочем, как оказалось, Хекер раскрыл не все секреты. В своем недавнем материале журналисты издания Financial Times рассказали о локаторах украинской системы ZVOOK, которые способны по звуку определять не только БПЛА, но и тип летящей ракеты.

В материале говорится, что звуковые приемники функционируют от генераторов и передают информацию посредством спутникового Интернета «Старлинк». Такие устройства располагают на возвышенностях - крыши домов, столбы, вышки сотовой связи и пр.

Суть работы системы ZVOOK заключается в том, что вышеупомянутые локаторы улавливают звуковой сигнал, а нейросеть обрабатывает полученную информацию, передавая данные о типе боеприпаса и направлении его полета силам ПВО ВСУ.

Как сообщает издание, по всей Украине уже установлены десятки таких локаторов.
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    15 комментариев
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    1. Аркадий007 Ранг пользователя
      Аркадий007
      +4
      Сегодня, 16:22
      Учиться надо у противника. А то у нас ихние дроны пролетают 1000 верст и никто не может ответить на вопрос откуда.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        +6
        Сегодня, 16:24
        ихние дроны пролетают 1000 верст
        Высока вероятность, что "ихние" дроны запускают бедныебеженцы с опушки леса в километре от цели.Тут микрофоны бесполезны.
        1. Аркадий007 Ранг пользователя
          Аркадий007
          +3
          Сегодня, 16:25
          Дрон с размахом крыльев в 3 метра на дороге не соберешь.
          1. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            0
            Сегодня, 16:27
            в 3 метра на дороге не соберешь
            В гараже, на заброшенной ферме- запросто.
          2. ВАМ Ранг пользователя
            ВАМ
            +2
            Сегодня, 16:30
            Это вопрос вопросов, откуда и как летят дроны. Кстати про три метра, а фура 20 тонн на Крымском мосту с неба упала. Вот то то и оно. recourse
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 16:27
          Суть работы системы ZVOOK заключается в том, что вышеупомянутые локаторы улавливают звуковой сигнал, а нейросеть обрабатывает полученную информацию

          Может не грех и нам этой идеей воспользоваться... Не сможем сами что-то подобное придумать, можно воспользоваться "китайским" методом приобретения... Просто тихо заплатив разработчикам системы ZVOOK за технологию... Так даже дешевле, а на Окраине сейчас всё продаётся и всё покупается... Но мне кажется, что-то подобное (связанное с контрбатарейной борьбой) у нас уже есть... Хотя может я и ошибаюсь...
          1. Tagan Ранг пользователя
            Tagan
            +4
            Сегодня, 16:41
            Этой идее в обед сто лет.
        3. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          +2
          Сегодня, 16:29
          Интересно почему идея размещения датчиков (камер, микрофонов локаторов) на естественных и искусственных высотах (типа метеозондов) до сих пор не получила у нас распространение? 2 с лишним года проблеме и нет решения. Кстати с высот легче засечь не только свинолеты, но и ту полянку, откуда они взлетают. Теми же методами можно бороться с пожарами и даже пироманами.
        4. Север35 Ранг пользователя
          Север35
          +1
          Сегодня, 16:57
          "бедныебеженцы"- могут и местных найти, деньги, деньги, деньги. С корректировкой по сети сотовой связи можно и из глухого района области пускать.
      2. Комментарий был удален.
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 16:23
      Ну посмотрим что могут сделать звуко пелнгаторы, времён ВОВ но на современный лад.
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        -2
        Сегодня, 16:29
        Вот почему из 10 запущенных 15 "сбито". Вот она "вундервафля".
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 16:32
      С его слов, на вышках связи по всей территории Украины расположены сотни телефонов с микрофонами,
      . Может и не деб Бил, просто в технике не разбирается, совсем.
      Хотя, могут быть проблемы перевода...
    4. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +2
      Сегодня, 16:36
      А сотовые вышки стоят целые там чтобы братский народ нам звонил? hi
    5. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 17:02
      FT рассказало о локаторах украинской системы ZVOOK, позволяющих ВСУ определять тип летящей ракеты или дрона

      Выдают за новинку черте что. Этот метод применяли во все времена.

      А в роли локатора оказывается выступает

      на вышках связи по всей территории Украины расположены сотни телефонов с микрофонами, которые улавливают звук работы ДВС, установленных на дрон, а «специально обученный» человек фиксирует данные сигналы и сообщает о местоположении беспилотника силам ПВО.
    6. Север35 Ранг пользователя
      Север35
      0
      Сегодня, 17:09
      главнокомандующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер в ходе своего интервью рассказал

      наверно хотел сказать, разведка НАТО ни причем.

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