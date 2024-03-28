Украинские источники: Удары ВС РФ 22 марта повредили Бурштынскую и Ладыжинскую ТЭС, энергоблоки разрушены на 50-100 процентов
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Последовавшие 22 марта удары Вооруженных сил Российской Федерации по объектам энергетической инфраструктуры Украины привели к масштабным повреждениям на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Как отметил топ-менеджер, в результате повреждений было потеряно 50 процентов установленной мощности электростанций. На восстановление объектов может уйти более двух лет.
У нас пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все – на Ладыжинской ТЭС. Энергоблоки в разной степени разрушения: от полной до более 50 процентов... В некоторых случаях нужно строить блоки почти с нуля
- подчеркнул руководитель украинской компании.
Кроме того, не может больше работать и поврежденная в результате ударов КАБ Кураховская ТЭС. То есть, украинская энергетическая инфраструктура после массированных атак ВС РФ оказалась в еще более худшем состоянии, чем была прежде.
Бурштынская ТЭС находится в Ивано-Франковской области, в районе города Бурштын. Там проходят линии электропередачи, соединяющие Украину с Венгрией, Словакией и Румынией. Ладыжинская ТЭС находится в городе Ладыжин в Винницкой области Украины. Наконец, Кураховская ТЭС находится в районе города Курахово на оккупированной украинскими формированиями части территории российской Донецкой Народной Республики (ДНР).
Естественно, все перечисленные электростанции были построены в советское время, то есть являются тем самым советским наследием, от которого киевский режим пытается так старательно отказаться в рамках так называемой «декоммунизации» и «десоветизации».
Wikipedia / MSha
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