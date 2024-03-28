Украинские источники: Удары ВС РФ 22 марта повредили Бурштынскую и Ладыжинскую ТЭС, энергоблоки разрушены на 50-100 процентов

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Украинские источники: Удары ВС РФ 22 марта повредили Бурштынскую и Ладыжинскую ТЭС, энергоблоки разрушены на 50-100 процентов

Последовавшие 22 марта удары Вооруженных сил Российской Федерации по объектам энергетической инфраструктуры Украины привели к масштабным повреждениям на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Как отметил топ-менеджер, в результате повреждений было потеряно 50 процентов установленной мощности электростанций. На восстановление объектов может уйти более двух лет.



У нас пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все – на Ладыжинской ТЭС. Энергоблоки в разной степени разрушения: от полной до более 50 процентов... В некоторых случаях нужно строить блоки почти с нуля

- подчеркнул руководитель украинской компании.

Кроме того, не может больше работать и поврежденная в результате ударов КАБ Кураховская ТЭС. То есть, украинская энергетическая инфраструктура после массированных атак ВС РФ оказалась в еще более худшем состоянии, чем была прежде.

Бурштынская ТЭС находится в Ивано-Франковской области, в районе города Бурштын. Там проходят линии электропередачи, соединяющие Украину с Венгрией, Словакией и Румынией. Ладыжинская ТЭС находится в городе Ладыжин в Винницкой области Украины. Наконец, Кураховская ТЭС находится в районе города Курахово на оккупированной украинскими формированиями части территории российской Донецкой Народной Республики (ДНР).

Естественно, все перечисленные электростанции были построены в советское время, то есть являются тем самым советским наследием, от которого киевский режим пытается так старательно отказаться в рамках так называемой «декоммунизации» и «десоветизации».
  • Wikipedia / MSha
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18 комментариев
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  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +10
    Сегодня, 16:24
    Приветствую и аплодирую стоя!!! Молодцы ребята!!!!
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 16:34
      в результате повреждений было потеряно 50 процентов установленной мощности электростанций

      На 50 и 100 % это конечно замечательно, но на Окраине ещё хватает и не разрушенных энергоблоков... Работайте, братья!!!
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 17:05
      Все " декомунизировано". Пора чубатым пеиесаживаться на волов. Как это патрЫотЫчно: волы, вышиванки, соломенные шляпы... и истошны песни " ще не вмерла.." А кругом,степь,тишина и только вдали слышен соловьиный звук " Гераней"....)
  2. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 16:25
    Нифига с..Такое средство ПВО-энергоблок..Сбивалось то у них почти все..
  3. Монтесума Ранг пользователя
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 16:25
    Вот уж действительно: то, что в укрорейхе ещё есть электричество - это не их достижение, а наша недоработка.
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 16:47
      Не трогаем ПС 750..Почему,не ясно.Опасаемся инцидентов на АЭС?Так реакторы можно заглушить и вывести в останов оборудование и на автономных источниках.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 17:00
        Цитата: dmi.pris1
        Не трогаем ПС 750..Почему,не ясно.

        Можно иначе сформулировать - ПОКА не трогаем. Так верней будет.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 17:09
          Пока-дело неясное..Что мешает,какой заратустра?Вроде с газом уже разобрались,и с аммиаком уже все ясно.Мирное население?А кого это сейчас должно волновать здесь,у нас?После обстрелов и гибели жителей в Крыму,на Запорожье,Херсонщие,Белгорода и Курска?Про "Крокус" уже молчим..Официалы СМИ ненавязчиво переводят стрелки на ИГ
  4. Тополь Ранг пользователя
    Тополь
    0
    Сегодня, 16:26
    Слегка перефразируя комэска Титаренко: "Развалинами ТЭС удовлетворен."
  5. Александр S Ранг пользователя
    Александр S
    0
    Сегодня, 16:31
    Врут, чтобы больше не били, а надо бы добить!
  6. Carlos Sala Ранг пользователя
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 16:32
    Энергетическая инфраструктура Украины уже была повреждена во время предыдущей кампании 2023 года. Теперь, в марте, ей нанесен решающий ущерб. Атаки на энергетическую инфраструктуру должны продолжаться, потому что они экспоненциально увеличивают стоимость помощи от партнеров Украины, ослабляют ее экономику и, несомненно, влияют на линию фронта и исход войны.
    1. Рус_80 Ранг пользователя
      Рус_80
      +4
      Сегодня, 16:36
      Решающий ущерб - это отсутствие интернета и приём пищи при свечах в подвалах
  7. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 16:32
    У них свет есть? Если есть, надо продолжать. Ждем пока отремонтируют, как в прошлые годы?Наша манера ведения войны местами напоминает первую чеченскую, когда рук-во страны не очень понимало что происходит.
  8. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
    S.K.Vichyakow
    0
    Сегодня, 16:39
    Давно пора было это сделать. Но лучше позже, чем никогда.
  9. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 16:42
    Такие удары должны быть регулярными. И, не "в ответ". А, потому, что.
  10. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 16:45
    Неплохо бы сказать-что это за ТЭЦ и какую долю в энергетике Окраины-давали?
  11. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 16:54
    Ленина не уважаете, забираем лампочку ильича и электрофикацию всей страны обратно, нам нужнее.))))
  12. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 16:54
    22-го ударили, а 28-го только раздуплились?!
    Хм... Да за это время столько всего должно было произойти (!), что "украинские источники" давно должны были забыть об этом, как несущественном...
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