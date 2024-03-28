Военкоры: В Новомихайловке ВС РФ продвинулись в западном направлении ещё на 400 метров
Российские войска продолжают выдавливать противника с занимаемых позиций на нескольких направлениях фронта. Враг сопротивляется, но остановить наших штурмовиков уже не в силах.
Так военкоры сообщают, что в ходе боев в селе Новомихайловка (ДНР) ВС РФ продвинулись с начала суток еще на глубину до 400 метров вдоль улиц Тимирязева и Центральная в западном направлении. Фактически бои идут в центре этого населенного пункта, расположенного к северу от Марьинки. Взятие Новомихайловки нашими подразделениями открывает путь на Парасковиевку и далее на важный опорный и логистический центр группировки ВСУ на Южно-Донецком направлении — город Константиновка, через который осуществляется основное снабжение противника на данном участке фронта.
В свою очередь, Министерство обороны России сообщает, что морпехи 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» ВС РФ в результате успешно проведенного штурма захватили и зачистили в Новомихайловке более 20 зданий и установили на освобожденной территории флаги. При поддержке артиллерии, авиации и с применением ударных дронов наши штурмовые группы продолжают освобождение этого населенного пункта.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что освобождение Новомихайловки позволит обеспечить выход наших войск на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении. Стратегическую важность этого села для ВСУ подтверждает ожесточенное сопротивление, которое противник оказывает при его обороне. Враг задействовал артиллерию и танки для обстрелов занятой ВС РФ части Новомихайловки, но остановить продвижение наших бойцов уже не может.
Генштаб ВСУ не жалеет для удержания этого села буквально последние резервы, в том числе из прошедших натовскую подготовку на Западе военнослужащих. Российская пресса сообщает, что на брошенных при отступлении украинскими боевиками позициях обнаружены военные билеты с отметками о прохождении двухмесячного курса военной подготовки в Великобритании. При этом, по данным радиоперехватов, украинские командиры угрожают своим подчиненным расправой над родственниками за оставленные позиции в этом населенном пункте.
К слову, это одна из причин, по которой насильно мобилизованные и вроде как демотивированные боевики ВСУ оказывают упорное сопротивление на передовой. Есть и еще одна. Наши бойцы рассказывают, что обнаруживают на оставленных противником позициях упаковки и остатки психотропных веществ, подавляющих чувство страха.
Минобороны опубликовало кадры боев в центре Новомихайловки. На видео показан штурм морпехами ТОФ одного из опорников ВСУ. В ходе него наши бойцы взяли в плен украинского военнослужащего по имени Василий. После штурма здания морпехами-тихоокеанцами, украинский вояка спрятался, выронив военный билет. Был обнаружен и после вежливого предложения сдался, тем самым сохранив себе жизнь, за что его и похвалил один из российских бойцов. Выбравшегося из под завалов укровоина наши напоили водой.
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