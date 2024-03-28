Британские журналисты считают, что Киев может не успеть возвести укрепления до начала масштабного наступления ВС РФ

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Британские журналисты считают, что Киев может не успеть возвести укрепления до начала масштабного наступления ВС РФ

На Западе стали все чаще говорить о мрачных перспективах украинской армии. Собственно, это и не удивительно после того, как в результате своего провального контрнаступления ВСУ потеряли колоссальную часть личного состава и техники, а также полностью утратили инициативу.

Сейчас войска киевского режима перешли в оборону и пытаются не дать ВС РФ развить успех после разгрома мощнейшего укрепрайона в Авдеевке (ДНР). При этом ВСУ это пока слабо удается.



В свою очередь, британские журналисты из издания The Economist считают, что Киев может не успеть возвести укрепления до начала масштабного наступления ВС РФ.

Авторы статьи пишут, что российская армия может начать крупную наступательную операцию уже к началу лета, когда просохнет почва. При этом по мнению экспертов, шансы ВСУ сдержать натиск ВС РФ весьма невелики.

Они пояснили, что текущее состояние украинской армии во многом обусловлено «тупиком» с выделением американской помощи. Однако и сам президент Зеленский вносит свой вклад в вероятное поражение ВСУ.

Со слов британских журналистов, пополнение армии свежими силами терпит фиаско, так как процесс мобилизации застрял в «катушках демократического процесса». Кроме того, не спешит ужесточать процесс призыва военнообязанных и сам глава киевского режима, который опасается еще большей непопулярности.

Но и это еще не главное. Текущая линия обороны, как выразились эксперты, выглядит «неадекватной». При этом возведение мощных укреплений по текущей линии фронта «пробуксовывает» опять же из-за опасений Зеленского о том, что они превратятся в новую границу его страны после приостановки конфликта для проведения переговоров.

Впрочем, как говорится в материале, процесс все же сдвинулся с мертвой точки. В последние недели в украинской прифронтовой зоне начали усиленно работать экскаваторы и появляться «зубы дракона». Однако по мнению авторов статьи, этим нужно было заниматься гораздо раньше.

Молитесь, чтобы не было слишком поздно

- резюмировали эксперты.
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    2 комментария
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    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 17:08
      Киев может не успеть возвести укрепления до начала масштабного наступления ВС РФ
      А Москва может не успеть задавить этот Киев, пока штаты ему финансирование поставок не восстановило.
      На табло - 1 : 1.
    2. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      0
      Сегодня, 17:09
      украинской прифронтовой зоне начали усиленно работать экскаваторы
      А с российской стороны дроноводы им не мешают?

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