Опубликованы кадры с разбитой техникой ВСУ на трассе между Изюмом и Славянском

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Опубликованы кадры с разбитой техникой ВСУ на трассе между Изюмом и Славянском

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены остовы разбитой техники украинской армии, в изобилии лежащие вдоль обочин автомобильной трассы между захваченным ВСУ городом Изюм в Харьковской области и городом Славянск в оккупированной Киевом части ДНР.

В частности, на кадрах можно увидеть уничтоженный бронеавтомобиль с нанесенными характерными украинскими опознавательными знаками, напоминающими так называемые "балкенкройцы" вермахта времен Второй мировой войны, а также перевернутый тягач, буксировавший гаубицу.






В последнее время отмечается повышение активности ВС РФ на территории Харьковской области - по объектам боевиков киевского режима в населенных пунктах Купянск, Боровая, Дергачи, Изюм и другим наносятся удары при помощи корректируемых авиабомб.

При этом не исключено, что таким образом российская армия приступила к первому этапу создания санитарной зоны в приграничных районах, о необходимости установления которой говорил президент России Владимир Путин. Поскольку полноценную санитарную зону возможно установить только с помощью боевых наступательных действий на земле, для их облегчения в настоящее время по местам базирования группировки противника наносятся удары при помощи различных средств поражения, включая РСЗО, ствольную артиллерию, а также авиацию.

Кроме того, ударами дронов, артиллерии и авиации нарушаются логистические связи между группировкой ВСУ в Харьковской области и в северо-западных районах ДНР, которые в настоящее время продолжают оставаться под украинской оккупацией.

  • портал Lostarmour
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10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:52
    «Таким образом российская армия приступила к первому этапу создания санитарной зоны» —

    — Санитарную зону надо создавать на запад от Днепра ...
  2. роман66 Ранг пользователя
    роман66
    0
    Сегодня, 17:55
    Если то, что на фото - это не гаубица ни разу
    1. sifgame Ранг пользователя
      sifgame
      0
      Сегодня, 17:57
      Сразу бы написали что это, если уж в курсе.
    2. Авиатор_ Ранг пользователя
      Авиатор_
      +1
      Сегодня, 18:01
      На фото - старинная противотанковая пушка Д-48 (калибр 85 мм).
    3. Комментарий был удален.
    4. DvaParovoza Ранг пользователя
      DvaParovoza
      0
      Сегодня, 18:43
      На верхнем фото 85-мм противотанковая пушка Д-48, а на нижнем как раз таки гаубица 152-мм 2А65 "Мста-Б".
  3. belost79 Ранг пользователя
    belost79
    +3
    Сегодня, 17:56
    Ужас, какая сенсация. Две перевернутые машины.
    1. Николай310 Ранг пользователя
      Николай310
      0
      Сегодня, 18:37
      После "военторга" 1-й танковой(если не ошибаюсь) в сентябре 22-го под Изюмом поинтереснее техника была действительно в изобилии и не всегда уничтожена...
  4. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 17:57
    Хотелось бы чтобы это была операция по возвращению ВСЕЙ Харьковщины в состав России!
  5. C-Real Ранг пользователя
    C-Real
    +2
    Сегодня, 17:59
    Похоже на последствия ДТП.
  6. Стирбьорн Ранг пользователя
    Стирбьорн
    +5
    Сегодня, 18:03
    в изобилии лежащие вдоль обочин автомобильной трассы между захваченным ВСУ городом Изюм в Харьковской области и городом Славянск в оккупированной Киевом части ДНР.
    "В изобилии" это как-то очень оптимистично сказано

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