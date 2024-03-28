Опубликованы кадры с разбитой техникой ВСУ на трассе между Изюмом и Славянском
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены остовы разбитой техники украинской армии, в изобилии лежащие вдоль обочин автомобильной трассы между захваченным ВСУ городом Изюм в Харьковской области и городом Славянск в оккупированной Киевом части ДНР.
В частности, на кадрах можно увидеть уничтоженный бронеавтомобиль с нанесенными характерными украинскими опознавательными знаками, напоминающими так называемые "балкенкройцы" вермахта времен Второй мировой войны, а также перевернутый тягач, буксировавший гаубицу.
В последнее время отмечается повышение активности ВС РФ на территории Харьковской области - по объектам боевиков киевского режима в населенных пунктах Купянск, Боровая, Дергачи, Изюм и другим наносятся удары при помощи корректируемых авиабомб.
При этом не исключено, что таким образом российская армия приступила к первому этапу создания санитарной зоны в приграничных районах, о необходимости установления которой говорил президент России Владимир Путин. Поскольку полноценную санитарную зону возможно установить только с помощью боевых наступательных действий на земле, для их облегчения в настоящее время по местам базирования группировки противника наносятся удары при помощи различных средств поражения, включая РСЗО, ствольную артиллерию, а также авиацию.
Кроме того, ударами дронов, артиллерии и авиации нарушаются логистические связи между группировкой ВСУ в Харьковской области и в северо-западных районах ДНР, которые в настоящее время продолжают оставаться под украинской оккупацией.
- портал Lostarmour
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