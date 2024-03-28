Роскосмос готовит сразу два запуска с космодромов Байконур и Восточный
Роскосмос готовит два космических запуска: на Байконуре завершили сборку ракеты-носителя "Союз-2.1б", а на Восточном подготовили стартовый комплекс для испытаний "Ангары-А5".
На космодроме Байконур завершена общая сборка ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4. Госкомиссия приняла ракету и разрешила ее вывоз и установку на стартовый комплекс 31-й площадки. Произойдет это 29 марта. Сам запуск ракеты запланирован на 31 марта 2024 года.
Ракета выведет на орбиту космический аппарат "Ресурс-П" № 4. Спутник предназначен для высокодетального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли. Он будет искать полезные ископаемые, исследовать природные ресурсы, следить за окружающей средой, а также мониторить ЧС, создавать и обновлять топографические и навигационные карты.
Одновременно Ростех сообщил о завершении работ над новым стартовым комплексом для испытаний ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" на космодроме Восточный. Проведенные комплексные испытания показали готовность стартового комплекса к запуску ракеты, все отработало в штатном режиме.
- говорится в сообщении Ростеха.
Ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" для первого в истории пуска с этой космической площадки уже собрали, запуск запланирован на апрель, на первую декаду месяца.
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