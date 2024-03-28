Роскосмос готовит сразу два запуска с космодромов Байконур и Восточный

6
Роскосмос готовит сразу два запуска с космодромов Байконур и Восточный

Роскосмос готовит два космических запуска: на Байконуре завершили сборку ракеты-носителя "Союз-2.1б", а на Восточном подготовили стартовый комплекс для испытаний "Ангары-А5".

На космодроме Байконур завершена общая сборка ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4. Госкомиссия приняла ракету и разрешила ее вывоз и установку на стартовый комплекс 31-й площадки. Произойдет это 29 марта. Сам запуск ракеты запланирован на 31 марта 2024 года.



Ракета выведет на орбиту космический аппарат "Ресурс-П" № 4. Спутник предназначен для высокодетального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли. Он будет искать полезные ископаемые, исследовать природные ресурсы, следить за окружающей средой, а также мониторить ЧС, создавать и обновлять топографические и навигационные карты.


Одновременно Ростех сообщил о завершении работ над новым стартовым комплексом для испытаний ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" на космодроме Восточный. Проведенные комплексные испытания показали готовность стартового комплекса к запуску ракеты, все отработало в штатном режиме.

Специалисты проложили более 1 миллиона метров кабельных линий, установили порядка 1,5 тысячи наименований различного оборудования и аппаратуры, смонтированы сложнейшие металлоконструкции и системы

- говорится в сообщении Ростеха.

Ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" для первого в истории пуска с этой космической площадки уже собрали, запуск запланирован на апрель, на первую декаду месяца.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    6 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 17:55
      Надеюсь что и Ангара не макет а реальное полезное изделие выведет на орбиту! good
      1. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        0
        Сегодня, 18:47
        Цитата: Бережливый
        Надеюсь что и Ангара не макет а реальное полезное изделие выведет на орбиту! good

        Испытательный полет с дорогим спутником? Это вряд ли. Если только какой нибудь простенький источник сигнала запустят.
    2. Добрый Ранг пользователя
      Добрый
      0
      Сегодня, 18:04
      Он будет искать полезные ископаемые, исследовать природные ресурсы, следить за окружающей средой, а также мониторить ЧС, создавать и обновлять топографические и навигационные карты.
      Еще врагов сжигал бы, цены бы ему не было!
      1. БойКот Ранг пользователя
        БойКот
        +1
        Сегодня, 18:16
        Еще врагов сжигал бы
        Жечь не сможет, конечно, но вот разглядеть их "мультиспектрально", запросто.
    3. mc1aren Ранг пользователя
      mc1aren
      0
      Сегодня, 18:08
      Цитата: Бережливый
      Надеюсь что и Ангара не макет а реальное полезное изделие выведет на орбиту! good

      макет прошлый раз не довезли, а сейчас думаешь рискнут чем то?...
    4. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 18:13
      Всякий раз у меня возникает нехорошее чувство от того, что начинают говорить о том, что не произошло.
      Не нужно никому ничего знать о подготовке. Лишнее это. Произведён запуск и ВСЁ!!!

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»