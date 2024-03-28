Министр обороны и начальник Генштаба ВС Италии пожаловались на нехватку военнослужащих

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Министр обороны и начальник Генштаба ВС Италии пожаловались на нехватку военнослужащих

Вставшие в последнее время на путь ускоренной, насколько это возможно в текущей ситуации, милитаризации европейские страны НАТО испытывают серьезные проблемы с нехваткой и неукомплектованностью по списочному составу национальных армий военнослужащими. При этом разве что за исключением Польши во многих государствах Европы правительства планируют не увеличение, а сокращение численного состава вооруженных сил. В том числе по причине того, что современные молодые мужчины в большинстве не желают менять цивильные костюмы и гражданские специальности на военное ремесло.

Западные эксперты наперебой строят прогнозы, сколько недель, а то и дней, вооруженные силы той или иной страны Старого Света в одиночку смогут противостоять российской армии, вторжение которой в страны альянса некоторые политики считают неизбежным. При этом выясняется, что в случае такого гипотетического конфликта даже все вместе взятые европейские армии без помощи США долго противостоять ВС РФ не смогут. И не только по причине нехватки боеприпасов и вооружений, большая часть которых за два года были переданы Украине, но и из-за отсутвия должного количеств регулярных военных.



На этот раз на острую нехватку военнослужащих пожаловались сразу министр обороны Гуидо Крозетто и начальник Генштаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне, о чем пишет итальянская ежедневная газета Il Sole 24 Ore. Издание отмечает, что, согласно принятому еще в 2012 году закону, число военнослужащих в армии Италии в текущем году планировалось сократить до 150 тысяч человек. Однако эту задачу пересмотрели, и теперь Минобороны республики ориентируются на 160 тысяч военнослужащих.

Однако, как считает Драгоне, и этого количества слишком мало для обеспечения национальной безопасности страны даже без условий участия в реальном вооруженном конфликте. Начальник Генштаба Италии считает, что минимальная численность, необходимая для сохранения относительной боеспособности национальной армии, составляет 170 тысяч военнослужащих.

При 170 тыс. мы смогли бы с трудом сводить концы с концами

— заявил Драгоне в ходе выступления в итальянском сенате.

Адмирал сообщил, что пока занимает пост военачальника будет продолжать требовать «еще больше бойцов». Он отметил, что в нынешних условиях возросшей геополитической нестабильности и возникновении новых угроз приходится все активнее задействовать национальную армию.

При этом итальянская газета отмечает и еще одну проблему — это постепенное «старение» армии. Драгоне, который в ноябре возглавит Военный комитет НАТО, считает нужным значительно снизить средний возраст военнослужащих, особенно офицеров. Однако для этого придется пойти на дополнительные расходы.

В свою очередь, Крозетто уже несколько месяцев настаивает на окончательном одобрении идеи о формировании корпуса резервистов численностью максимум в 10 тысяч человек. Предполагается, что вступление в него будет добровольным, а использовать его могут лишь в случае серьезных угроз для страны.

Армия в Италии — полностью профессиональная, как и у большинства других членов НАТО. Призыв на срочную службу в стране отменили несколько десятилетий назад.
  • Сайт Минобороны Италии
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7 комментариев
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  1. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 18:03
    Хотите чтобы у вас не было армии-обьявите на весь мир что вы отправите своих военных воевать против России вна ук-роину wassat и тогда число ваших военных начнёт резко и быстро уменьшаться!!! wassat wassat Проверено опытом европейских стран good
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:11
    Какими плюшками можно загнать в итальянскую армию " Челентан"?Только красивыми женщинами и вино рекой. drinks good
    1. Не_боец Ранг пользователя
      Не_боец
      +1
      Сегодня, 18:27
      И нищетой. Хочешь заработать - иди в армию.
    2. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +1
      Сегодня, 18:35
      Цитата: tralflot1832
      Какими плюшками можно загнать в итальянскую армию

      В налоговую, таможню и прочие гос службы кандидаты без 5 летнего контракта в армии не рассматриваются.
  3. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    0
    Сегодня, 18:13
    Европейский народ видит к чему может привести политика их руководства, поэтому и не горят желанием идти на военную службу.
    Умирать за интересы зарвавшегося гегемона желающих не так уж много.
  4. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 18:16
    Из практических наблюдений - день-два макаронник может перебиться консервами
    и сухими пайками!
    Но потом, ностальгия по уютному виноградному ранчо рядом с тёплым домом,весёлым и дружным ресторанчикам с сомелье- родственниками,кучей друзей с разговорами на самые уютные и нет темы перебьют призывы сердца
    к патриотизму и слова отцов -командиров об обязанностях!
    В итоге- боец - Полный отрицательный НоликЙ
  5. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 18:26
    Присылайте на Окраину-вообще не останется tongue

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