Министр обороны и начальник Генштаба ВС Италии пожаловались на нехватку военнослужащих
Вставшие в последнее время на путь ускоренной, насколько это возможно в текущей ситуации, милитаризации европейские страны НАТО испытывают серьезные проблемы с нехваткой и неукомплектованностью по списочному составу национальных армий военнослужащими. При этом разве что за исключением Польши во многих государствах Европы правительства планируют не увеличение, а сокращение численного состава вооруженных сил. В том числе по причине того, что современные молодые мужчины в большинстве не желают менять цивильные костюмы и гражданские специальности на военное ремесло.
Западные эксперты наперебой строят прогнозы, сколько недель, а то и дней, вооруженные силы той или иной страны Старого Света в одиночку смогут противостоять российской армии, вторжение которой в страны альянса некоторые политики считают неизбежным. При этом выясняется, что в случае такого гипотетического конфликта даже все вместе взятые европейские армии без помощи США долго противостоять ВС РФ не смогут. И не только по причине нехватки боеприпасов и вооружений, большая часть которых за два года были переданы Украине, но и из-за отсутвия должного количеств регулярных военных.
На этот раз на острую нехватку военнослужащих пожаловались сразу министр обороны Гуидо Крозетто и начальник Генштаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне, о чем пишет итальянская ежедневная газета Il Sole 24 Ore. Издание отмечает, что, согласно принятому еще в 2012 году закону, число военнослужащих в армии Италии в текущем году планировалось сократить до 150 тысяч человек. Однако эту задачу пересмотрели, и теперь Минобороны республики ориентируются на 160 тысяч военнослужащих.
Однако, как считает Драгоне, и этого количества слишком мало для обеспечения национальной безопасности страны даже без условий участия в реальном вооруженном конфликте. Начальник Генштаба Италии считает, что минимальная численность, необходимая для сохранения относительной боеспособности национальной армии, составляет 170 тысяч военнослужащих.
— заявил Драгоне в ходе выступления в итальянском сенате.
Адмирал сообщил, что пока занимает пост военачальника будет продолжать требовать «еще больше бойцов». Он отметил, что в нынешних условиях возросшей геополитической нестабильности и возникновении новых угроз приходится все активнее задействовать национальную армию.
При этом итальянская газета отмечает и еще одну проблему — это постепенное «старение» армии. Драгоне, который в ноябре возглавит Военный комитет НАТО, считает нужным значительно снизить средний возраст военнослужащих, особенно офицеров. Однако для этого придется пойти на дополнительные расходы.
В свою очередь, Крозетто уже несколько месяцев настаивает на окончательном одобрении идеи о формировании корпуса резервистов численностью максимум в 10 тысяч человек. Предполагается, что вступление в него будет добровольным, а использовать его могут лишь в случае серьезных угроз для страны.
Армия в Италии — полностью профессиональная, как и у большинства других членов НАТО. Призыв на срочную службу в стране отменили несколько десятилетий назад.
- Сайт Минобороны Италии
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