Министр обороны и начальник Генштаба ВС Италии пожаловались на нехватку военнослужащих

При 170 тыс. мы смогли бы с трудом сводить концы с концами

Вставшие в последнее время на путь ускоренной, насколько это возможно в текущей ситуации, милитаризации европейские страны НАТО испытывают серьезные проблемы с нехваткой и неукомплектованностью по списочному составу национальных армий военнослужащими. При этом разве что за исключением Польши во многих государствах Европы правительства планируют не увеличение, а сокращение численного состава вооруженных сил. В том числе по причине того, что современные молодые мужчины в большинстве не желают менять цивильные костюмы и гражданские специальности на военное ремесло.Западные эксперты наперебой строят прогнозы, сколько недель, а то и дней, вооруженные силы той или иной страны Старого Света в одиночку смогут противостоять российской армии, вторжение которой в страны альянса некоторые политики считают неизбежным. При этом выясняется, что в случае такого гипотетического конфликта даже все вместе взятые европейские армии без помощи США долго противостоять ВС РФ не смогут. И не только по причине нехватки боеприпасов и вооружений, большая часть которых за два года были переданы Украине, но и из-за отсутвия должного количеств регулярных военных.На этот раз на острую нехватку военнослужащих пожаловались сразу министр обороны Гуидо Крозетто и начальник Генштаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне, о чем пишет итальянская ежедневная газета Il Sole 24 Ore. Издание отмечает, что, согласно принятому еще в 2012 году закону, число военнослужащих в армии Италии в текущем году планировалось сократить до 150 тысяч человек. Однако эту задачу пересмотрели, и теперь Минобороны республики ориентируются на 160 тысяч военнослужащих.Однако, как считает Драгоне, и этого количества слишком мало для обеспечения национальной безопасности страны даже без условий участия в реальном вооруженном конфликте. Начальник Генштаба Италии считает, что минимальная численность, необходимая для сохранения относительной боеспособности национальной армии, составляет 170 тысяч военнослужащих.— заявил Драгоне в ходе выступления в итальянском сенате.Адмирал сообщил, что пока занимает пост военачальника будет продолжать требовать «еще больше бойцов». Он отметил, что в нынешних условиях возросшей геополитической нестабильности и возникновении новых угроз приходится все активнее задействовать национальную армию.При этом итальянская газета отмечает и еще одну проблему — это постепенное «старение» армии. Драгоне, который в ноябре возглавит Военный комитет НАТО, считает нужным значительно снизить средний возраст военнослужащих, особенно офицеров. Однако для этого придется пойти на дополнительные расходы.В свою очередь, Крозетто уже несколько месяцев настаивает на окончательном одобрении идеи о формировании корпуса резервистов численностью максимум в 10 тысяч человек. Предполагается, что вступление в него будет добровольным, а использовать его могут лишь в случае серьезных угроз для страны.Армия в Италии — полностью профессиональная, как и у большинства других членов НАТО. Призыв на срочную службу в стране отменили несколько десятилетий назад.