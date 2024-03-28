ВМС Италии закупают подводный автономный дрон Blue Whale

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ВМС Италии закупают подводный автономный дрон Blue Whale

ВМС Италии решили усилить свой флот подводными автономными дронами. Выбор был остановлен на изделии Blue Whale, обозначаемом как LDAUV (Large Dispalcement Autonomous Underwater Veihicle – «автономный подводный аппарат большого водоизмещения»).

Минобороны подало заявку на закупку трех систем в парламент, обосновав ее необходимостью повышения возможностей ВМС в области наблюдения, разведки и противолодочного противодействия.



Как указывается в издании RID, Blue Whale в течение нескольких лет служит в израильском флоте и был задействован по крайней мере в одном учении, проводимом НАТО в Средиземном море. В Италии на его основе был создан LDAUV [по-видимому, изменения касались начинки аппарата]. Участие в работах принимала израильская компания Israel Aircraft Industries.

Blue Whale имеет длину 10,9 м, диаметр 1,12 м и вес 5,5 т. Он может работать на максимальной глубине 300 м, средняя скорость движения является небольшой и составляет 2-3 узла, автономность плавания 30 дней. Полезная нагрузка относится к модульному типу и состоит из ряда электроакустических, электрооптических и радиолокационных сенсоров (располагаются на подъемной мачте) и систем связи.

При ведении боевых действий против подводных объектов дрон работает в бистатическом режиме [приемник и передатчик разнесены], используя буксируемый линейный пассивный передатчик.

  • RID
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5 комментариев
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  1. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +3
    Сегодня, 19:00
    Нам тоже подобные аппараты не помешают,тем более что всуки обещают свои подводные дроны начать применять против наших боевых кораблей.
    1. krot Ранг пользователя
      krot
      0
      Сегодня, 20:35
      Солидарен! По Черноморским причалам шумерстана применять..
  2. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -2
    Сегодня, 19:06
    Против Посейдона нет ни лома , ни приёма, и не надейтесь!
    Аналоги Лошарика не дадут соврать!
    Батискафы науки- вперёд на передний фронт!
  3. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 19:41
    Выбор был остановлен на изделии Blue Whale, обозначаемом как LDAUV (Large Dispalcement Autonomous Underwater Veihicle – «автономный подводный аппарат большого водоизмещения»).

    В Италии на его основе был создан LDAUV [по-видимому, изменения касались начинки аппарата]. Участие в работах принимала израильская компания Israel Aircraft Industries.

    Так Италия в качестве покупателя или создателя выступает?

    Компания Israel Aerospace Industries (IAI) разработала большой автономный подводный аппарат (АНПА) Blue Whale, предназначенный для скрытного сбора разведывательной информации в открытом море и прибрежных водах. Система включает в себя гидролокаторы противолодочной борьбы (ASW), разработанные в сотрудничестве с Atlas Elektronik из Бремена (Германия), что было представлено в мае 2023 года на Undersea Defense Technology (Подводные оборонные технологии) в Ростоке (Германия).
  4. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 20:15
    автономность плавания 30 дней.
    ...мда....а чё ночью не работает, только днём?...замечательно...

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