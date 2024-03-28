ВМС Италии закупают подводный автономный дрон Blue Whale
ВМС Италии решили усилить свой флот подводными автономными дронами. Выбор был остановлен на изделии Blue Whale, обозначаемом как LDAUV (Large Dispalcement Autonomous Underwater Veihicle – «автономный подводный аппарат большого водоизмещения»).
Минобороны подало заявку на закупку трех систем в парламент, обосновав ее необходимостью повышения возможностей ВМС в области наблюдения, разведки и противолодочного противодействия.
Как указывается в издании RID, Blue Whale в течение нескольких лет служит в израильском флоте и был задействован по крайней мере в одном учении, проводимом НАТО в Средиземном море. В Италии на его основе был создан LDAUV [по-видимому, изменения касались начинки аппарата]. Участие в работах принимала израильская компания Israel Aircraft Industries.
Blue Whale имеет длину 10,9 м, диаметр 1,12 м и вес 5,5 т. Он может работать на максимальной глубине 300 м, средняя скорость движения является небольшой и составляет 2-3 узла, автономность плавания 30 дней. Полезная нагрузка относится к модульному типу и состоит из ряда электроакустических, электрооптических и радиолокационных сенсоров (располагаются на подъемной мачте) и систем связи.
При ведении боевых действий против подводных объектов дрон работает в бистатическом режиме [приемник и передатчик разнесены], используя буксируемый линейный пассивный передатчик.
- RID
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