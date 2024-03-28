Главред украинского издания: Зеленский солгал об обеспечении ВСУ дронами
Главный редактор одного из украинских изданий утверждает, что глава киевского режима Владимир Зеленский лжет об обеспечении ВСУ беспилотниками.
Украинский журналист при этом отметил, что в настоящее время уже прошло три месяца 2024 года, в котором Зеленский пообещал предоставить в войска один миллион дронов, однако ВСУ все еще остро нуждаются в FPV-дронах и разведывательных беспилотниках. При этом Киев поставляет своим войскам не более пяти процентов от всего объема применяемых дронов.
Таким образом, ВСУ не получили от киевского режима те 200 тысяч дронов, которые, как утверждает украинское министерство стратегической промышленности, были произведены в течение первых двух месяцев текущего года.
Главред украинского издания при этом небезосновательно полагает, что Зеленский пытается успокоить своих граждан пустыми заявлениями, а выделяемые на нужды военного производства средства попросту разворовываются. Он также посетовал, что глава украинского Минобороны Рустем Умеров, в компетенции которого входит, помимо прочего, обеспечение армии всем необходимым, предпочитает делать вид, что происходящее его никак не касается.
Ранее сообщалось, что на одной из своих пресс-конференций Зеленский заявил, что до конца текущего года украинскими предприятиями планируется изготовить и поставить в войска один миллион беспилотников различных типов. Таким образом, к концу первого квартала, согласно обещаниям главы киевского режима, уже должно быть изготовлено 250 тысяч БПЛА.
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