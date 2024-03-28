Главред украинского издания: Зеленский солгал об обеспечении ВСУ дронами

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Главред украинского издания: Зеленский солгал об обеспечении ВСУ дронами

Главный редактор одного из украинских изданий утверждает, что глава киевского режима Владимир Зеленский лжет об обеспечении ВСУ беспилотниками.

Украинский журналист при этом отметил, что в настоящее время уже прошло три месяца 2024 года, в котором Зеленский пообещал предоставить в войска один миллион дронов, однако ВСУ все еще остро нуждаются в FPV-дронах и разведывательных беспилотниках. При этом Киев поставляет своим войскам не более пяти процентов от всего объема применяемых дронов.



Таким образом, ВСУ не получили от киевского режима те 200 тысяч дронов, которые, как утверждает украинское министерство стратегической промышленности, были произведены в течение первых двух месяцев текущего года.

Главред украинского издания при этом небезосновательно полагает, что Зеленский пытается успокоить своих граждан пустыми заявлениями, а выделяемые на нужды военного производства средства попросту разворовываются. Он также посетовал, что глава украинского Минобороны Рустем Умеров, в компетенции которого входит, помимо прочего, обеспечение армии всем необходимым, предпочитает делать вид, что происходящее его никак не касается.

Ранее сообщалось, что на одной из своих пресс-конференций Зеленский заявил, что до конца текущего года украинскими предприятиями планируется изготовить и поставить в войска один миллион беспилотников различных типов. Таким образом, к концу первого квартала, согласно обещаниям главы киевского режима, уже должно быть изготовлено 250 тысяч БПЛА.
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    7 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 18:32
      Совраал? belay
      И что, первый раз что ли??? laughing
      Зеля врёт как дышит.

      Из последнего: пообещал что после победы над Россией все укры вернутся и ..... начнётся беби-бум. То есть вернувшиеся срочно начнут строгать детей и резво восполнят все потери ЛС.
      wassat
      Короче траходром с плясками будет. wassat
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        0
        Сегодня, 18:40
        Зеле верить себя не уважать...Болтун и кровавый клоун ! Столько народу уже положил в этой мясорубки А ведь пришел к власти на обещаниях мира на Донбасссе ..
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          0
          Сегодня, 18:44
          Так ему уже сами щирые укры не верят. Даже его хозяева амеры и то сомневаются уже в том что он им докладывает.
    2. Victal Ранг пользователя
      Victal
      0
      Сегодня, 18:40
      Может и соврал, но у них дронов реально дохера. Вот бы массово выпустить такой РЭБ, чтоб надежно глушить этот жужжащий улей.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        0
        Сегодня, 18:42
        ИМХО, не только РЭБ нужен.
        Необходимо ещё накрывать артой и ракетами места сборки и хранения этих дронов. Ну и уничтожать операторов дронов - сам по себе дрон то не полетит.... В общем комплексный подход.
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 18:48
      Просто мы тоже не сидим без дела,уничтожая по мере возможности и места производства дронов,и места их складирования!
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        0
        Сегодня, 18:49
        Так это замечательно если всё так! good

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