Экс-глава военного штаба ЕС: Макрону нужно помнить о последствиях, прежде чем заявлять об отправке войск на Украину

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Экс-глава военного штаба ЕС: Макрону нужно помнить о последствиях, прежде чем заявлять об отправке войск на Украину

Французскому президенту нужно сначала было подумать, и только потом заявлять о возможной отправке войск на Украину. Как видно, он не задумался над тем, как ответит на это Россия. С таким заявлением выступил экс-глава главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш.

По мнению французского военного, Макрон вообще не задумывался над тем, какой ответ последует от России в случае появления французских войск на Украине. Хотя существующие планы не предусматривают участие французов в боях на передовой, однако исключить того, что российские войска откроют по ним огонь, нельзя. К тому же, крайне рискованно вмешиваться в конфликт силами одной страны, последствия могут быть крайне негативными.



Обсуждаемые сегодня сценарии не предполагают решения насущных оперативных задач на фронте, а значит, вряд ли сработают, если мы не предусмотрим, что произойдет, когда русские откроют огонь

- заявил Перрюш.

Ранее Макрон заявил, что Франция сделает "все возможное", чтобы не допустить победы России в конфликте с Украиной. При этом он выступил за отправку военных НАТО на Украину, хотя большой поддержки от союзников по НАТО не получил, если не считать трех прибалтийских лимитрофов. В США и Европе раскритиковали высказывания Макрона, поскольку прямой конфликт НАТО с Россией может привести к третьей мировой войне. Тем не менее французский президент продолжает высказываться в том же духе, сея панику среди союзников по НАТО.
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    8 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 18:23
      — "Галльскому петуху лишь бы прокукарекать,а там хоть не рассветай" ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 18:48
        Макрону достается и справа и слева за его длинный язык... Теперь одним он должен доказывать, что готов воевать с Россией, а другим, что никогда этого не будет... Вот и вертится как белка в колесе... Эх Макроша, незачем что-то брякать не подумавши...
      2. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        0
        Сегодня, 18:50
        Макрон тупой пиарщик и хватит тут его рекламировать ..Извращенец он по жизни и особенно в политике ..Никуда он не пошлет войска ..Даже французкий иностранный легион не подпишется ,они знают ,что такое воевать с Русскими и там наших не мало !
        Так что Макроша заткнул бы ты свое отверстие ,а то заткнут
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 18:25
      К тому же, крайне рискованно вмешиваться в конфликт силами одной страны, последствия могут быть крайне негативными.

      Так вот где "собака порылась" - они только сворой нападать приучены, а поодиночке им сраааашно.
      1. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        0
        Сегодня, 18:33
        В 1812 году они евросворой напали. Это им сильно помогло? Нужно Макрону на ТГ-канал чаще такие картинки посылать.
    3. Абзац Ранг пользователя
      Абзац
      0
      Сегодня, 18:32
      "Существующие планы не предусматривают". А зачем тогда Украине эти "лишние рты"?
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 18:41
      Макорон сформировал военную коалицию ,Польша уже согласилась для вторжения ,все напряглись, на Украине затаили дыхание.Выдох - для обеспечение безопасности проведения Олимпийских игр . bully Не шучу.Газета Ля Фигаро.
    5. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 18:50
      Не прогуливал бы в школе уроки истории макрон,не открывал бы рта обещая ук-роине помощь войсками! am fool

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