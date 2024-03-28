Экс-глава военного штаба ЕС: Макрону нужно помнить о последствиях, прежде чем заявлять об отправке войск на Украину
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Французскому президенту нужно сначала было подумать, и только потом заявлять о возможной отправке войск на Украину. Как видно, он не задумался над тем, как ответит на это Россия. С таким заявлением выступил экс-глава главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш.
По мнению французского военного, Макрон вообще не задумывался над тем, какой ответ последует от России в случае появления французских войск на Украине. Хотя существующие планы не предусматривают участие французов в боях на передовой, однако исключить того, что российские войска откроют по ним огонь, нельзя. К тому же, крайне рискованно вмешиваться в конфликт силами одной страны, последствия могут быть крайне негативными.
Обсуждаемые сегодня сценарии не предполагают решения насущных оперативных задач на фронте, а значит, вряд ли сработают, если мы не предусмотрим, что произойдет, когда русские откроют огонь
- заявил Перрюш.
Ранее Макрон заявил, что Франция сделает "все возможное", чтобы не допустить победы России в конфликте с Украиной. При этом он выступил за отправку военных НАТО на Украину, хотя большой поддержки от союзников по НАТО не получил, если не считать трех прибалтийских лимитрофов. В США и Европе раскритиковали высказывания Макрона, поскольку прямой конфликт НАТО с Россией может привести к третьей мировой войне. Тем не менее французский президент продолжает высказываться в том же духе, сея панику среди союзников по НАТО.
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