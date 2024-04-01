Против кого в США воскрешают ТУ-2?
Итак, ТУ-2С «Драконесса» силами инженерно-технического персонала ВВС США воскресла. Вроде бы не очень обоснованно все смотрится, потому что если правильно писать, то не ТУ-2С, а TU-2S. В смысле, Training U-2S. Тренировочный.
К вопросу о надобности тренировочного самолета для лучшего самолета-шпиона всех времен и народов мы рассмотрим в самом конце, особенно учитывая заявления, что карьера самого самолета-разведчика вроде бы заканчивается, пока же о том, что происходит в подробностях.
А случилось вот что: в 2021 году «Драконессу» долбанули на взлете. И сделали это столь профессионально, что самолет не столько ремонтировали, сколько возвращали к жизни путем реанимационных мероприятий. Так, по крайней мере, говорят сами американцы в этой теме.
21 апреля 2021 года случилась авария на взлете. В результате никто не пострадал, по крайней мере, так об этом инциденте говорят в ВВС. Тем не менее, борт 1078 получил большие повреждения левого крыла, которое практически пришлось создавать заново. Смотрится не как нечто эпохальное, но не стоит забывать, когда выпускался этот самолет (1979 – 1988 годы), и какова вероятность сохранения оснастки для производства крыльев.
Но – американцы смогли и «Драконесса» поднялся в воздух впервые после аварии, взлетев из Била 15 февраля 2024 года. Дополнительные работы были завершены после посещения завода №42 ВВС США в Палмдейле, штат Калифорния, в середине марта.
Теперь, после почти трех лет изнурительной работы, этот самолет снова приближается к полной степени готовности для регулярного использования.
Двухместные учебно-тренировочные самолеты ВВС США TU-2S не только очень редки, но и имеют решающее значение для подготовки пилотов к полетам на самолетах-шпионах U-2. Их всего 4 штуки на все ВВС США, в то время, как U-2S эксплуатируется еще 26 самолетов U-2S.
Примечательно то, что несмотря на возраст, U-2S пережил того, кто должен был сменить его на боевом посту - Lockheed SR-71 Blackbird. Начавший свою работу в более чем далеком 1957 году U-2 все еще находится на службе, являясь при этом вторым старейшим самолетом ВВС США после В-52, а вот SR-71 свое давно отлетал.
Вот так порой складывается судьба самолетов. Кто-то очень быстро уходит со сцены, а кто-то несет свою службу, несмотря на возраст.
Капитальное техническое обслуживание самолетов-разведчиков U-2 проводится на заводе №42, где Lockheed Martin обычно обеспечивает техническое обслуживание U-2. Завод №42 также является домом для знаменитой компании Skunk Works, которая спроектировала U-2 в 1950-х годах.
Работы центра обслуживания обычно включают в себя полное обновление самолета, выполняемое один раз в семь лет, чтобы он продолжал летать еще семь лет. Повреждения, полученные бортом №1078, были настолько значительными, что его нельзя было доставить в Палмдейл, и было решено, что все работы должны быть проведены в Биле.
Таким образом, №1078 был полностью разобран, с него сняли двигатель и крылья, а также заменили различные детали и компоненты, прежде чем собрать его снова. Точная стоимость ремонта и выполненных работ по обслуживанию в настоящее время остается нераскрытой, но однозначно, что трехлетний капремонт влетел не в копеечку, а в полновесный доллар. И не один.
В конце концов, прошло чуть менее трех лет после аварии, прежде чем самолет снова был готов к полету. С 15 февраля начались серийные тесты по проверке работоспособности всех систем самолета.
Последний испытательный полет из Била был проведен на высоте более 21 000 метров, пилот был экипирован, как для боевого полета на U-2.
Майор ВВС США Брэндон, начальник 4-го отряда летных испытаний Центра управления жизненным циклом ВВС США (AFLCMC) перед пилотированием самолета 1078 на базе ВВС Бил, штат Калифорния, 29 февраля 2024 года.
Самолет №1078 вернулся в Бил 21 марта со свежим слоем классической черной краски, готовым к эксплуатации.
Майор ВВС США Эндрю, пилот 1-й разведывательной эскадрильи, приветствует подполковника Майкла, директора по операциям 410-й испытательной и оценочной эскадрильи, после полета на самолете ТУ-2 Dragon Lady 1078 из Палмдейла, штат Калифорния, на базу ВВС Бил, 21 марта 2024 года.
Для ВВС редкость TU-2S и их важность в подготовке пилотов U-2 послужили явным стимулом для восстановления №1078 до полного рабочего состояния, несмотря на сложность выполнения этого на базе в Биле и независимо от затрат. На самом деле ничто не заменит TU-2S в обучении пилотов летать на U-2. Особенно, если речь идет о посадке, а также о полетах на большой высоте.
U-2 может летать выше, чем любой другой действующий воздушно-реактивный самолет ВВС. Его проще обслуживать, чем «Черного дрозда», он имеет большую оперативную гибкость в отношении возможностей разведки, наблюдения и рекогносцировки. Он также может использоваться для других миссий, в том числе в качестве узла ретранслятора связи и шлюза данных.
Восстановление №1078 возвращает этот ценный актив обратно в 1-ю разведывательную эскадрилью, позволяя использовать целых три двухместных учебно-тренировочных самолета. Это обеспечивает лучшую доступность самолетов для новых пилотов U-2, особенно после списания TU-2S №1065 в 2023 году и трагической потери самолета №1068 в 2016 году.
И дальше начинаются вопросы. Понятно, что парк из 27 рабочих U-2S и 3 учебных TU-2S – это все еще серьезная сила, способная охватить если не весь мир, то его значительную часть своим вниманием. Однако, не стоит забывать о том, что ВВС США уже не раз пробовали расстаться с U-2 в пользу более современных самолетов и главное – стратегических БПЛА. И современное состояние разведывательных сил ВВС – это как бы не новость. Вообще согласно планам, к 2026 году с «Драконессой» в ВВС должны были покончить и проводить самолет в историю.
Но вот беда – самолет не так заменим, как хотелось бы. Казалось, что тут такого – космическая армада спутников на орбите в состоянии держать под контролем любой участок земной поверхности? Нет, увы, но не в состоянии. Спутник, конечно, отличный инструмент разведки, но он летит довольно высоко и с приличной скоростью. И держит под контролем определенную полосу пространства. Но только на время прохождения. Далее – пустота до следующего прохождения или следующего спутника.
Когда речь идет о тотальном контроле, например, в случае военного конфликта, когда необходимо постоянно фиксировать пуски ракет или беспилотников со стороны одной из сторон, то спутники явно не в состоянии «держать» 24/7 всю площадь, скажем, СВО. Значит, необходима поддержка со стороны других средств разведки.
БПЛА очень хорошо проявили себя во многих сферах, но они же показали свою уязвимость. Разведывательным БПЛА стратегического характера однозначно не хватало высоты и маневренности, чтобы уклоняться от атак истребителей. Что говорить, если причиной выхода из строя разведывательного беспилотника могла стать струя керосина из баков самолета или вихревые потоки от двигателей?
Но главное, пожалуй – высота. Тут стоит вспомнить китайский разведывательный зонд, который запросто на недосягаемой для ПВО высоте смог пролететь через все Соединенные Штаты и был сбит уже как «гол престижа», собрав и передав кучу наверняка полезной информации. Вот и пример высоты.
Так что вот она – ниша для самолета-разведчика. Вроде бы утратившего свою ценность на заре спутниковой эры, но тем не менее, все еще находящегося в строю. Самолет, способный под управлением грамотного пилота оперировать на высотах от 20 км и выше станет прекрасным подспорьем спутниковой группировке на орбите.
Видимо, именно потому, что американцам (и особенно некоторым их союзникам) вдруг срочно потребовался полный объем информации о каком-то конкретном регионе, отставка U-2 в очередной раз была отложена, а в ремонтно-восстановительные работы TU-2S вложили приличные средства что во временном, что в материальном исчислении.
Очевидно, что TU-2S в ВВС по-прежнему выполняют важную функцию разведки. В зависимости от того, удастся ли сторонникам спутников окончательно ликвидировать флот U-2, они будут выполнять эту функцию, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет. А значит, восстановление TU-2S было совершенно не напрасным делом.
Мы живем во времена, когда переосмысливаются многие концепции, и воздушный контроль и разведка в том числе. И в таком аспекте возрождение «Драконессы» для обучения новых пилотов – вполне закономерный результат
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