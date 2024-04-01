Против кого в США воскрешают ТУ-2?

«Поскольку 1078 застрял в Биле, было принято решение провести ремонт крыла и все работы PDM в Биле, а не на заводе 42»

«Небольшая команда техников Lockheed Martin и сотрудников Det 4 работала удаленно из Била, чтобы завершить восстановление PDM на 1078»

«Проверка полетов включала в себя испытание руления для оценки систем перед полетом, контрольный полет с низкой функциональностью для проведения проверок безопасности и высокофункциональный контрольный полет, доведший самолет до предела возможностей и обеспечивающий нормальную работу всех систем для проверки всех компонентов»