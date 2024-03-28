Боевой самолёт ВКС РФ упал в море рядом с Севастополем

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Боевой самолёт ВКС РФ упал в море рядом с Севастополем

Российский боевой самолет упал в Черное море в районе Севастополя, такая информация приходит с различных российских и украинских ресурсов. По предварительной информации, речь идет об истребителе. Пилот катапультировался.

Истребитель ВКС РФ упал в море, пилот катапультировался, его подобрали спасатели в 200 метрах от берега, он жив и его жизни ничего не угрожает. Падение самолета подтверждает и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, сообщивший в своем ТГ-канале, что никаких последствий от падения самолета нет. Предварительно, речь идет об истребителе Су-35С.



В море упал военный самолет. Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает

- написал губернатор.

Причина падения не называться, этим будет заниматься Минобороны, но пока предполагается, что это могла быть техническая неисправность, а также "дружеский огонь", этого никто не отменял. За вторую версию грудью стоят различные украинские паблики, они вообще других не рассматривают. Тем более, что на распространяемых в Сети кадрах видно, что падающий самолет горит. Военное ведомство пока никак не комментирует падение самолета.

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    44 комментария
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    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +12
      Сегодня, 18:53
      Многовато дружеского огня за последнее время. Система свой чужой не работает?
      1. Комментарий был удален.
      2. Олеся Леся Ранг пользователя
        Олеся Леся
        +13
        Сегодня, 18:57
        ПВО в этот момент у нас не работало. Что-то другое случилось, может неисправность. Пилот скажет. )) Слава богу что жив!
        1. Ilya-spb Ранг пользователя
          Ilya-spb
          +3
          Сегодня, 19:22
          Самое главное - жизнь человека!

          А огонь...Может, двигатель загорелся? Бывает же такое.
          1. Sofievka Ранг пользователя
            Sofievka
            -6
            Сегодня, 19:38
            У него два двигателя, смотря на видео- всё таки внешнее повреждение, очень жаль и лётчика и самолёт.в мирное время- главное, чтобы лётчик был жив, в военное- главное самолёт
            1. YanniKounnar Ранг пользователя
              YanniKounnar
              0
              Сегодня, 20:20
              Je pense que même en temps de guerre le pilote est plus important, car il est plus rapide de construire un avion que de former un bon pilote.
              Sans même prendre en compte la...vie.Qui n'a pas de prix.
        2. JD1979 Ранг пользователя
          JD1979
          +1
          Сегодня, 19:29
          Возможно влупили дальнобойкой из С-400. На падение от неисправности не очень то похоже. Пламя слишком интенсивное, нехарактероное для обычного пожара двигателя и вырывается не только из двигателя, но и из края крыла. Плюс если это было бы обычное возгорание сработала бы система пожаротушения и остановлена подача топлива. А тут... либо что-то на пилоне рвануло, либо прилетело.
          1. 75Сергей Ранг пользователя
            75Сергей
            +2
            Сегодня, 20:00
            Это уже не первый случай, когда наши самолеты и вертолеты падают неизвестно от какого воздействия, А-50 из той же серии, думаю у ххлов что-то есть, что они не светят.
        3. klev72 Ранг пользователя
          klev72
          0
          Сегодня, 20:03
          В телеге это подтверждают. Неисправность. Лётчик был на связи и увёл самолёт от построек пока мог управлять . Жив, ПВО не при чём.
      3. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        -2
        Сегодня, 18:59
        Главное пилот живой !!! Военные действия идут и такое вполне возможно ..Разберутся !
        Наши ВКС отлично работают и опыта набираются рискуют много хулиганье ..
      4. Pete Mitchell Ранг пользователя
        Pete Mitchell
        +1
        Сегодня, 19:23
        Цитата: ИванИванов
        Система свой чужой…
        … для ПВО/ЗРК это закон Мерфи - валим всех, на земле пересчитаем.
        Почему так- вопрос к улице Знаменской
        1. Комментарий был удален.
        2. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          0
          Сегодня, 20:04
          [quote]Почему так- вопрос к улице Знаменской[/quote]
          Улица Знаменка.

          Привет hi
      5. Аркадий007 Ранг пользователя
        Аркадий007
        +3
        Сегодня, 19:29
        Система может и работает только связь ПВО с ВВС похоже не постоянная.
    2. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +9
      Сегодня, 18:53
      Жаль.... Что то он как то подозрительно сильно горит.... И падает плоским штопором....

      Но главное пилот жив и спасен. Это хорошо.
      1. Макsim
        Макsim
        -6
        Сегодня, 19:06
        помпаж двигателя, попадание птицы в двигатель
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 19:09
          всё это возможно, но.... горит он сильно.
          Когда птичек ловят в двигатель вроде такой пожар невозможен....

          может утечка топлива возникла или что-то в этом роде....
          1. Макsim
            Макsim
            +1
            Сегодня, 20:12
            если лопатки разрушились то так гореть и будет
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +4
      Сегодня, 18:54
      С одного ракурса похож на Су27, но главное что пилот жив и надеюсь,не получил никаких повреждений или травм!
      1. spirit Ранг пользователя
        spirit
        +3
        Сегодня, 18:57
        Су27
        Это он и есть,и вроде его рыбаки подняли и затем только спасателям передали
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          0
          Сегодня, 19:01
          Су27 вроде не самой первой свежести по ресурсу. Нет? Тогда вполне вероятна неисправность и пожар например того же двигателя.
        2. kapitan92 Ранг пользователя
          kapitan92
          +2
          Сегодня, 19:47
          В "телеге" пишут СУ35. И сбит своими. Летчик катапультировался. Дождемся "внятного" ответа генерала Конашенкова и МО. Если это так,, то Шойгу пора чабрец собирать.
          1. Макsim
            Макsim
            0
            Сегодня, 20:13
            был бы инверсионный след он долго в небе от зенитной ракеты
      2. бегущий человек Ранг пользователя
        бегущий человек
        +1
        Сегодня, 20:03
        Цитата: Бережливый
        С одного ракурса похож на Су27, но главное что пилот жив и надеюсь,не получил никаких повреждений или травм!

        Су-27 и Су-35 издалека выглядят одинаково.
    4. ZVOнарь Ранг пользователя
      ZVOнарь
      +1
      Сегодня, 18:55
      Слава Богу, пилот жив.
      Остальное - туман войны
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        -1
        Сегодня, 19:00
        Цитата: ZVOнарь
        Слава Богу, пилот жив.
        Остальное - туман войны

        Хорошо написали ..! Разберутся в причинах и сделают выводы
    5. Медведев_Дмитрий
      Медведев_Дмитрий
      -7
      Сегодня, 18:59
      Какой такой "дружеский" ? Другим не даем летать и своим не дадим... Хотя там в (Севастополе) сирены выли, ракетная атака наверное.
      1. Rakovor Ранг пользователя
        Rakovor
        +2
        Сегодня, 19:49
        Не было у нас сегодня тревоги, не надо трындеть.
    6. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      0
      Сегодня, 19:01
      А почему люди говорят они, Су 35 одноместный. Возможно это су30
    7. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -10
      Сегодня, 19:02
      Подозрительно много вони лже-недо-запада с Рипперами, Хавками, Посейдонами, может галко гадящая постоянно БПЛА микроскопический подбросила,?
      Сбивать к ед й фене после всех актов, терактов, как врагов всего мира, всего человеческого,
      за военные преступления и преступления против человечности для ООН достаточно одного из 4-х таковых нарушений в праве РФ на самооборону!
      Здоровья нашим асам!
      Победа будет за нами!
    8. BAI Ранг пользователя
      BAI
      -3
      Сегодня, 19:03
      , а также "дружеский огонь", этого никто не отменял.

      Он и есть. Раз никто не наказан за прошлое, значит выводы не сделаны, так и будет продолжаться
    9. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      -3
      Сегодня, 19:23
      Очень похоже, что у ххлов есть что-то, что ои используют редко, что бы не спалиться, но метко.
    10. ГолыйМужик Ранг пользователя
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 19:26
      Оно конечно неприятно, но не катострофично. Таких самолетов у нас много, а пилот и вовсе жив - совсем хорошо.
      Но конечно нужно разобраться в причинах.
    11. Сергей3 Ранг пользователя
      Сергей3
      0
      Сегодня, 19:28
      Вот видео ближе, но с матовым покрытием:)
      https://t.me/groupzarya/49923
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 19:38
        Да, в ТГ ВО есть видео гораздо ближе снятое. Там хорошо видно - падает в перевернутом положении и весь низ в районе двигателей и одна плоскость горят очень сильно. После столкновения с водой - небольшой взрыв.
        1. Сергей3 Ранг пользователя
          Сергей3
          -5
          Сегодня, 19:40
          Что то я не верю в техническую неисправность, чем то дальнобойным сбили. Если они наши кинжалы наловчились сбивать, что тут о самолёте говорить...
        2. Сергей3 Ранг пользователя
          Сергей3
          -2
          Сегодня, 19:40
          Что то я не верю в техническую неисправность, чем то дальнобойным сбили. Если они наши кинжалы наловчились сбивать, что тут о самолёте говорить...
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 19:42
            Не могут какелы сбивать наши Кинжалы. Треплют они просто языком об этом и демонстрирует непонятно что утверждая что это обломки Кинжала.
            Нечем какелам сбивать их.
            1. Сергей3 Ранг пользователя
              Сергей3
              -3
              Сегодня, 19:45
              К сожалению, похоже могут, у кинжала есть слабое место, когда он притормаживает что бы курс на пикирование сменить, в этот момент у него скорость в 2 раза падает, об этом ещё 2 года назад евреи говорили, что тогда его сбить можно.
    12. km-21 Ранг пользователя
      km-21
      +1
      Сегодня, 19:41
      Двойной облом.
      Потеря самолета дорого обходится казне.
      Но еще противней праздник по ту сторону мушки.
    13. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      +3
      Сегодня, 19:45
      Цитата: 75Сергей
      Очень похоже, что у ххлов есть что-то, что ои используют редко, что бы не спалиться, но метко.

      Шойгу наверное.
    14. Владимирский Ранг пользователя
      Владимирский
      0
      Сегодня, 19:57
      Причина падения та же что и у Ил-76 под Иваново. Словил стрелу. ПЕЧАЛЬНО.
      1. ВадимЖивов Ранг пользователя
        ВадимЖивов
        0
        Сегодня, 20:35
        Доказательства пожалуйста если Вас незатруднит.
    15. бегущий человек Ранг пользователя
      бегущий человек
      0
      Сегодня, 19:59
      Возможно что страны НАТО приспособили ракету воздух-воздух AIM-120D к какому-то маленькому беспилотнику и пускают её по наведению от их самолёта ДРЛО. Технически это возможно. А может и вовсе их пускают F-35A с малых высот со стороны заклятого "друга и партнёра" Турции.
      1. Тополь Ранг пользователя
        Тополь
        0
        Сегодня, 20:24
        их пускают F-35A с малых высот со стороны заклятого "друга и партнёра" Турции.
        Это маловероятно. Амеры прекрасно понимают, что в таком случае все их прекрасные дорогие БПЛА-разведчики с этого момента будут сбиваться без всякого предупреждения.
    16. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 20:06
      Автор, может все-таки "дружественный огонь"?

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