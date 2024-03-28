Боевой самолёт ВКС РФ упал в море рядом с Севастополем

В море упал военный самолет. Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает

Российский боевой самолет упал в Черное море в районе Севастополя, такая информация приходит с различных российских и украинских ресурсов. По предварительной информации, речь идет об истребителе. Пилот катапультировался.Истребитель ВКС РФ упал в море, пилот катапультировался, его подобрали спасатели в 200 метрах от берега, он жив и его жизни ничего не угрожает. Падение самолета подтверждает и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, сообщивший в своем ТГ-канале, что никаких последствий от падения самолета нет. Предварительно, речь идет об истребителе Су-35С.- написал губернатор.Причина падения не называться, этим будет заниматься Минобороны, но пока предполагается, что это могла быть техническая неисправность, а также "дружеский огонь", этого никто не отменял. За вторую версию грудью стоят различные украинские паблики, они вообще других не рассматривают. Тем более, что на распространяемых в Сети кадрах видно, что падающий самолет горит. Военное ведомство пока никак не комментирует падение самолета.