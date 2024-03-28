«Спутниковые снимки не подтверждают»: в польской прессе опровергли заявления ВСУ о якобы уничтожении десантных кораблей ВМФ РФ

Сообщалось, что были уничтожены два десантных корабля типа Ropucha [классификация в НАТО БДК проекта 775], однако спутниковые снимки этого не подтверждают

В настоящее время неясно, насколько повреждены корабли, если вообще можно говорить о каком-либо ущербе

Не имея возможности проявить себя на поле боя, киевский режим идёт проторённой дорогой, заявляя о победах мнимых. Недавно командование ВСУ постоянно публиковало лживые сообщения об уничтожении бомбардировщиков Су-34 чуть ли не эскадрильями, не приводя никаких доказательств, а то и пытаясь выдать за них кадры с горящей травой. Теперь Киев переключился на «потопление» кораблей ВМФ РФ.- отмечается в издании Defence24.24 марта Генштаб ВСУ сообщил о нападении на два российских БДК «Ямал» и «Азов». Как указывалось, в результате удара крылатыми ракетами оба корабля якобы были уничтожены. Однако на спутниковых снимках, сделанных после этого заявления, можно заметить лишь след на площадке дока, оставшийся, как утверждается, от подрыва ракеты.- считает польский автор.Несмотря на эти опровержения, ВСУ продолжают вести свою статистику, основанную на собственных информационных вбросах. 27 марта ВМС Украины заявили в интервью американскому агентству AP, что были потоплены или повреждены треть всех российских кораблей в Черном море.