«Спутниковые снимки не подтверждают»: в польской прессе опровергли заявления ВСУ о якобы уничтожении десантных кораблей ВМФ РФ

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«Спутниковые снимки не подтверждают»: в польской прессе опровергли заявления ВСУ о якобы уничтожении десантных кораблей ВМФ РФ

Не имея возможности проявить себя на поле боя, киевский режим идёт проторённой дорогой, заявляя о победах мнимых. Недавно командование ВСУ постоянно публиковало лживые сообщения об уничтожении бомбардировщиков Су-34 чуть ли не эскадрильями, не приводя никаких доказательств, а то и пытаясь выдать за них кадры с горящей травой. Теперь Киев переключился на «потопление» кораблей ВМФ РФ.

Сообщалось, что были уничтожены два десантных корабля типа Ropucha [классификация в НАТО БДК проекта 775], однако спутниковые снимки этого не подтверждают

- отмечается в издании Defence24.



24 марта Генштаб ВСУ сообщил о нападении на два российских БДК «Ямал» и «Азов». Как указывалось, в результате удара крылатыми ракетами оба корабля якобы были уничтожены. Однако на спутниковых снимках, сделанных после этого заявления, можно заметить лишь след на площадке дока, оставшийся, как утверждается, от подрыва ракеты.



В настоящее время неясно, насколько повреждены корабли, если вообще можно говорить о каком-либо ущербе

- считает польский автор.

Несмотря на эти опровержения, ВСУ продолжают вести свою статистику, основанную на собственных информационных вбросах. 27 марта ВМС Украины заявили в интервью американскому агентству AP, что были потоплены или повреждены треть всех российских кораблей в Черном море.
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    9 комментариев
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    1. Олеся Леся Ранг пользователя
      Олеся Леся
      +5
      Сегодня, 20:09
      На Севастопольских пабликах были сразу новости что стёкла повыбивало у кораблей и на палубе взрывной волной только мусор разбросало. А корабли и корпус всё цело.
      1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        +2
        Сегодня, 20:13
        Цитата: Олеся Леся
        На Севастопольских пабликах были сразу новости что стёкла повыбивало у кораблей и на палубе взрывной волной только мусор разбросало. А корабли и корпус всё цело.

        На некоторых бдк вроде есть бронеставни для защиты остекления.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +4
      Сегодня, 20:10
      Хлестаков нервно курит в сторонке.
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        +3
        Сегодня, 20:27
        Цитата: Егоза
        Хлестаков нервно курит в сторонке.

        Болтать будут много сейчас ,даже если и повредили ...Работаем дальше Елена !
        Цель России не изменна ,уничтожить укронацистов и очистить территорию
    3. Fachmann Ранг пользователя
      Fachmann
      +4
      Сегодня, 20:11
      Польский автор уже внесён в "Миротворец"?
    4. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +4
      Сегодня, 20:17
      Укроп конечно болтун, но радостного тут мало. Две ракеты-то наше ПВО пропустило. Свезло что промазали по кораблям.
    5. Ярослав-45
      Ярослав-45
      -9
      Сегодня, 20:20
      Другие спутниковые снимки подтверждают, что половина ЧФ затонула, кому верить
    6. Андрей А Ранг пользователя
      Андрей А
      0
      Сегодня, 20:33
      Ну, вот все и выяснилось. А сколько было болтовни и истерики.
    7. Ив762 Ранг пользователя
      Ив762
      -1
      Сегодня, 20:33
      what А к виртуальным победам относятся заявления, что "всё посбивали", или это "отдельный жанр"~?~

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