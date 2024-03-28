Следственный комитет: Получены доказательства связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами

27
Следственный комитет: Получены доказательства связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) получил неопровержимые доказательства существования прямой связи террористов, совершивших атаку на подмосковный "Крокус Сити Холл", с украинскими националистами.

В сообщении СК утверждается, что, согласно первоначальным результатам ведущихся следственных действий полностью подтверждается спланированный характер действий атаковавших подмосковный ТРЦ террористов, а также тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны непосредственных организаторов этого преступления.



В результате проведенной с задержанными террористами работы, в частности исследования изъятых у них технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях, получены доказательства их связи с украинскими националистами.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что, по имеющейся в распоряжении ведомства информации, киевский режим имеет прямое отношение к организации радикальными исламистами теракта в "Крокусе". Кроме того, подготовка нападения осуществлялась во взаимодействии с западными спецслужбами.

В российских спецслужбах предполагают, что за организацией и планированием теракта стоят США, Великобритания и Украина. При этом глава ведомства подчеркнул, что ФСБ располагает неопровержимыми фактами, в настоящее время имеющаяся информация имеет общий характер, однако по ней уже существуют определенные наработки.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    27 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -3
      Сегодня, 19:13
      Мы это не знали ещё в 1654 году, отвечая на письмо запорожских казаков,
      светлейший царь Алексей Михайлович принял судьбоносное решение,
      впоследствии обернувшееся предательствами Мазепы и прочих Гетьманов,
      фрегаты с именами строя тся в Стамбуле!
      Бог и Аллах простит эту историческую ошибку, Гитлеры приходят и уходят, а народы остаются!
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        -1
        Сегодня, 19:30
        В российских спецслужбах предполагают, что за организацией и планированием теракта стоят США, Великобритания и Украина.

        И не нужно боятся громко об этом заявлять !!!! А то Россия вечно ,только озабоченность заявляла ..Цель этого терракта понятна сразу стала ,это разжигание межнационального конфликта ..Да проблемы с мигрантами есть ,но в этом вопросе нужно быть очень осторожным Их много и впервую очередь зачищать нужно именно наши структуры ,которые,визы ,разрешения и гражданство выдают за взятки ..Вот эти главная опасность государства и с ними нужно впервую очередь жестко поработать ..Ну и пораллельно все остальное
        Слава Богу пока никаких погромов и т.д.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -3
        Сегодня, 19:38
        В российских спецслужбах предполагают, что за организацией и планированием теракта стоят США, Великобритания и Украина.

        Кто бы сомневался, что эти братья по разуму вместе над эти терактом трудились... Два хозяина и холоп... Вспомнилось почему-то бессмертное Салтыковское " Как один мужик двух генералов прокормил"... Но Окраина уже не мужик, она страна - террорист, которую два хозяина упорно прикрывают, сваливая всё на ИГИЛ... Ну а если они все действуют сообща, то это уже преступное сообщество, а если проще, банда использующая терроризм как оружие войны...Но бумеранг всегда вернётся... am
    2. _просто Ранг пользователя
      _просто
      -1
      Сегодня, 19:16
      Ну, это было вполне очевидно... У западных зацев есть отмазка на этот случай, мол, Кремль всё сфабриковал, чтобы обвинить украинский режим для дальнейшей эскалации. Ну, как дети, ей богу. Они ещё оплошали с фальстартом.
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +6
      Сегодня, 19:19
      Хорошо,а ответ с нашей стороны каким будет?ГУРовцев начнём массово отстреливать?Нанесем серию ракетно-бомбовых ударов по руководству ук-роины?Только не смешите страну жалобами в оон!!!
      1. Кузнец 55 Ранг пользователя
        Кузнец 55
        0
        Сегодня, 19:24
        Надо эти доказательства предоставить всем международным организациям . Пусть посмотрит общественность как некоторые государства поддерживают террористический режим в Киеве . Хотя не думаю что это поможет , будут отнекиваться . Мол русские подделали доказательства .
        1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
          БЭТ-МЕНТ
          +4
          Сегодня, 19:28
          Да плевать на международное сообщество, плевать на них мнение. Нужно просто уничтожить всех кто стоял за этим злодеянием! Тупо всех убить и все.
        2. karabas-barabas Ранг пользователя
          karabas-barabas
          0
          Сегодня, 20:17
          Цитата: Кузнец 55
          Надо эти доказательства предоставить всем международным организациям . Пусть посмотрит общественность

          А россиянам ничего не надо доказывать? Или раз так в СК сказали, значит так и есть? После такого громкого заявления, если действительно есть факты которые СК может предоставить, собирают большую прессконференцию, приглашают туда всех возможных журналистов и дипломатов и собственно делают презентацию фактов и высказываются претензии тем страна, или правительствам, которые по мнению СК готовили и финансировали теракт и требуют ответов на ряд вопросов. Ведь если всё так как СК говорит и факты железные, то это сильно испортит отношение Украины с западом и гарантированно приведёт к заморозке войны.
          1. Кузнец 55 Ранг пользователя
            Кузнец 55
            +1
            Сегодня, 20:18
            А я о чем ? Надо стучать во все двери если есть железные доказательства .
            1. karabas-barabas Ранг пользователя
              karabas-barabas
              0
              Сегодня, 20:20
              Цитата: Кузнец 55
              Надо стучать во все двери если есть железные доказательства .

              Вот именно, лайк Вам.
          2. Bogalex Ранг пользователя
            Bogalex
            0
            Сегодня, 20:34
            Браво! Аплодирую стоя! good
      2. ANB Ранг пользователя
        ANB
        +9
        Сегодня, 19:30
        . ответ с нашей стороны каким будет

        Шаг 1 уже сделан. Практически все уважаемые страны признали, что в Крокусе был акт терроризма и осудили его.
        Теперь шаг 2 - Украина террористическая организация.
        Шаг 3 - все, кто поддерживает Украину - поддерживает террористов. А это в мире токсично. Хоть и будут все вопеть, что доказательств нет, но вцепится оппозиция. Будут проблемы с проталкиванием выделения денег.
        Шаг 4 - с террористическими организациями можно делать что угодно без одобрения СБ ООН. Но тут сначала надо приготовить, чем делать.
        1. karabas-barabas Ранг пользователя
          karabas-barabas
          0
          Сегодня, 20:19
          Цитата: ANB
          Хоть и будут все вопеть, что доказательств нет

          Все эти шаги не имеют смысла без доказательств.
      3. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        -3
        Сегодня, 19:52
        Цитата: Бережливый
        Хорошо,а ответ с нашей стороны каким будет?ГУРовцев начнём массово отстреливать?Нанесем серию ракетно-бомбовых ударов по руководству ук-роины?Только не смешите страну жалобами в оон!!!

        Будет Бережливый все будет !!!! И самое главное ,что украины уже точно не будет ..Тут уже вопрос решенный уверен в этом
    4. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +4
      Сегодня, 19:26
      Никто не думал что террористы живыми останутся! Следу поэтому особо не заметили. Нам как гражданам важно знать, что правительство РФ собирается теперь делать, связи с этим, какие конкретно меры будут приняты. Погибло много людей и мы вправе спросить, как будем отвечать.
    5. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      +4
      Сегодня, 19:30
      заигрывание с исламистами плохо кончится. это проявление слабости на которую у них реакция только одна - вынуть кинжал и добить врага.
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 20:36
        Вам не достаточно того, что сказал президент, что это не исламисты, а Запад с Украиной замешаны.
    6. Самый вежливый Ранг пользователя
      Самый вежливый
      +2
      Сегодня, 19:36
      Путин : «Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Но видим также, что США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в московском теракте якобы нет. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние....»

      Странно было бы , что после слов Президента Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) и ФСБ не получили бы неопровержимые доказательства ...но как то сомнения гложут в их оперативности. Хотя при интенсивном допросе любой расколетя до з..ы и подпишет всё что угодно.
      Пока же и со стороны СК РФ и со стороны ФСБ одно только бла-бла-бла.
      Если нечего сказать КОНКРЕТНО и с фактами на руках то лучше им молчать , работать надо лучше!
      1. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        +4
        Сегодня, 19:42
        Кстати, да! Неужто в крокусе ещё и видеокамеры были отключены?
      2. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 19:56
        Самый вежливый
        Сегодня, 19:36
        Путин : «Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Но видим также, что США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в московском теракте якобы нет. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние....»

        Странно было бы , что после слов Президента Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) и ФСБ не получили бы неопровержимые доказательства ...но как то сомнения гложут в их оперативности. Хотя при интенсивном допросе любой расколетя до з..ы и подпишет всё что угодно.
        Пока же и со стороны СК РФ и со стороны ФСБ одно только бла-бла-бла.
        Если нечего сказать КОНКРЕТНО и с фактами на руках то лучше им молчать , работать надо лучше!
        А что ,лично, Вы могли бы предложить в виде наказания при 10000001% получении пруфов на участие саксо-наглии, Фашинг-тона и прочих сателлитов, включая вна 404?
        Не забывая, что за Вами Россия,Москва и Арбат и миллионы соотечественников, не горящих расстаться с жизнью по Вашему личному решению, элитка, олигархи, каждый день напоминающие, что они тоже хозяева жизни в стране РФ, без бабла которых России капут,
        тому как кредиты никто не выдаст, даже дядюшка Си прежде думает о своём народе и будущем своих, а не близких союзников, партнёров, соседей?
        При таком раскладе Ваше скоропалительное решение одним ударом разделаться со всеми
        врагами приведёт только к уничтожению цивилизации!
        Я за неизбежное наказание саксо-наглов и матрасников, но нокаутирующее и без негативных последствий для нашего народа, в этом и заключается ценность любого лидера, способного
        вести свой народ к цели, по пути нанося врагам обезоруживающие удары!
    7. уже москвич Ранг пользователя
      уже москвич
      -1
      Сегодня, 19:46
      хотелось бы знать кто минусует . Ну или хотя бы флаги . Утомили эти неверифицированные инкогниты .
    8. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      +2
      Сегодня, 19:49
      С такой политикой они приведут страну к масштабной исламизации и массовым конфликтам. Видимо в силу возраста они этого уже не боятся а их дети и внуки сбегут в европу и сша если там к тому времени не начнётся тоже самое.
      1. YanniKounnar Ранг пользователя
        YanniKounnar
        0
        Сегодня, 20:14
        Fuir en Europe !?
        Mais en Europe la situation est bien pire depuis longtemps ...
      2. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 20:33
        Вас нисколько не смущает "повальное" возвращение к православной вере?
        Или к иудейской вере? Или только в исламе видите причину всех проблем?
        Не черезчур ли большая индульгенция у религиозных конфессий?
        Может государство само немного виновато, что "пошло на поводу" у них?
    9. Skif3216 Ранг пользователя
      Skif3216
      +5
      Сегодня, 19:52
      Ну если второе ухо отрезать или телефон опять подключить то выяснится что их лично Байден инструктировал.
      1. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        0
        Сегодня, 20:19
        Цитата: Skif3216
        выяснится что их лично Байден инструктировал.

        Судя по их полной неадекватности, то не исключено.
    10. alystan Ранг пользователя
      alystan
      -1
      Сегодня, 20:23
      С исполнителями ясно. С "сообщниками" тоже разобрались, которых за продажу автомобиля и сдачу жилья уже определили под арест. Для дальнейшего разбирательства.

      А почему владельцы этого развлекательного заведения - с неработающей противопожарной системой, с закрытыми на замки аварийными выходами до сих пор на свободе, не допрошены и даже не опрошены? Владельцев той же "Дикой вишни" ведь, хоть и не сразу задержали, и они даже получили срок. Не потому ли, что министр МЧС лично доложил президенту страны, обманув его, что там все сработало штатно? Нет ли здесь никакой связи между ними - хозияном и министром-покрывателем? Может и здесь удалось бы найти связь с Западом?

      Что вызывает оторопь, дети-работники центра выводили людей оттуда, оставались у людей в беспомощном состоянии до прибытия врачей, а взрослый персонал просто драпанул с места происшествия. В точности как в "Дикой вишне".

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»