Следственный комитет: Получены доказательства связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами
Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) получил неопровержимые доказательства существования прямой связи террористов, совершивших атаку на подмосковный "Крокус Сити Холл", с украинскими националистами.
В сообщении СК утверждается, что, согласно первоначальным результатам ведущихся следственных действий полностью подтверждается спланированный характер действий атаковавших подмосковный ТРЦ террористов, а также тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны непосредственных организаторов этого преступления.
В результате проведенной с задержанными террористами работы, в частности исследования изъятых у них технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях, получены доказательства их связи с украинскими националистами.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что, по имеющейся в распоряжении ведомства информации, киевский режим имеет прямое отношение к организации радикальными исламистами теракта в "Крокусе". Кроме того, подготовка нападения осуществлялась во взаимодействии с западными спецслужбами.
В российских спецслужбах предполагают, что за организацией и планированием теракта стоят США, Великобритания и Украина. При этом глава ведомства подчеркнул, что ФСБ располагает неопровержимыми фактами, в настоящее время имеющаяся информация имеет общий характер, однако по ней уже существуют определенные наработки.
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