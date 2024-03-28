Разработанный специально для уничтожения живой силы ударный дрон «Черника-1» продолжает поступать в зону СВО
9
Фото иллюстрационное
Разработанный специально для поражения живой силы противника ударный беспилотник "Черника-1" продолжает поступать в зону спецоперации. С 2022 года военные получили более 7 тысяч таких дронов. Об этом сообщает компания-разработчик БПЛА.
Ударный беспилотник "Черника-1" предназначен для поражения живой силы противника с воздуха с помощью специального заряда с разрывными элементами. Боевая часть дрона весит всего 0,7 кг, но этого вполне хватает для накрытия группы военнослужащих украинской армии, либо небольшого автомобиля. Он разрывается рядом с противником и накрывает все в радиусе 20 метров.
Запуск беспилотника производится с руки или с катапульты. Кроме того, у данного дрона несколько режимов подрыва снаряда: при столкновении с противником либо землей, отложенная и удаленная. Активация заряда происходит только после взлета дрона. Отложенная детонация применяется для уничтожения живой силы противника. Беспилотник специально программируют так, чтобы заряд сработал через определенное время.
(...) Боец проивника по неопытности может забрать его с собой и унести в блиндаж, и там уже происходит подрыв снаряда
Беспилотник может поражать цели на дальности до 80 км. Это максимальное расстояние, которое он может пролететь в один конец. Высота полета - 1500 метров, скорость - до 75 км/час. Дрон сделан по схеме "летающее крыло".
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация