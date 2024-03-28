Разработанный специально для уничтожения живой силы ударный дрон «Черника-1» продолжает поступать в зону СВО

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Разработанный специально для уничтожения живой силы ударный дрон «Черника-1» продолжает поступать в зону СВО

Фото иллюстрационное


Разработанный специально для поражения живой силы противника ударный беспилотник "Черника-1" продолжает поступать в зону спецоперации. С 2022 года военные получили более 7 тысяч таких дронов. Об этом сообщает компания-разработчик БПЛА.



Ударный беспилотник "Черника-1" предназначен для поражения живой силы противника с воздуха с помощью специального заряда с разрывными элементами. Боевая часть дрона весит всего 0,7 кг, но этого вполне хватает для накрытия группы военнослужащих украинской армии, либо небольшого автомобиля. Он разрывается рядом с противником и накрывает все в радиусе 20 метров.

Запуск беспилотника производится с руки или с катапульты. Кроме того, у данного дрона несколько режимов подрыва снаряда: при столкновении с противником либо землей, отложенная и удаленная. Активация заряда происходит только после взлета дрона. Отложенная детонация применяется для уничтожения живой силы противника. Беспилотник специально программируют так, чтобы заряд сработал через определенное время.

(...) Боец проивника по неопытности может забрать его с собой и унести в блиндаж, и там уже происходит подрыв снаряда

- приводит ТАСС слова представителя компании.

Беспилотник может поражать цели на дальности до 80 км. Это максимальное расстояние, которое он может пролететь в один конец. Высота полета - 1500 метров, скорость - до 75 км/час. Дрон сделан по схеме "летающее крыло".
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    9 комментариев
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    1. Аркадий007 Ранг пользователя
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 19:35
      Не понимаю как боевой частью в 0.7 кг покрыть площадь радиусом 20 м.
      1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        +2
        Сегодня, 19:39
        Цитата: Аркадий007
        Не понимаю как боевой частью в 0.7 кг покрыть площадь радиусом 20 м.

        Если там граната Ф-1, приблизительно такой и будет зона поражения.
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          0
          Сегодня, 20:21
          Самодельные квадракоптеры, несущие сбрасываемые гранаты, как-то такие-же ТТХ имеют.
          Только они многоразовые. Да и гранат больше одной нести могут.
          1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
            Лт. запаса ВВС
            +1
            Сегодня, 20:23
            Цитата: Shurik70
            Самодельные квадракоптеры, несущие сбрасываемые гранаты, как-то такие-же ТТХ имеют.
            Только они многоразовые.

            Дальность у самолётного беспилотника больше чем у квадрокоптера и скорость наверное тоже.
            1. Shurik70 Ранг пользователя
              Shurik70
              0
              Сегодня, 20:31
              Цитата: Лт. запаса ВВС
              Дальность у самолётного беспилотника больше чем у квадрокоптера и скорость наверное тоже.

              У всех есть свои плюсы.
              Квадракоптер можно посадить недалеко от предполагаемого места удара и несколько часов ожидать цель. Ещё квадрокоптер гораздо точнее, может зависать на одном месте.
              Думается, если спросить бойца в окопе - что ему дать, пару одноразовых с дальностью 80 км, или пару многоразовых с дальностью 10 км, ответ будет однозначным. А по стоимости примерно равны.
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 19:45
      С 2022 года военные получили более 7 тысяч таких дронов. Об этом сообщает компания-разработчик БПЛА.

      Маловато будет request
    3. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      0
      Сегодня, 19:48
      Боевая часть дрона весит всего 0,7 кг, но этого вполне хватает для накрытия группы военнослужащих украинской армии, либо небольшого автомобиля.

      То есть в Парагвае можно не боятся? Да и остальным можно собираться группами..
    4. Слон Ранг пользователя
      Слон
      +2
      Сегодня, 20:03
      А я решил что наконец-то додумались сделалать подрыв в метре над землей, аналогично как у древней 57 мм зенитки, чтоб накрывало большую площадь
    5. wlkw Ранг пользователя
      wlkw
      0
      Сегодня, 20:41
      Похоже, что это какая-то узкоспециализированная штука. Из видимых плюсов - только дальность полета (сразу вопрос, как осуществляется управление/наведение). Скорее всего, просто в условиях тотального дефицита дронов в начале СВО, годилось все, что могло летать и взрываться.
      Выпушено 7 т.шт., по мне так не много. мелкосерийное производство, которое не делает погоды.

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