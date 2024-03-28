Посольство Казахстана на Украине обратилось с призывом к согражданам «рассмотреть возможность» покинуть Харьковскую и Одесскую области

В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуации с безопасностью (в этих областях).

Посольство Республики Казахстан на Украине опубликовало обращение к гражданам своей страны в связи с ситуацией на Украине. Дипломаты призывают граждан Казахстана «рассмотреть возможность» покинуть Харьковскую и Одесскую области. При этом приводится следующая аргументация:Обращение опубликовано на трёх языках: казахском, украинском и русском.Также в опубликованном на официальном Телеграм-канале дипломатического ведомства тексте говорится о том, как казахстанцы могут попасть с территории Украины в РК. В частности, предлагается использовать наземными маршрутами до Молдавии или Польши, откуда – авиарейсом в Казахстан. При этом напоминается, что для выезда с территории Украины в Польшу гражданам РК потребуется шенгенская виза.Напомним, что в связи с обстрелами ВСУ Белгорода и Белгородской области российские войска наносят мощные ответные удары по объектам войск киевского режима в приграничных районах Сумской и Харьковской области. Под ударами таких пункты дислокации личного состава ВСУ, ГУР, СБУ, нацгвардии в Харькове и окрестностях.При этом всё больше западных источников утверждают, что Россия «готовит масштабное наступление на Харьков». В то же время киевские чиновники заявляют, что «на окружение Харькова у российской армии не хватит ни сил, ни средств».