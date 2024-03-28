«Машина сравнима с BMW, не то что древняя «Волга»: Германия поставит ВСУ новую партию БМП Marder 1A3

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«Машина сравнима с BMW, не то что древняя «Волга»: Германия поставит ВСУ новую партию БМП Marder 1A3

28 марта Минобороны Германии объявило об обновленном пакете военной помощи, включающем поставку новой партии БМП Marder 1A3 украинской армии.

В нее войдут 20 единиц техники данного типа. Таким образом, общее количество переданных ВСУ немецкой стороной Marder 1A3 будет доведено до 50 машин. Их поставки продолжаются, несмотря на потери. Так, на днях одна из БМП была захвачена российскими бойцами и вывезена в тыл, пополнив большую коллекцию трофейной западной техники.



Как отмечается в издании Army Recognition, статистика с поля боя указывает на то, что минимум 11 единиц Marder 1A3 были брошены, уничтожены либо повреждены российскими войсками.

Указывается, что украинские военнослужащие оставили положительные отзывы о немецких БМП, сравнивая их со своей предыдущей техникой. На обучении в Германии один из солдат ВСУ приравнял Marder к BMW, противопоставив ее российской [советской] бронетехнике, которую он назвал «древней Волгой». Видимо, солдат в действительности понятия не имеет о «Волге», её характеристиках и возможностях.

Усиленная броневая защита Marder 1A3 рассматривается как значительное преимущество, обеспечивающее лучшую живучесть против противотанкового оружия и других угроз по сравнению с БМП-1/2, известных своей относительно тонкой броней.

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    24 комментария
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    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 21:13
      Фрицы ни как не уймутся со своей помощью укрорейху. am
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        -1
        Сегодня, 21:21
        Цитата: Лешак
        Фрицы ни как не уймутся со своей помощью укрорейху. 28 марта Минобороны Германии объявило об обновленном пакете военной помощи,

        Ну что тут сказать еще, внучек Шольц (офицера СС) Мстит России и не скрывает этого ..
        Понимает ,что русских не сломить ,но крови хочет как можно больше ..Эх фрицы !
        1. Владимир80 Ранг пользователя
          Владимир80
          +2
          Сегодня, 21:32
          Понимает ,что русских не сломить ,но крови хочет как можно больше ..Эх фрицы !

          Скорее шольц понимает что ему ничего за эти поставки не будет, а заработать экономика неметчины может неплохо на убийстве русских...
      2. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 22:04
        Какая там помощь Мардер 1 в любой модификации это старьё 80-х 70-х годов. Это даже не Мардер 2. Уровень Бардака и ну в лучшем случае БМП-2 но с огромными натяжками. Правда есть ньюансы и в ту и в другую сторону.
    2. Rom8681 Ранг пользователя
      Rom8681
      +2
      Сегодня, 21:14
      Ночью не видно.
      Жаль,что ПНВ в достаточном количестве нету
    3. General Failure Ранг пользователя
      General Failure
      -5
      Сегодня, 21:16
      приравнял Marder к BMW

      Ну дык, бэмеве - любимая машина заднеприводных гомосеков. Само собою, всукам понравилась
    4. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      -1
      Сегодня, 21:17
      Видать у ВСУ реально всё плохо, раз Европа начала резать вооружение от себя
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +1
        Сегодня, 21:33
        Видать у ВСУ реально всё плохо

        Ага, точно, "агония режима" (которая продолжается не первый год и сколько лет или десятилетий еще будет продолжаться)
    5. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +6
      Сегодня, 21:17
      20 мардеров, к тем 50(39), штаты сотню М113 обещают уже к имеющимся, старых леопардов у них вроде под 100 шт, Абрамовичи,Леопарды 2, Английских Чифтенов и не считая колесной бронетехники.
      Так-то не хилый наступательный броневой кулак.
      Размотать бы его.
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        -4
        Сегодня, 21:24
        Цитата: 75Сергей
        20 мардеров, к тем 50(39), штаты сотню М113 обещают уже к имеющимся, старых леопардов у них вроде под 100 шт, Абрамовичи,Леопарды 2, Английских Чифтенов и не считая колесной бронетехники.
        Так-то не хилый наступательный броневой кулак.
        Размотать бы его.

        Нехило !!! Но вопрос ,кто этим всем управлять будет ..Бандеровцы заканчиваются и в эти гробы за рычаги желающих все меньше и меньше ..Охота за ними идет и очень азартная у наших военных !
      2. Fachmann Ранг пользователя
        Fachmann
        0
        Сегодня, 22:05
        Да не будет никакого "кулака".
        Размажут технику по всей ЛБС, как масло по хлебушку тонким слоем.
    6. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 21:20
      Ну вот насчёт того, что наши БМП уж прям так сильно уступают этому "Мардеру" я б поспорил с этим "курсантом". laughing
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +4
        Сегодня, 21:36
        я б поспорил с этим "курсантом"

        А чего спорить, в мардерах бандеровцы катаются внутри, а на братской мо...ле пехоты - на броне....
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          -1
          Сегодня, 21:39
          Я бы поспорил об огневой мощи маневренностью. Да и нассёт более ",тонкой" брони тоже б поспорил. Да и если украинцы катаются внутри, это их спасает? БМП_ это БМП, не более, но и не менее.
        2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          +3
          Сегодня, 21:44
          в мардерах бандеровцы катаются внутри,
          ..там же и подыхают
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 21:37
        Цитата: Фаталист
        Ну вот насчёт того, что наши БМП уж прям так сильно уступают этому "Мардеру" я б поспорил с этим "курсантом". laughing
        Ничего удивительного в "откровении" того "курсанта" нет. Обычный фетишизм.
        У нас когда-то джинсы считали одеждой для особой касты джинсовладельцев, в театр в них ходили покрасоваться. Пока не поняли, что это всего-навсего штаны. Нормальная крепкая одежда для работы.
        В 90-х, когда к нам хлынул их баночный продукт, было круто пить баночное пиво, закусывая консервированными сосисками из банки же. Пока не распробовали, что в одной банке моча, а в другой бумага.
        А вспомните ряженого Чечеля и восторг пана-атамана на фонарик: "У барона Врангеля всё английское!"

        Вот на Украине сейчас и идёт эта же эйфория от самовнушения, что всё западное - лучшее.
        Хотелось бы того "курсанта" спросить: "А импортные танки несгораемые и одним своим появлением всех врагов распугивают? А "Байрактары"-"Джавелины" с компанией уже не вундерваффель?"

        И у них это пройдёт. Только многие из них этого уже не увидят.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          +2
          Сегодня, 21:45
          Где то приблизительно так и будет.)
    7. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      -1
      Сегодня, 21:22
      BMW ou Volga les deux brûlent très bien, d'accord moins bien que certaine Porche aux USA
    8. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 21:43
      Слушайте, Хейтеры, или как вас там величают в инете. Да уж заминусуйте до ноля и угомонитесь. Нефиг тут постоянно мне минусы тыкать Чхал на ваши "погоны" вместе со своими. Что за рунделиком стал некогда мощный военно технический сайт.
      1. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 22:00
        Может, минусуют потому, что имеют мнение, не совпадающее с вашим? Так привыкайте к этому. К тому же, может вы и вправду в чем-то неправы? Можете себе такое представить? wink
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 22:13
          Видите ли, могу себе даже не только представить, но я даже это осознаю, в отличие от них. И, судя по их жалким и трусливым минусам без дисскусий и палемтки, могу лишь выдвинуть две версии: уж иль я лунатик иль они все с Луны. laughing
        2. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 22:15
          Да и видите ли коллега, дело то не в самих минусах, а в том, как выдёргивают из контекста слова иль выражения и начинают их третировать. Я это уже проходил, как то давно, когда токмо зарегистрировался на ВО, где лет ,наверное, 10/12 назад. И уж точно знаю, о чём говорю.
    9. Клон Ранг пользователя
      Клон
      0
      Сегодня, 22:10
      Цитата: Владимир80
      в мардерах бандеровцы катаются внутри, а на братской мо...ле пехоты - на броне....

      А бронезащита здесь вовсе побоку... Но это поймет только тот, кто реально "катался" и на броне и внутри "железного ящика", из которого ничего и не видно и не слышно.
      Наши бойцы предпочитают быть "в курсе событий" и соответствующим образом на них реагировать, а "небратья" - пытаются учиться и воевать по нормативам НАТО и, естественно, внутри забугорной жестянки...а то вдруг премий и пособий лишат.
    10. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 22:17
      жаль что составы и жд развязки не уничтожают близи границе с ес и не захватывает небо над укрр !

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