Разведывательный БПЛА «Элерон-7»
Расчеты БПЛА подразделения охраны и разведки РВСН готовят технику к вылету
На вооружении российской армии состоят легких беспилотные летательные аппараты серии «Элерон». Они используются в разных видах вооруженных сил и родах войск и обеспечивают мониторинг обстановки, разведку и корректировку огня. В число эксплуатантов такой техники входят подразделения охраны и разведки из состава ракетных войск стратегического назначения. Недавно министерство обороны показало, как легкие БПЛА помогают охранять ракетные комплексы на боевом дежурстве.
БПЛА на учениях
На днях состоялись командно-штабные учения РВСН с привлечением нескольких соединений. В рамках этого мероприятия подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в ожидании приказа о пуске. Также на патрулирование вышли подразделения охраны и разведки, призванные защищать ПГРК от возможного нападения условного противника.
27 марта министерство обороны рассказало о работе подразделений охраны и разведки. Для разведки маршрутов патрулирования и поиска диверсионных групп условного противника они используют БПЛА целого ряда моделей. С их помощью бойцы обнаружили диверсионно-разведывательную группу условного противника, выполнявшую минирование. Затем ее нейтрализовали с применением штатных средств.
Отмечается, что в рамках такого мероприятия впервые использовали легкий БПЛА типа «Элерон-7» – последнюю модель одноименного семейства. Новый беспилотник имеет важные отличия от предыдущих беспилотников, повышающие эффективность применения. Улучшены летные характеристики, использованы новые средства оптической разведки, повышена устойчивость к помехам и т.д.
Минобороны опубликовало видео применения новых БПЛА. Показано, как подразделение охраны на боевой противодиверсионной машине (БПДМ) «Тайфун» перемещается по местности и выходит на стартовую позицию. Под прикрытием стрелков три расчета беспилотных систем осуществляют разгрузку и развертывание своей техники. За минимальное время они размещают на местности пусковые установки и аппаратуру управления, а также готовят к запуску свои БПЛА.
В видео также вошли кадры запуска беспилотников и их возвращение при помощи парашютов. Полет и процесс разведки, а также видео с бортовой оптики в мини-репортаж не вошли. Впрочем, как сообщается, расчеты БПЛА успешно справились со своей задачей – обнаружили ДРГ условного противника и навели на нее бойцов.
Последняя модель
История БПЛА «Элерон-7» восходит к середине двухтысячных годов. В этот период казанское ЗАО «ЭНИКС» разработало и провело через все необходимые испытания легкий разведывательный беспилотник «Элерон» первой модели. Вскоре это изделие пошло в серию по заказу Минобороны. В течение нескольких следующих лет легкими беспилотниками-разведчиками оснастили ряд частей и соединений сухопутных войск.
В дальнейшем на базе исходного БПЛА создали несколько новых конструкций. Так, в начале десятых годов на вооружение поступили изделия «Элерон-3» и «Элерон-10», отличавшиеся от базового изделия и друг от друга размерами, массой, полезной нагрузкой и тактико-техническими характеристиками. Разрабатывались новые модификации этих изделий. При этом производство и поставки продолжались – с понятными положительными последствиями для армии.
Беспилотник готов к старту
Последним образцом своего семейства, появившимся в недавнем прошлом, является «Элерон-7». С точки зрения общих технических решений он похож на предшественников, но отличается размерами и взлетной массой. Этот БПЛА занимает промежуточное положение между моделями «3» и «10», что дает определенные преимущества. Кроме того, его оснастили новыми приборами разведки и связи.
Точные сведения о производстве и поставках «Элеронов-7» пока отсутствуют. Достоверно известно, что такая техника, как и предыдущие «Элероны», имеется в подразделениях охраны и разведки РВСН. По всей видимости, ее получают и сухопутные войска, тоже нуждающиеся в подобных средствах и системах.
Технические особенности
«Элерон-7», как и его предшественники, построен по схеме «летающее крыло». Планер аппарата выполнен из композитного материала и имеет характерные плавные обводы. Планер сочетает стреловидное крыло со съемными консолями и рудиментарный фюзеляж, выступающий за профиль крыла. На консолях крыла имеются элевоны, на задней кромке предусмотрены кили нижнего расположения.
Размеры изделия не сообщаются. Вероятно, как и у других «Элеронов», размах крыла не превышает 1-1,3 м при примерно вдвое меньшей длине. Стартовая масса – 7 кг, из них 1 кг приходится на полезную нагрузку.
В хвостовой части фюзеляжа помещен компактный электродвигатель с воздушным винтом складной конструкции. Основная часть внутренних объемов планера отдана под аккумуляторные батареи. С помощью такой силовой установки «Элерон-7» развивает скорость от 70 до 130 км/ч. Потолок – 5000 м. Продолжительность полета достигает 2,5 ч. Радиус работы системы с передачей видеосигнала достигает 25 км.
Возвращение "Элерона-7" из полета
БПЛА оснащен комбинированной системой управления. На борту имеются средства дистанционного управления и автопилот. В зависимости от поставленной задачи, «Элерон-7» может совершать полет и решать задачи под полным управлением оператора, выполнять заранее заложенное полетное задание с коррекцией со стороны оператора либо работать в полностью автоматическом режиме. В последнем случае соблюдается радиомолчание.
Станция управления беспилотником построена на основе защищенного ноутбука с соответствующим программным обеспечением. Также используется радиосистема связи с направленной антенной на треноге.
Компания-разработчик предлагает три варианта полезной нагрузки. В сферическом кожухе под носом БПЛА могут размещаться фотокамера или полноценная оптико-электронная станция. Предлагается ОЭС с видеокамерой на гиростабилизированной платформе с увеличением 30х, а также станция с дневным и ночным каналами. Как сообщается, видеокамера и тепловизор могут использоваться одновременно и передавать картинку на пульт оператора.
Старт всех «Элеронов» осуществляется с наземной пусковой установки с пневматическим или резиножгутовым приводом. Беспилотные системы РВСН, недавно показанные в видео от Минобороны, оснащены пневматическими катапультами. Посадка осуществляется при помощи парашюта на борту беспилотника.
Система «Элерон-7» отличается определенной простотой транспортировки и эксплуатации. БПЛА и наземные средства управления укладываются в два ранца с лямками для переноски. Пусковая установка размещается в продолговатом ящике. Весь комплекс переносится силами расчета из двух человек либо перевозится любым подходящим транспортом.
Средство разведки
Легкие БПЛА серии «Элерон» давно состоят на снабжении российской армии и активно используются для решения задач разведки. Они оправдали все ожидания, подтвердили свои возможности и зарекомендовали себя лучшим образом. Беспилотники заняли свое место в парке техники, и в ближайшем будущем от них отказываться не будут.
В основе проекта «Элерон-7» лежит удачная и отработанная воздушная платформа с автономным и дистанционным управлением. В ходе последовательного развития она получила современную улучшенную электронику управления и разведки. Получившийся образец поступил на вооружение и демонстрирует свои возможности на практике.
Теперь известно о наличии БПЛА «Элерон-7» в подразделениях охраны и разведки РВСН и об их применении на практике – при боевом дежурстве и в ходе учений. Также можно предполагать, что такая техника поступает и другие рода войск. Кроме того, сообщалось, что «Элероны» предыдущих моделей используются в зоне проведения Спецоперации. Нельзя исключать и наличие в войсках последней седьмой модели, которая способна улучшить разведывательные возможности подразделений.
Следует напомнить, что кроме «Элеронов» нескольких типов в российской армии имеется целый спектр других БПЛА легкого класса, предназначенных для слежения за обстановкой, ведения разведки и решения иных схожих задач. Разные части и соединения получают беспилотные системы, более полно соответствующие их специфике и потребностям. Это улучшает возможности разведки и общий потенциал подразделений при участии в маневрах и в реальных боях. Новый «Элерон-7» занял свое место в этой системе и помогает достижению общих целей.
- Рябов Кирилл
- Минобороны РФ
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