Родной брат задержанного террориста Мирзоева воевал в Сирии на стороне ИГИЛ

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Родной брат задержанного террориста Мирзоева воевал в Сирии на стороне ИГИЛ

Российские спецслужбы продолжают расследование теракта в "Крокус сити холле", устанавливая все новые и новые факты в отношении четырех террористов, задержанных силовиками. Как оказалось, у одного из задержанных родной брат воевал в Сирии и не на стороне правительственных сил.

Как сообщает ТГ-канал Mash, родной брат Далержона Мирзоева четыре года находился в Сирии, где воевал на стороне "Исламского государства"* (ИГИЛ* - террористическая организация, запрещена в России). В самом Таджикистане семья Мирзоева из-за этого находилась под наблюдением правительственных спецслужб. Как известно, Равшатжон Мирзоев также приезжал в Россию на заработки, после чего объявился уже в Сирии в 2016 году. Через четыре года пришла новость о его смерти.



Сам задержанный Далержон Мирзоев был далек от религии, пока не уехал в Москву на заработки и не сошелся здесь с другими представителями диаспоры.

Другой задержанный - Фаридуни Шамсидин - пытался привлечь к теракту своего тестя. Как установлено, за два дня до теракта он звал его в Москву "на подработку". Как пояснили родственники, звонок был неожиданным, Фаридуни пытался привлечь тестя к "прибыльной работе", убеждая его быстрее приехать в Москву. Однако не стал пояснять, что за работа предстоит, в итоге получив отказ.

Как оказалось, Шамсидин пять лет с 2015 по 2020 год находился в заключении в Таджикистане за сексуальные домогательства. После этого перебрался в Россию.
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    23 комментария
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    1. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      +14
      Сегодня, 21:40
      "родной брат Далержона Мирзоева четыре года находился в Сирии, где воевал на стороне "Исламского государства"

      "Как оказалось, Шамсидин пять лет с 2015 по 2020 год находился в заключении в Таджикистане за сексуальные домогательства. После этого перебрался в Россию."
      Сплошные вопросы. Получается их никто у нас не проверяет, пускают в стану всякий сброд. Сколько тут уже им подобных ...
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        +2
        Сегодня, 21:45
        всякий сброд.
        "Нормальные" нормально устраиваются у себя либо едут на заработки в страны Залива, где заработать можно намного больше.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 22:13
          Как оказалось, Шамсидин пять лет с 2015 по 2020 год находился в заключении в Таджикистане за сексуальные домогательства. После этого перебрался в Россию.

          Ну и как вот такие, отсидевшие за изнасилование и не знающие русского языка, зато готовые убивать всех подряд - взрослых, стариков и детей свободно приезжают в Россию... Пора перекрывать свободный доступ в нашу страну и вводить визовый режим, повышая при этом ответственность наших чиновников за пропуск вот таких мерзавцев... am
        2. Ганзалес Ранг пользователя
          Ганзалес
          -1
          Сегодня, 22:18
          Цитата: Болторез
          всякий сброд.
          "Нормальные" нормально устраиваются у себя либо едут на заработки в страны Залива, где заработать можно намного больше.

          Ну прям как ты Алекс у себя в Лондоне живешь..))) Еще совести хватает нас тут учить в России Тьфу блин
          И сколько вас тут таких засело еще "учителей советников" ?
          Пораажаюсь таким экземплярам бегункам тут bully
          1. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            0
            Сегодня, 22:21
            ты Алекс у себя в Лондоне живешь
            Михан, ты вообще в Хайфе живешь на пособие от еврейского государства, а в онлайнах лапшу народу на уши вешаешь.
      2. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        -1
        Сегодня, 21:53
        Наши правоохранители в основном занимаются крышеванием бизнеса, им некогда и незачем проверять приезжающих к нам азиатов. Всей нашей страной с 90-х годов давно управляет олигархическая мафия сросшаяся с госаппаратом, которой выгодно завозить среднеазиатских рабов на свои " плантации". Если эта политика будет так и дальше продолжаться, то дело закончится очередной революцией в России.
        1. Болторез Ранг пользователя
          Болторез
          0
          Сегодня, 21:59
          дело закончится очередной революцией в России.
          В этот раз-исламской революцией.
        2. Ганзалес Ранг пользователя
          Ганзалес
          -1
          Сегодня, 21:59
          Цитата: vasyliy1
          Наши правоохранители в основном занимаются крышеванием бизнеса, им некогда и незачем проверять приезжающих к нам азиатов. Всей нашей страной с 90-х годов давно управляет олигархическая мафия сросшаяся с госаппаратом, которой выгодно завозить среднеазиатских рабов на свои " плантации". Если эта политика будет так и дальше продолжаться, то дело закончится очередной революцией в России.

          Ну вот экземпляр ...Повылазили спящие и методичка ,как у пугачихи и т.д. bully
          Сейчас волна набирает оборот такого нытья ..Не обращаем внимание на таких нытиков и продолжаем Работать ! wink
          1. vasyliy1 Ранг пользователя
            vasyliy1
            -3
            Сегодня, 22:01
            Судя по твоему профилю - повылазил это ты!
            1. Уарабей Ранг пользователя
              Уарабей
              +2
              Сегодня, 22:05
              По профилю судить бесполезно. Тут xoxляцких консерв тоже предостаточно.
              1. Болторез Ранг пользователя
                Болторез
                +2
                Сегодня, 22:07
                По профилю судить бесполезно.
                Это михан- виталий опять вылез со свежим аккаунтом. По стилю видно.
            2. Ганзалес Ранг пользователя
              Ганзалес
              -1
              Сегодня, 22:15
              Цитата: vasyliy1
              Судя по твоему профилю - повылазил это ты!

              Ну давай проверим ..Крым -Россия ..Или главное вы за СВО ?
      3. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        0
        Сегодня, 22:20
        До этого была статья о том что в Киргизии Мин труда отслеживает желающих пойти в наёмники, но почему то, не МВД или КГБ. Значит там так поставлено, человек уехал куда то, семье деньги шлёт, налоги кой какие идут. и ладненько. А всё остальное для братаний на встречах ОДКБ.
    2. михаилл Ранг пользователя
      михаилл
      0
      Сегодня, 21:44
      Ну, это уже полная "Санта Барбара"!
      Хотя, чего только в реальной жизни не случается, чего по теории вероятности вообще не может быть.
    3. Иван Иванов_36 Ранг пользователя
      Иван Иванов_36
      -2
      Сегодня, 21:46
      Тут даже комментировать ничего не надо и так все понятно. Учитывая, что никто из органов в отставку не отправлен, то плевать и Путину на все это.
    4. _просто Ранг пользователя
      _просто
      +3
      Сегодня, 21:47
      Знаете, это просто картина маслом... Вернее, теперь уже кровью. И сколько у нас в стране таких ценных специалистов. Тогда действовали четверо. Если не наведём порядок в миграционной сфере, то снова получим "Норд-Осты", "Бесланы" и взрывы в метро. Их будет больше. Просто, таким положением грешно не воспользоваться нашим врагам. А они работают, к сожалению, на результат.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 22:13
        Цитата: _просто
        Если не наведём порядок в миграционной сфере, то снова получим

        Вроде бы пошёл процесс. Свежая инфа из Петербурга.
        САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге пресекла получение взяток сотрудниками подразделения МВД в Красногвардейском районе города за предоставление сведений из базы данных учета пребывания иностранных мигрантов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

        https://news.ru/ В Петербурге раскрыли канал нелегальной миграции. 27 марта 2024. В Санкт-Петербурге полиция проводит десятки обысков в офисах и по местам жительства сотрудников компании «Аксиома», которая незаконно выдавала мигрантам сертификаты об успешной сдаче русского языка за деньги, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, в схеме участвовали сотрудники ведущих вузов города. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.
    5. dnestr74 Ранг пользователя
      dnestr74
      +5
      Сегодня, 21:48
      Вопросов просто уйма к ФМС..... А какие они наглые, твари там, намедни менял загранпаспорт, когда на биометрию приходил, чуть не орет на тебя, злые как собаки. Хлеб отобрали, очередей нет, все через госуслуги, на мигрантах и кормятся.
    6. JonnyT Ранг пользователя
      JonnyT
      +5
      Сегодня, 21:48
      Оказывается какие "незаменимые" специалисты для российской экономики....
    7. wanna Ранг пользователя
      wanna
      +1
      Сегодня, 21:48
      Впечатляющая модель Adidas
    8. cast iron Ранг пользователя
      cast iron
      +2
      Сегодня, 21:52
      Каким образом исламист ИГИЛ был пропущен жить в Россию? Видимо он очень ценный иностранный специалист без национальности :)))) Голосуйте и дальше за буржуев и ЕдРо.
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        -1
        Сегодня, 22:08
        Цитата: cast iron
        Каким образом исламист ИГИЛ был пропущен жить в Россию? Видимо он очень ценный иностранный специалист без национальности :)))) Голосуйте и дальше за буржуев и ЕдРо.

        А за кого по вашему нужно голосовать и кто там из партий на границе стоит и охраняет всех нас ..Мне интересно просто laughing Вы тут 9 лет и вдруг такая активность )))
    9. Igor1915 Ранг пользователя
      Igor1915
      -1
      Сегодня, 22:00
      Это только сейчас выяснилось?? Я не верю что это организовала ИГи, скорее запад их используют.

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