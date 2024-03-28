Родной брат задержанного террориста Мирзоева воевал в Сирии на стороне ИГИЛ
Российские спецслужбы продолжают расследование теракта в "Крокус сити холле", устанавливая все новые и новые факты в отношении четырех террористов, задержанных силовиками. Как оказалось, у одного из задержанных родной брат воевал в Сирии и не на стороне правительственных сил.
Как сообщает ТГ-канал Mash, родной брат Далержона Мирзоева четыре года находился в Сирии, где воевал на стороне "Исламского государства"* (ИГИЛ* - террористическая организация, запрещена в России). В самом Таджикистане семья Мирзоева из-за этого находилась под наблюдением правительственных спецслужб. Как известно, Равшатжон Мирзоев также приезжал в Россию на заработки, после чего объявился уже в Сирии в 2016 году. Через четыре года пришла новость о его смерти.
Сам задержанный Далержон Мирзоев был далек от религии, пока не уехал в Москву на заработки и не сошелся здесь с другими представителями диаспоры.
Другой задержанный - Фаридуни Шамсидин - пытался привлечь к теракту своего тестя. Как установлено, за два дня до теракта он звал его в Москву "на подработку". Как пояснили родственники, звонок был неожиданным, Фаридуни пытался привлечь тестя к "прибыльной работе", убеждая его быстрее приехать в Москву. Однако не стал пояснять, что за работа предстоит, в итоге получив отказ.
Как оказалось, Шамсидин пять лет с 2015 по 2020 год находился в заключении в Таджикистане за сексуальные домогательства. После этого перебрался в Россию.
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