От вертолетоносца до катеров с палубой: Португалия обновляет военно-морские силы
Португальский флот в последние месяцы заказывает корабли различного типа в целях обновления плавсостава.
В декабре 2023 года голландская компания Damen объявила о подписании контракта с ВМС Португалии на проектирование, строительство и оснащение корабля нового типа под названием многофункциональная военно-морская платформа (PNM), который формально отнесен к гражданским судам.
Корабль водоизмещением 7 тыс. тонн и стоимостью €132 млн получил название D. João II. Он не будет нести никакого вооружения, но будет оснащен вертолетами и беспилотниками (воздушными, надводными и подводными), как заявляется, в исследовательских целях. Экипаж состоит из 48 моряков, на борту могут находиться еще 42 научных сотрудника или оператора беспилотных систем, а также имеется пространство для временного размещения до 100 человек.
В конце декабря 2023 года ВМС Португалии заказали за €299,7 млн строительство шести океанских патрульных кораблей (Navios da Patrulha Oceânicos, NPO) с противолодочным потенциалом. Работы будут вестись на верфи местной компании Martifer. Их поставка ожидается в период с 2027 по 2030 год. Обращает на себя внимание небольшая стоимость, менее €50 млн за корабль. Новые шесть кораблей, подробности о которых не раскрываются, добавятся к 4 уже поставленным NPO.
На днях был представлен концепт нового патрульного катера PXX, разрабатываемого в интересах ВМС Португалии и оптимизированного для работы с беспилотными системами. Компания VNSD, отвечающая за его создание, объявила о «новой прорывной концепции уникально спроектированного берегового патрульного катера».
Он имеет конструкцию тримарана, предполагающую очень ограниченное водоизмещение, и обладает взлетно-посадочной палубой, а также имеет створы на корме и по бокам, что позволяет предположить наличие отсеков для размещения морских БПА.
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