От вертолетоносца до катеров с палубой: Португалия обновляет военно-морские силы

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От вертолетоносца до катеров с палубой: Португалия обновляет военно-морские силы

Португальский флот в последние месяцы заказывает корабли различного типа в целях обновления плавсостава.

В декабре 2023 года голландская компания Damen объявила о подписании контракта с ВМС Португалии на проектирование, строительство и оснащение корабля нового типа под названием многофункциональная военно-морская платформа (PNM), который формально отнесен к гражданским судам.



Корабль водоизмещением 7 тыс. тонн и стоимостью €132 млн получил название D. João II. Он не будет нести никакого вооружения, но будет оснащен вертолетами и беспилотниками (воздушными, надводными и подводными), как заявляется, в исследовательских целях. Экипаж состоит из 48 моряков, на борту могут находиться еще 42 научных сотрудника или оператора беспилотных систем, а также имеется пространство для временного размещения до 100 человек.


Вертолетоносец D. João II


В конце декабря 2023 года ВМС Португалии заказали за €299,7 млн строительство шести океанских патрульных кораблей (Navios da Patrulha Oceânicos, NPO) с противолодочным потенциалом. Работы будут вестись на верфи местной компании Martifer. Их поставка ожидается в период с 2027 по 2030 год. Обращает на себя внимание небольшая стоимость, менее €50 млн за корабль. Новые шесть кораблей, подробности о которых не раскрываются, добавятся к 4 уже поставленным NPO.


Патрульный корабль NPO ПЛО


На днях был представлен концепт нового патрульного катера PXX, разрабатываемого в интересах ВМС Португалии и оптимизированного для работы с беспилотными системами. Компания VNSD, отвечающая за его создание, объявила о «новой прорывной концепции уникально спроектированного берегового патрульного катера».


Катер PXX


Он имеет конструкцию тримарана, предполагающую очень ограниченное водоизмещение, и обладает взлетно-посадочной палубой, а также имеет створы на корме и по бокам, что позволяет предположить наличие отсеков для размещения морских БПА.

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    6 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 06:57
      Короче все кому не лень, под прикрытием "агрессии" России кинулись осваивать бюджеты.
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 07:29
      будет оснащен вертолетами и беспилотниками (воздушными, надводными и подводными)
      Кажется, мы присутствуем при рождении нового класса корабля
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 07:51
        Голландец Михель hi, и в че его новизна??? Тот же авианосец-вертолетоносец только вместо пилотной авиации безпилотники.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 07:54
          и в че его новизна???
          В принципиально новом управлении ЛА, в небольшом водоизмещении, в выполняемых задачах
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 07:59
            Голландец Михель, выполняемых задачах? И чем безпилотники отличаются от класических самолётов, разведка и нанесение ударов, водоизмещение так и авианосцы раньше по классам делились, как и танки, принцип управление Л. А. тут согласен.
            1. Голландец Михель Ранг пользователя
              Голландец Михель
              0
              Сегодня, 08:03
              И чем безпилотники отличаются от класических самолётов, разведка и нанесение ударов
              А чем отличаются средневековые каравеллы от сегодняшних военных кораблей? Та же разведка и нанесение ударов

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