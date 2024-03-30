Начальная военная подготовка: 520 страниц, сотни картинок, схем и тактических хитростей
Оригинальный учебник
В марте 2023 года появится тираж нового учебника по начальной военной подготовке. Даже несмотря на то, что основы начальной военной подготовки стали изучать во многих учебных заведениях (школах, колледжах и вузах), современный учебник профильные министерства и ведомства еще не разработали.
Поэтому книга, о которой пойдет речь – единственное в своем роде издание. Такого количества наглядных цветных иллюстраций нет больше ни в одном военном пособии, а материал максимально актуализирован по состоянию на начало 2023 года. Язык изложения живой и понятный, популярный ныне в некоторых средах инфостиль.
Эта книга должна была появиться задолго до часа икс. Написать ее следовало бы кому-то другому, желательно выпускнику элитной военной академии или вовсе целому авторскому коллективу. Но так уж вышло, что сей нелегкий труд выпал на долю всего одного человека, не обремененного высокими званиями, должностями и наградами. Тем не менее удалось создать по-своему уникальное пособие, способное существенно повысить минимально-оптимальный уровень теоретической подготовки.
В чем же уникальность?
Работа началась в 2019 году. Хотелось создать пособие по тактико-специальной подготовке подразделений спецназначения и разведки. Автор как раз служил в одном из таких мест и хотел как-то обобщить все нюансы.
После февраля 2022 года первоначальные планы пересмотрели, и появилась книга по НВП. В ее основе положения уставов, наставлений, материалы учебных и периодических изданий, отобранных с учетом опыта современных боевых действий.
Пришлось изучить огромный пласт информации, поговорить с экспертами, участниками событий, а потом все это перепроверить. Ведь опыт без соответствующего анализа и осознания может быть крайне опасен. То, что сработало в одной ситуации, может быть бесполезным в другой: войны меняются, а вместе с ними трансформируются театры боевых действий, противник, применяемое вооружение и способы борьбы.
Воевать без знания теории, конечно, можно, но с теорией вероятность не допускать детских ошибок, сохранить жизнь и здоровье – гораздо выше.
Каждая глава издания – это компромисс между желанием раскрыть тему, ограниченным объемом пособия и требованиями законодательства. Отсекать лишнее приходилось постоянно. Надеюсь, не переборщил, и удалось оставить только самое нужное.
После штудирования изложенного материала читатели получат общее понимание множества военных вопросов. А если захочется изучить какой-то предмет углубленно, то с имеющейся базой это не составит труда. Вы уже будете понимать, в какую сторону двигаться дальше.
При любом пороге погружения в военную тематику и вне зависимости от уровня образования и срока службы, что-то интересное в этой книге, уверен, обязательно найдется.
Сначала читатели знакомятся с эшелонированием снаряжения, связью, беспилотниками и инженерной подготовкой. Затем изучают топографию, порядок обращения с оружием и переходят к работе на земле – тактическим действиям в различных условиях, т. е. пытаются разобраться, как полученные знания применяются в комплексе на поле боя.
В приложениях излагаются другие не менее важные стороны военной науки, которым не нашлось места в основной части издания.
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