На «Адмиралтейских верфях» заложили автономный глубоководный аппарат проекта 18200 для ГУГИ МО РФ

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На «Адмиралтейских верфях» заложили автономный глубоководный аппарат проекта 18200 для ГУГИ МО РФ

Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ получит на вооружение новый глубоководный аппарат. Как сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации, 28 марта 2024 года на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге прошла закладка нового аппарата проекта 18200.

"Адмиралтейские верфи" построят для ГУГИ автономный глубоководный аппарат проекта 18200. Проект разработан Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Как подчеркивается, в конструкции аппарата будут применены "прорывные решения", что позволит ему работать на очень больших глубинах, вплоть до предельных. Другие подробности конструкции и характеристики не раскрываются.



Уже на этапе проектирования Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит» сделан серьезнейший прорыв в будущее. Использован задел имеющихся наработок и, в то же время, применены новые проектно-конструкторские решения, не имеющие аналогов в мире

- заявил начальник ГУГИ МО РФ вице-адмирал Владимир Гришечкин.


Аппарат назван в честь талантливого кораблестроителя, главного конструктора глубоководных технических средств "Малахита" Сергея Михайловича Бавилина.

Как уточнили в "Малахите", новый глубоководный аппарат будет способен решать широкий спектр задач на больших глубинах. Он предназначен для выполнения научно-изыскательских, историко-археологических, аварийно-спасательных работ и многого другого.
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    27 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Вчера, 22:25
      В Марианской впадине наши аппараты уже были ,кабелей и трубопроводов там не нашли. bullyУмиляет функция нового аппарата- археологические раскопки - у нас будут военные археологи, в будущем Герои России?
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +1
        Вчера, 22:29
        Как насчёт Атлантики?)
      2. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +2
        Вчера, 22:35
        Дело не во впадине, если аппарат автономный, вопрос на сколько и глубоководный, вопрос на сколько. То это для наших глубоководных атомных станций находка. Вспомним о Посейдонах. А там и об обслуживании автономных навигационных, а то и ударных модулях, не далеко. А подо льдами. Вот и защита в перспективе для Севморпути. Главное что бы не теоретически один прототип 20-ть лет усовершенствовать а в серию.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Вчера, 22:47
          Как бы в Кронштадте в мемориале - музее К- 3 всё затмило появление ВРИО командующего флота РФ Адмирала Моисеева.Но повод для чего это было сделано - вручение нового символа воинской доблести Корабельных Чаш отличившимся подводникам ,среди них был командир БС - 64 " Подмосковье".Что они " натворили"? Одним словом - ГУГИ.
          1. ВАМ Ранг пользователя
            ВАМ
            0
            Вчера, 22:54
            Вех подробностей не знаю. Но как писал выше, надеюсь ГУГИ есть ГУГИ. Там пока очень интересно, Но очень не известно. Надеюсь когда ни будь узнаем. Не про пржекты а как там на самом деле
        2. Ганзалес Ранг пользователя
          Ганзалес
          +2
          Вчера, 22:48
          Цитата: ВАМ
          Дело не во впадине, если аппарат автономный, вопрос на сколько и глубоководный, вопрос на сколько. То это для наших глубоководных атомных станций находка. Вспомним о Посейдонах. А там и об обслуживании автономных навигационных, а то и ударных модулях, не далеко. А подо льдами. Вот и защита в перспективе для Севморпути. Главное что бы не теоретически один прототип 20-ть лет усовершенствовать а в серию.

          Об этом лучше не писать тут ..Но за инфу спасибо согласен hi
          1. ВАМ Ранг пользователя
            ВАМ
            +1
            Вчера, 23:10
            Я пишу только о том, что на этом сайте и читал. Или на некоторых других, открытых. Об остальном можно догадаться
            1. Ганзалес Ранг пользователя
              Ганзалес
              +1
              Вчера, 23:16
              Цитата: ВАМ
              Я пишу только о том, что на этом сайте и читал. Или на некоторых других, открытых. Об остальном можно догадаться

              Я понял ..Все нормально hi
      3. Johnson Smithson Ранг пользователя
        Johnson Smithson
        -1
        Вчера, 22:45
        В Марианской впадине наши аппараты уже были

        но построены были не у нас к сожалению, заказывали в Финляндии
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Вчера, 23:05
          Напомните пожалуйста когда у ЦКБ Рубин были филиалы в Финляндии.
          1. Johnson Smithson Ранг пользователя
            Johnson Smithson
            0
            Вчера, 23:36
            А, вы про Витязь-Д, так это же беспилотный аппарат, это другое

            Я писал про аппараты Мир, которые сделал в Финляндии по нашему проекту
            и которые у нас самые глубоководные, их обитаемых
            https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B)
      4. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        0
        Вчера, 22:45
        Цитата: tralflot1832
        В Марианской впадине наши аппараты уже были ,кабелей и трубопроводов там не нашли. bullyУмиляет функция нового аппарата- археологические раскопки - у нас будут военные археологи, в будущем Герои России?

        Не палите контору Андрей )))) "Лошарик" говорят востановили и уже в строю ..А где никто не знает !!!! hi
      5. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +1
        Вчера, 23:34
        Цитата: tralflot1832
        В Марианской впадине наши аппараты уже были ,кабелей и трубопроводов там не нашли. bullyУмиляет функция нового аппарата- археологические раскопки - у нас будут военные археологи, в будущем Герои России?

        будут, глубины океана исследованы мало
    2. Denis812 Ранг пользователя
      Denis812
      +3
      Вчера, 22:28
      Да, археологические изыскания.
      Ну молодцы. Новости археологии из кабелей интернетовых. :)
      Индиана Джонс становится несколько другим. :)
      1. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        +1
        Вчера, 23:13
        Цитата: Denis812
        Индиана Джонс становится несколько другим

        Акванавты- это просто хорошо тренированные и обученные люди. Жабр у них нет.
    3. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Вчера, 22:53
      Один иранский блогер пишет, что корабли Тихоокеанского флота вошли в Красное море и направляются к побережью Йемена. Где в настоящее время находятся в немалом количестве американские, британские, немецкие, голландские и итальянские корабли.
      Может как-раз, чтобы не подпускать супостатов до интерне-кабелей? belay
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Вчера, 23:15
        С утра риа новости уже раструбили что отряд ТОФ вошёл в Красное Море.Что Эйзенхауэр не ждал, а мы припёрлась!Наверно первый раз ВМФ РФ припер АУГ в таком узком море.Мы же не воюем ,можем и флаг приспустить взаимно.Вроде есть ещё вариант поздороваться ,поднять носовую пушку на максимальный угол возвышения - не приспуская флаг.
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          0
          Вчера, 23:16
          Там недавно вроде и делегацию хуситов в Москве принимали.
          Может какая договоренность возникла (при содействии Ирана)?
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            +1
            Вчера, 23:25
            Дык мы только что припёрлась с учений где принимали участие ВМФ Ирана ,КНР и России.Разведовытельная база Ирана находится у входа в Красное море.Западная коалиция знает чем иранцы там занимаются ,но только могут угрожающе пукать в СМИ в их сторону.Там ещё 8 вымпелов ВМФ Индии находятся.Весело.
            1. alystan Ранг пользователя
              alystan
              0
              Вчера, 23:27
              Вот это "весело" меня и насторожило. Почто что на рожон поперли наши. Может после этого коалиция немного угомонится? А иранские военные через наших ничего там йеменцам не передали?
              1. tralflot1832 Ранг пользователя
                tralflot1832
                0
                Вчера, 23:31
                Не думаю что наши будут заходить с визитом дружбы в хуситскую Ходейду - но флаг продемонстрировать могут.Что задумали неизвестно.
                1. alystan Ранг пользователя
                  alystan
                  +1
                  Вчера, 23:33
                  Вот почему-то хочется верить, что это не просто визит дружбы, а демонстрация намерений. Каких, пусть теперь недруги ломают над этим голову.
        2. михаилл Ранг пользователя
          михаилл
          0
          Сегодня, 00:02
          Цитата: tralflot1832
          приспуская флаг.

          Это англичане придумали на фоне откровенного и перманентного пиратства.
          В современном форм-факторе стандартного морского контейнера практически любое судно может нести термоядерный заряд в крылатой ракете)))).
    4. syabroleonid Ранг пользователя
      syabroleonid
      +1
      Вчера, 23:15
      Ну раз у этого наутилуса аналогов нет,пусть клепают. Авось придётся ко двору.
    5. nordscout Ранг пользователя
      nordscout
      0
      Вчера, 23:32
      Раз МО РФ заказало такой аппарат, да с такими характеристиками, значит в недрах ГУГИ МО РФ "созрел", план, от результатов которого Британии и США придётся "включить мозг" и начать "договариваться", с Россией, по всем вопросам... ГУГИ МО РФ аппараты, без нужды, под конкретное дело, не заказывает и РУМО США и MI-6 об этом достаточно "наслышаны"... А Британцам, как островному государству, надо сильно призадуматься о перспективных планах ГУГИ МО РФ... Они (Британия), как никто другой, давно " созрели" на чувствительную стратегическую "ответку".....
    6. Дво Ранг пользователя
      Дво
      0
      Вчера, 23:36
      Зачем об этом говорить в этой стране существует вообще секретность , и кто на этом фото если это конструкторское бюро то печально невидно молодёжи.
    7. DvaParovoza Ранг пользователя
      DvaParovoza
      0
      Вчера, 23:38
      "Уже на этапе проектирования ... не имеющие аналогов в мире". Может хватит уже про "аналоговнет"? Этот мем уже устарел. Еще не сделали, а аналогов уже заранее нет. Просто постройте сначала, а потом аналоговнеткайте.

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