На «Адмиралтейских верфях» заложили автономный глубоководный аппарат проекта 18200 для ГУГИ МО РФ
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Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ получит на вооружение новый глубоководный аппарат. Как сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации, 28 марта 2024 года на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге прошла закладка нового аппарата проекта 18200.
"Адмиралтейские верфи" построят для ГУГИ автономный глубоководный аппарат проекта 18200. Проект разработан Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Как подчеркивается, в конструкции аппарата будут применены "прорывные решения", что позволит ему работать на очень больших глубинах, вплоть до предельных. Другие подробности конструкции и характеристики не раскрываются.
Уже на этапе проектирования Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит» сделан серьезнейший прорыв в будущее. Использован задел имеющихся наработок и, в то же время, применены новые проектно-конструкторские решения, не имеющие аналогов в мире
- заявил начальник ГУГИ МО РФ вице-адмирал Владимир Гришечкин.
Аппарат назван в честь талантливого кораблестроителя, главного конструктора глубоководных технических средств "Малахита" Сергея Михайловича Бавилина.
Как уточнили в "Малахите", новый глубоководный аппарат будет способен решать широкий спектр задач на больших глубинах. Он предназначен для выполнения научно-изыскательских, историко-археологических, аварийно-спасательных работ и многого другого.
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