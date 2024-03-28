На «Адмиралтейских верфях» заложили автономный глубоководный аппарат проекта 18200 для ГУГИ МО РФ

Уже на этапе проектирования Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит» сделан серьезнейший прорыв в будущее. Использован задел имеющихся наработок и, в то же время, применены новые проектно-конструкторские решения, не имеющие аналогов в мире

Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ получит на вооружение новый глубоководный аппарат. Как сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации, 28 марта 2024 года на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге прошла закладка нового аппарата проекта 18200."Адмиралтейские верфи" построят для ГУГИ автономный глубоководный аппарат проекта 18200. Проект разработан Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Как подчеркивается, в конструкции аппарата будут применены "прорывные решения", что позволит ему работать на очень больших глубинах, вплоть до предельных. Другие подробности конструкции и характеристики не раскрываются.- заявил начальник ГУГИ МО РФ вице-адмирал Владимир Гришечкин.Аппарат назван в честь талантливого кораблестроителя, главного конструктора глубоководных технических средств "Малахита" Сергея Михайловича Бавилина.Как уточнили в "Малахите", новый глубоководный аппарат будет способен решать широкий спектр задач на больших глубинах. Он предназначен для выполнения научно-изыскательских, историко-археологических, аварийно-спасательных работ и многого другого.